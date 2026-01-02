Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Τα βίντεο της φρίκης την ώρα που το μπαρ τυλίγεται στις φλόγες και ο πανικός που ακολούθησε – Σε κρίσιμη κατάσταση 80 τραυματίες

Νέα στοιχεία για τα αίτια της πολύνεκρης τραγωδίας στο Κραν Μοντανά, στο κέντρο Constellation, όπου διασκέδαζαν άνθρωποι ηλικίας από 15 ως 25 ετών τις πρώτες ώρες του 2026, φέρνουν στο φως οι ελβετικές αρχές, ενώ αναμένεται η επίσημη ενημέρωση για τα θύματα και τους τραυματίες, με τις αρχές να μην έχουν επισήμως επιβεβαιώσει ούτε τον απολογισμό των 47 νεκρών και 115 τραυματιών που προκύπτει από άλλες ευρωπαϊκές πηγές.

Σχεδόν όλοι εκτός από πέντε από τους 112 τραυματίες έχουν πλέον ταυτοποιηθεί.

Τα εγκαύματα που έχουν υποστεί πολλοί από τους τραυματίες – στην πλειοψηφία τους νέα παιδιά – είναι τόσο σοβαρά που Ελβετοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι μπορεί να χρειαστούν μέρες πριν ταυτοποιηθούν τα θύματα.

«Πολλοί από αυτούς (τους τραυματίες)… περίπου 80 έως 100, νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση», δήλωσε στο ραδιοφωνικό δίκτυο RTL ο Στεφάν Γκανζέρ, επικεφαλής ασφαλείας του καντονιού του Βαλέ.

Πολλοί από τους σοβαρά τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε εξειδικευμένες μονάδες εγκαυμάτων σε νοσοκομεία σε ευρωπαϊκές χώρες, ενώ ένας Ελβετός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί.

Την ίδια ώρα κι ενώ στους αγνοούμενους συγκαταλέγεται η 15χρονη Ελληνοελβετή, Αλίκη Καλλέργη, νέα βίντεο δείχνουν τις σοκαριστικές στιγμές από την ώρα που ξέσπασε πυρκαγιά, καθώς οι άνθρωποι προσπαθούσαν απεγνωσμένα να ξεφύγουν από τις φλόγες που φούντωναν γρήγορα στον χώρο.

Ένα βίντεο, μέσα από το μπαρ την ώρα που η φωτιά έχει ξεσπάσει, δείχνει φλόγες να εξαπλώνονται στην οροφή. Μουσική ακούγεται δυνατά στο βάθος την ώρα που οι άνθρωποι που είναι μέσα στον χώρο ανεβαίνουν βιαστικά σε μια σκάλα προς την έξοδο.

Σε ένα άλλο βίντεο, έξω από το κτίριο, ένα άτομο φαίνεται να ανοίγει ένα παράθυρο ή πόρτα στον εξωτερικό χώρο του μπαρ. Πυκνός καπνός βγαίνει καθώς ανοίγει το παράθυρο. Παράλληλα, ένα άτομο φαίνεται να βγαίνει παραπατώντας από το σημείο, ενώ περαστικοί φαίνεται να συγκεντρώνονται απέξω.

Ένα τρίτο βίντεο, επίσης από την έξω πλευρά, δείχνει ότι η φωτιά έχει πλέον εξαπλωθεί. Οι άνθρωποι σε πανικό φωνάζουν και βγαίνουν από τα παράθυρα ή από όπου μπορούν προς τα έξω.

Σε ένα τέταρτο βίντεο, πολλά άτομα φαίνονται να κείτονται ακίνητα στο έδαφος έξω από το μπαρ.

Ακριβώς σε αυτό το σημείο έχουν φτάσει στο σημείο ομάδες έκτακτης ανάγκης, καθώς στο βίντεο φαίνονται μπλε φώτα που αναβοσβήνουν. Δεν είναι σαφές εάν οι άνθρωποι στο βίντεο είναι νεκροί ή ζωντανοί.

Σε ένα τελευταίο βίντεο φαίνεται το προσωπικό των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης να φροντίζει τα θύματα μετά την πυρκαγιά. Μάλιστα, ένα άτομο διακρίνεται στο έδαφος σκεπασμένο με κουβέρτες.

Πώς μετατράπηκε το «Le Constellation» σε παγίδα θανάτου

Η «φοντανέλα» (βεγγαλικά) πάνω σε ένα μπουκάλι σαμπάνιας, η εύφλεκτη οροφή και η στενή σκάλα μετέτρεψαν το ντίσκο-μπαρ του Κραν Μοντανά σε θανατηφόρα παγίδα.

