search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.01.2026 11:04
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.01.2026 07:48

Tommy Lee Jones: Νεκρή σε δωμάτιο ξενοδοχείου η 34χρονη κόρη του, Victoria

02.01.2026 07:48
TommyLeeJones_victoria

Νεκρή μέσα σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο Σαν Φρανσίσκο βρέθηκε τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς η 34χρονη κόρη του σταρ του Χόλιγουντ, Τόμι Λι Τζόουνς, Βικτόρια.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα TMZ, η Βικτόρια Τζόουνς εντοπίστηκε αναίσθητη στο δωμάτιό της στο ξενοδοχείο Fairmont San Francisco το πρωί της Πέμπτης (1/1), όταν η διεύθυνση του ξενοδοχείου κάλεσε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για ιατρικό περιστατικό.

Η αιτία θανάτου της παραμένει προς το παρόν άγνωστη.

Η Βικτόρια, που γεννήθηκε το 1991, ήταν κόρη του 79χρονου ηθοποιού και της δεύτερης συζύγου του, Κίμπερλι Κλάφλεϊ, με την οποία ήταν παντρεμένος από το 1981 έως το 1996. Απέκτησαν και έναν γιο, τον 43χρονο σήμερα Όστιν.

Όταν ήταν νεότερη, ακολουθούσε τα βήματα του πατέρα της, παίζοντας μαζί του στην ταινία «Men in Black II».

Το 2003, εμφανίστηκε σε ένα επεισόδιο της επιτυχημένης εφηβικής σειράς «One Tree Hill» και, το 2005, έπαιξε στην ταινία «The Three Burials of Melquiades Estrada», σε σκηνοθεσία του πατέρα της.

Ο διάσημος ηθοποιός σε παλαιότερη συνέντευξή του, το 2006 στο New Yorker είχε πει για την κόρη του «είναι καλή ηθοποιός, έχει κάρτα Sag( Ένωση Ηθοποιών Κινηματογράφου), μιλάει άπταιστα ισπανικά… Όταν ήταν μωρό, είπα στη Λετίσια, τη νταντά της, να της μιλάει στα ισπανικά»..

Η Victoria είχε απομακρυνθεί από την υποκριτική, αλλά μερικές φορές εμφανιζόταν στο πλευρό του πατέρα της στο κόκκινο χαλί.

Διαβάστε επίσης:

Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο δηλώνει «έτοιμος» να συζητήσει με τις ΗΠΑ

Κραν Μοντανά: Δύσκολη η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων – Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν τη φρίκη, στο μικροσκόπιο το σύστημα πυρασφάλειας

Οικιακοί βοηθοί AI: Οι ψηφιακές υπηρεσίες και τα ανθρωποειδή – Θα γεμίσουν τα σπίτια ρομπότ μπάτλερ το 2026;

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
crans-montana
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Ο 17χρονος γκολφέρ Εμανουέλε Γκαλεπίνι μεταξύ των νεκρών – Σε εξέλιξη η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων

will-smith-new
LIFESTYLE

Γουίλ Σμιθ: Μήνυση από βιολιστή για σεξουαλική παρενόχληση

EFIMERIDA_typografeio
MEDIA

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Παρασκευής (Video)

remos-aliagas-new
LIFESTYLE

Νίκος Αλιάγας: Πρωτοχρονιά στην Αθήνα και ντουέτο επί σκηνής με τον Αντώνη Ρέμο (Videos)

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ θα επέμβουν αν το Ιράν καταστείλει βίαια τις διαμαρτυρίες, προειδοποιεί ο Τραμπ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giorgos-mazonakis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Θα ήθελα να πω σε αυτούς που νομίζουν ότι ορίζουν τη ζωή μου τα τελευταία χρόνια, ότι φτάνει» (Video)

katastimata
ΕΛΛΑΔΑ

Εορταστικό ωράριο: Τι ισχύει αύριο 2 Ιανουαρίου για σούπερ μάρκετ, καταστήματα και τράπεζες

erietta-kourkoulou-new
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: «Φέτος δεν θα κάνω λίστα με στόχους, το μόνο που θα ήθελα είναι να γίνω λίγο καλύτερη»

pitsilis-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην ΑΑΔΕ από αύριο ο ΟΠΕΚΕΠΕ - «Κάθε ευρώ να πηγαίνει μόνο σε όσους πράγματι το δικαιούνται»

Kapodistrias6
ΣΙΝΕΜΑ

«Καποδίστριας»: Ένα ερώτημα ζητά απάντηση – Αξίζει ως ταινία, πέρα από την ιστορία, τις ιδέες και τις θεωρίες του Σμαραγδή;  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.01.2026 11:03
crans-montana
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Ο 17χρονος γκολφέρ Εμανουέλε Γκαλεπίνι μεταξύ των νεκρών – Σε εξέλιξη η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων

will-smith-new
LIFESTYLE

Γουίλ Σμιθ: Μήνυση από βιολιστή για σεξουαλική παρενόχληση

EFIMERIDA_typografeio
MEDIA

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Παρασκευής (Video)

1 / 3