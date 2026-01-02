Κραν Μοντανά: Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν τη φρίκη, «παγίδα θανάτου» η μία έξοδος διαφυγής, στο «μικροσκόπιο» το σύστημα πυρασφάλειας

Η έρευνα και η διαδικασία της αναγνώρισης των θυμάτων συνεχίζεται σήμερα, μετά την πυρκαγιά σε μπαρ στο ελβετικό χιονοδρομικό κέντρο Κραν Μοντανά τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς, η οποία προκάλεσε τουλάχιστον σαράντα θανάτους και άλλους εκατό τραυματισμούς, σύμφωνα με τον επικεφαλής της αστυνομίας του καντονιού όπου βρίσκεται.

Έχουν κινητοποιηθεί διάφορα μέσα «για να ταυτοποιηθούν τα θύματα και να δοθούν τα πτώματα στις οικογένειες το ταχύτερο δυνατόν», ανέφερε η Μπεατρίς Πιού, η γενική εισαγγελέας του καντονιού Βαλέ, στη νοτιοδυτική Ελβετία.

«Το έργο αυτό μπορεί να συνεχιστεί για αρκετές ημέρες ακόμη», σημείωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας του καντονιού Φρεντερίκ Ζισλέρ.

🔴 EN DIRECT

DOCUMENT BFMTV. Incendie mortel à Crans-Montana: une photo prise dans le bar capture le moment du départ de feuhttps://t.co/U1YHJSaDqk pic.twitter.com/NNmxnIQ9KA — BFM (@BFMTV) January 1, 2026

«Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τους φίλους μας (…) Στο Instagram, στο Facebook, σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα», είπε ανήσυχη η Ελεονόρ, 17 ετών. «Αλλά τίποτα. Καμιά απάντηση. Τηλεφωνήσαμε στους γονείς. Τίποτα. Ούτε καν οι γονείς, δεν ξέρουν».

Η φωτιά εκδηλώθηκε περί τη 01:30 (τοπική ώρα· 02:30 ώρα Ελλάδας) την Πέμπτη μέσα στο κατάμεστο μπαρ Le Constellation, στο Κραν Μοντανά, όπου είχαν πάει τουρίστες, ανάμεσά τους πολλοί νέοι, για να γιορτάσουν την Πρωτοχρονιά, σύμφωνα με τις αρχές του καντονιού Βαλέ.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν φρικιαστικές σκηνές. Κόσμος προσπαθούσε να σπάσει παράθυρα για να ξεφύγει, άλλοι, με τα σώματά τους να έχουν υποστεί εγκαύματα, έτρεχαν να βγουν έξω.

«Έχουμε καταμετρήσει κάπου σαράντα αποβιώσαντες και κάπου 115 τραυματίες, στην πλειονότητά τους σοβαρά», ανέφερε χθες ο κ. Ζισλέρ, ο επικεφαλής της αστυνομίας του καντονιού.

🇨🇭🔥🎉 EN IMAGES – Une vidéo montre le tout début de l’incendie au bar « Le Constellation » à Crans-Montana (VS), au moment où le plafond s’enflamme. 20 Minuten) pic.twitter.com/ZfcoZt73WL January 1, 2026

Χθες βράδυ, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν, σιωπηλοί, αψηφώντας το πολικό κρύο, μπροστά στο μπαρ, για να αποτίσουν φόρο τιμής στα θύματα.

Οι σημαίες στο ελβετικό ομοσπονδιακό παλάτι θα κυματίζουν μεσίστιες για πέντε ημέρες, γνωστοποίησε χθες ο πρόεδρος της ελβετικής συνομοσπονδίας Γκι Παρμελέν.

Κλιμάκιο αντιμετώπισης κρίσης

Ανάμεσα τους τραυματίες είναι εννιά Γάλλοι, ενώ οκτώ ακόμη υπήκοοι Γαλλίας είναι άγνωστο τι απέγιναν, ανέφερε το Κε ντ’ Ορσέ χθες, ενώ ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας Αντόνιο Ταγιάνι ενημέρωσε πως κάπου «δεκαπέντε Ιταλοί» τραυματίστηκαν και περίπου ισάριθμοι αγνοούνται.

Πέντε τραυματίες από τους 112 δεν έχουν ταυτοποιηθεί, σημείωσε χθες βράδυ μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο πρεσβευτής της Ιταλίας Τζαν Λορέντζο Κορνάντο.

Several dozen people are presumed dead and around 100 injured after a fire at a bar in a Swiss ski resort.



Footage shows the fire at Le Constellation Bar and Lounge in the Alpine ski resort of Crans-Montana.



Latest 🔗 https://t.co/nTVM2TaBDi pic.twitter.com/aM6H8ERGJB — Sky News (@SkyNews) January 1, 2026

Οι αρχές προεξοφλούν πως ανάμεσα στους νεκρούς είναι πολλοί αλλοδαποί, αλλά ακόμη δεν έχουν δημοσιοποιήσει τα στοιχεία τους. Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε διάφορα νοσοκομεία — στη Λοζάνη, στη Γενεύη, στη Ζυρίχη, αλλά και σε γειτονικές χώρες, στη Γαλλία και στην Ιταλία.

Συστήθηκε κλιμάκιο αντιμετώπισης της κρίσης στο κέντρο συνεδριάσεων στο Κραν Μοντανά, που επιφορτίστηκε μεταξύ άλλων με την υποδοχή και την παροχή οδηγιών στις οικογένειες.

Διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς, σύμφωνα με τις αρχές του καντονιού, που πάντως έχουν αποκλείσει το σενάριο να επρόκειτο για επίθεση.

«Το επικρατέστερο σενάριο σήμερα είναι αυτό της γενικευμένης φωτιάς που προκάλεσε έκρηξη», ανέφερε η κ. Πιού.

🚨🇨🇭🔥 Des personnes prises au piège par les flammes dans le bar de Crans-Montana tentent désespérément de s’échapper par la seule issue, qui est bloquée. (témoins) pic.twitter.com/aBQXtKRME9 — SuisseAlert (@SuisseAlert) January 1, 2026

Συγκλίνουσες πηγές είπαν στο AFP ότι οι ιδιοκτήτες έχουν τη γαλλική υπηκοότητα, πως πρόκειται για ζευγάρι από την Κορσική. Συγγενής τους είπε ότι είναι καλά, αλλά δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία μαζί τους.

Μαρτυρίες που μεταδόθηκαν από ΜΜΕ συγκλίνουν στην ενδεχόμενη αιτία της τραγωδίας. Κατ’ αυτές, είχαν τοποθετηθεί σπινθηριστές (sprinklers) πάνω σε μπουκάλια, που προκάλεσαν φωτιά όταν άγγιξαν την οροφή. Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, επρόκειτο για «σόου» συνηθισμένο στο συγκεκριμένο μπαρ.

Σκηνές απόλυτου χάους

Όσο περνούν οι ώρες, κάνουν τον γύρο ελβετικών και γερμανικών μέσων ολοένα περισσότερες μαρτυρίες θαμώνων και περαστικών από το Κραν Μοντανά. Ο 19χρονος δάσκαλος σκι Τιμ Στέφενς ήταν έξω ακριβώς από το μπαρ όταν ξέσπασε η φωτιά. Μιλώντας στo ελβετικό μέσο 20 Minutes αναφέρει: «Οι άνθρωποι έσπευσαν στις σκάλες για να βγουν έξω. Ήταν άσχημα. Όλοι καμένοι. Τα ρούχα τους κατεστραμμένα από φωτιά. Δεν ήταν καθόλου ωραία. Οι κραυγές… καθόλου ωραία, καθόλου ωραία!».

Ένας άλλος νέος αυτόπτης μάρτυρας αναφέρει στην εφημερίδα Tagesanzeiger ότι ο χώρος γύρω από το μπαρ έμοιαζε με «εμπόλεμη ζώνη» και περιγράφει έναν «πυκνό, μαύρο καπνό να βγαίνει από το μπαρ, ανθρώπους να έχουν πάρει φωτιά, νεκρούς στο πάτωμα. Τοπίο Αποκάλυψης».

🚨🇨🇭🔥 Le feu se propageant à grande vitesse dans le bar de Crans-Montana (VS) filmé par de nombreuses personnes, qui tentent ensuite de s’échapper. (témoins) pic.twitter.com/MrXD537KVh — SuisseAlert (@SuisseAlert) January 1, 2026

Ντόπιοι και τουρίστες αναφέρουν ότι στο Κραν Μοντανά ο εορτασμός της Πρωτοχρονιάς ξεκινά με ένα μεγάλο υπαίθριο πάρτι, όλοι είναι έξω, οι δρόμοι είναι γεμάτοι, το ίδιο και τα μαγαζιά. Μέσα σε αυτό το σκηνικό ξέσπασε η φωτιά.

Το σύστημα πυρασφάλειας στο μικροσκόπιο

Όπως σημειώνει η εφημερίδα Bild, μετά τις πρώτες εικόνες-σοκ που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο και σε ΜΜΕ, τίθενται πια πολλά ερωτήματα για τις προδιαγραφές ασφαλείας στο συγκεκριμένο μαγαζί.

Πελάτης του μπαρ ανέφερε στην εφημερίδα Blick ότι στο υπόγειο υπήρχε μόνο μια πόρτα διαφυγής και στην έξοδο επικρατούσε το αδιαχώρητο. Μάλιστα ο ίδιος αναφέρει ότι και στο παρελθόν, πριν δύο χρόνια συγκεκριμένα, είχε αναρωτηθεί τι θα γινόταν σε μια κατάσταση αμόκ στο εν λόγω υπόγειο.

Σύμφωνα με την Bild, στην Ελβετία οι αυστηροί κανόνες πυρασφάλειας ορίζονται από συγκεκριμένες οδηγίες που θεσπίζουν τα καντόνια. Για χώρους συνάθροισης αυτού του μεγέθους, δηλαδή για χώρους διασκέδασης άνω των 100 ατόμων, ισχύουν εξαιρετικά αυστηροί κανόνες.

#Switzerland | Several people were killed and others injured after an explosion rocked a bar in the luxurious alpine ski resort of Crans-Montana, Swiss police said.



A spokesperson for the cantonal police said that the explosion was of unknown origin but confirmed multiple… pic.twitter.com/vzDcSNaasS — Deccan Chronicle (@DeccanChronicle) January 1, 2026

Πρέπει πχ. να υπάρχουν τουλάχιστον δύο, ανεξάρτητες πόρτες διαφυγής που να οδηγούν απευθείας σε εξωτερικό χώρο ή σε σκάλες. Μόνο μια έξοδος διαφυγής, όπως στο συγκεκριμένο μπαρ, μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε «παγίδα θανάτου» σε περίπτωση έκρηξης ή αποπνικτικού καπνού.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Deutsche Welle

