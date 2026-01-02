Tommy Lee Jones: Νεκρή σε δωμάτιο ξενοδοχείου η 34χρονη κόρη του, Victoria

Νεκρή μέσα σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο Σαν Φρανσίσκο βρέθηκε τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς η 34χρονη κόρη του σταρ του Χόλιγουντ, Τόμι Λι Τζόουνς, Βικτόρια.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα TMZ, η Βικτόρια Τζόουνς εντοπίστηκε αναίσθητη στο δωμάτιό της στο ξενοδοχείο Fairmont San Francisco το πρωί της Πέμπτης (1/1), όταν η διεύθυνση του ξενοδοχείου κάλεσε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για ιατρικό περιστατικό.

Η αιτία θανάτου της παραμένει προς το παρόν άγνωστη.

Victoria Jones, the 34-year-old daughter of Academy Award-winning actor Tommy Lee Jones, was tragically found dead in the early hours of New Year’s Day, 2026. Emergency responders were called to the Fairmont Hotel in San Francisco at approximately 2:52 a.m., where they discovered… pic.twitter.com/W43jexy86X — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) January 2, 2026

Η Βικτόρια, που γεννήθηκε το 1991, ήταν κόρη του 79χρονου ηθοποιού και της δεύτερης συζύγου του, Κίμπερλι Κλάφλεϊ, με την οποία ήταν παντρεμένος από το 1981 έως το 1996. Απέκτησαν και έναν γιο, τον 43χρονο σήμερα Όστιν.

Όταν ήταν νεότερη, ακολουθούσε τα βήματα του πατέρα της, παίζοντας μαζί του στην ταινία «Men in Black II».

Το 2003, εμφανίστηκε σε ένα επεισόδιο της επιτυχημένης εφηβικής σειράς «One Tree Hill» και, το 2005, έπαιξε στην ταινία «The Three Burials of Melquiades Estrada», σε σκηνοθεσία του πατέρα της.

Ο διάσημος ηθοποιός σε παλαιότερη συνέντευξή του, το 2006 στο New Yorker είχε πει για την κόρη του «είναι καλή ηθοποιός, έχει κάρτα Sag( Ένωση Ηθοποιών Κινηματογράφου), μιλάει άπταιστα ισπανικά… Όταν ήταν μωρό, είπα στη Λετίσια, τη νταντά της, να της μιλάει στα ισπανικά»..

Η Victoria είχε απομακρυνθεί από την υποκριτική, αλλά μερικές φορές εμφανιζόταν στο πλευρό του πατέρα της στο κόκκινο χαλί.

Διαβάστε επίσης:

Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο δηλώνει «έτοιμος» να συζητήσει με τις ΗΠΑ

Κραν Μοντανά: Δύσκολη η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων – Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν τη φρίκη, στο μικροσκόπιο το σύστημα πυρασφάλειας

Οικιακοί βοηθοί AI: Οι ψηφιακές υπηρεσίες και τα ανθρωποειδή – Θα γεμίσουν τα σπίτια ρομπότ μπάτλερ το 2026;