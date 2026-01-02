Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: «Ας μη μου φέρει τίποτα το 2026, αλλά να μη μου πάρει κιόλας»

Για τη σχέση που διατηρεί με τον χρόνο μίλησε η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, στέλνοντας τις δικές της ευχές για το νέο έτος.

Σε συνέντευξή της στο ένθετο Real life ,με αφορμή το νέο της θεατρικό εγχείρημα, η ηθοποιός επισημαίνει ότι η ίδια δεν ζητά να της φέρει κάτι το 2026, αλλά να μην της στερήσει…

Ποια είναι η σχέση σου με τον χρόνο;

Τον χρόνο δεν τον πολυσκέφτομαι τις περισσότερες φορές, προτιμώ να είμαι σε δράση. Με ενδιαφέρει να είμαι υγιής, γι’ αυτό γυμνάζομαι και προσπαθώ να τρώω σωστά. Για την εμφάνιση μου κάνω πολύ λίγα πράγματα προς το παρόν, χωρίς όμως να περιορίζω τον εαυτό μου ότι δεν θα κάνω κάτι στο μέλλον, αν κάτι δεν μου αρέσει. Είμαι τώρα σε μια ηλικία που μάλλον θα πρέπει να κάνω κάτι… Αλλά, γιατί να παλεύω με τον χρόνο; Αφού είναι δεδομένο ότι δεν μπορώ να τον νικήσω. Με ενδιαφέρει να είμαι υγιής.

Τι περιμένεις και τι εύχεσαι για το 2026;

Πρωτοχρονιά θα είμαι στη Θεσσαλονίκη και θα επιστρέψω στην Αθήνα, γιατί στις 16 Ιανουαρίου ξεκινάμε παραστάσεις στο θέατρο Βεάκη. Θα πω κάτι πολύ τετριμμένο, τα τελευταία χρόνια εύχομαι μόνο ένα πράγμα. Εύχομαι η καινούργια χρονιά να μη μου πάρει τίποτα. Ας μη μου φέρει τίποτα, αλλά να μη μου πάρει κιόλας. Σε όλους τους ανθρώπους εύχομαι να έχουν υγεία και σε όσους έχουν πρόβλημα υγείας να γίνουν καλά. Και θα πρέπει να κοιτάζουμε τον διπλανό μας λίγο περισσότερο και να μην ασχολούμαστε μόνο με τον εαυτό μας και το στιγμιαίο μας συμφέρον. Εύχομαι το 2026 να φέρει ενσυναίσθηση και η ενσυναίσθηση να φέρει και την αλληλεγγύη.

Διαβάστε επίσης:

Δέσποινα Βανδή: Ποζάρει με τα παιδιά της, Γιώργο και Μελίνα Νικολαΐδη (Photos)

Tommy Lee Jones: Νεκρή σε δωμάτιο ξενοδοχείου η 34χρονη κόρη του, Victoria

Κωνσταντίνος Μητσοτάκης – Μαρία Σάκκαρη: Από την αποκάλυψη της σχέσης τους μέχρι τον αρραβώνα – Οι κοινές εμφανίσεις και οι δηλώσεις αγάπης