Όπως αναφέρει σε άρθρο της η ιταλική Corriere Della Sera, το μόνο βέβαιο, σε μια τραγωδία της οποίας η ακριβής αιτία δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί, είναι αυτό που λέει ο Φρεντερίκ Ζισλέρ, διοικητής της καντονιακής αστυνομίας του Βαλέ: η πυρκαγιά που προκάλεσε δεκάδες θύματα και πάνω από 100 τραυματίες, καταστρέφοντας το ντίσκο-μπαρ «Le Constellation», «ήταν ατύχημα», αποκλείοντας έτσι «κάθε ενδεχόμενο δόλιας ενέργειας».

Στη συνέχεια, ο Ζισλέρ αναφέρθηκε και στη χρονική ακολουθία: «Τη νύχτα εκείνη σημειώθηκε μια έκρηξη που ακολούθησε την πυρκαγιά και όχι το αντίστροφο», συνεχίζει. Αμέσως μετά δίνει μια λεπτομέρεια που ακούγεται σαν κατηγορητήριο: «Μια στενή σκάλα ήταν η μοναδική διέξοδος από το υπόγειο του καταστήματος», γεγονός που επιβεβαίωσαν όλες οι μαρτυρίες των επιζώντων. Επομένως, θα διερευνηθούν ενδεχόμενες αμελείς συμπεριφορές, αλλά προς το παρόν η εισαγγελέας του Καντονίου Βαλέ, Μπεατρίς Πιλού, ενημερώνει ότι «δεν υπάρχουν άτομα υπό κράτηση».

Όλα φαίνεται να ξεκίνησαν από μια «φοντανέλα», ή sparkler όπως αποκαλείται επίσης, ένα είδος σπινθηροβόλου κεριού, σαν μικρό βεγγαλικό, που τοποθετείται πάνω στα μπουκάλια σαμπάνιας στα κλαμπ για γενέθλια ή γιορτές. Κάτι που συνέβη και τη νύχτα εκείνη στο μαγαζί του Κραν Μοντανά. Κάποιοι μάρτυρες μιλούν για ένα άτομο πάνω στους ώμους ενός άλλου -σερβιτόρους ή νεαρούς- ανεβάζοντας έτσι ακόμη πιο ψηλά το μπουκάλι. Έτσι οι σπίθες της «φοντανέλας» φέρεται να άναψαν τη φωτιά στην οροφή, η οποία περιγράφεται ως χαμηλή και εύφλεκτη. Από εκεί και πέρα, το πάρτι μετατράπηκε σε κόλαση, εξαιτίας του θανατηφόρου φαινομένου που οι ελβετικές αρχές προσδιόρισαν ως «flashover»: δηλαδή ένα «εξαιρετικά επικίνδυνο φαινόμενο, κατά το οποίο η φωτιά εξαπλώνεται ξαφνικά και με βία σε κλειστούς χώρους, προκαλώντας μία ή περισσότερες εκρήξεις».

Μια υπόθεση -που προς το παρόν παραμένει τέτοια- την οποία εξήγησε ένας από τους ειδικούς πυρασφάλειας που κλήθηκαν να δώσουν μια πρώτη γνωμάτευση στο Κραν Μοντανά είναι πως με την αίθουσα γεμάτη φλόγες και καπνό, κάποιος, ανθρώπινα, θα έσπασε κάποια παράθυρα, επιτρέποντας όμως την είσοδο οξυγόνου. Και εδώ φτάνουμε στη χρονική ακολουθία πυρκαγιάς–έκρηξης που αναφέρθηκε προηγουμένως: «Το να δημιουργούνται ανοίγματα για να φύγουν οι τοξικοί καπνοί είναι ένας τρόπος να σωθεί κανείς -εξηγούν οι ειδικοί της πυρασφάλειας- ώστε μετά να διαφύγει». Όμως, δυστυχώς, το άνοιγμα των παραθύρων «επέτρεψε στο οξυγόνο να εισέλθει στον περιορισμένο χώρο, κάνοντας την πυρκαγιά δεκαπλάσια».

Συνοψίζοντας: «Κάτω από το 15% οξυγόνου στον χώρο, δεν εκδηλώνεται πλέον φλόγα αλλά μόνο χόβολη. Αντίθετα, ένα άνοιγμα μπορεί να προκαλέσει γενικευμένη ανάφλεξη». Δηλαδή την έκρηξη για την οποία μίλησαν ορισμένοι επιζώντες. Εκείνο το δυνατό μπαμ που αρχικά είχε οδηγήσει ακόμη και στη σκέψη τρομοκρατικής επίθεσης, υπόθεση που διαψεύστηκε από την εισαγγελέα του Καντονίου Βαλέ, Μπεατρίς Πιλού. Αντίθετα, υπήρξε «μια ανάφλεξη» -εκτιμούν οι ειδικοί- με αποτέλεσμα να πάρουν φωτιά τα πάντα μέσα στο κατάστημα. Κάτι που οδήγησε στα πολύ σοβαρά τραύματα της πλειονότητας των θυμάτων.

Για πυροτέχνημα ή κροτίδα είχε μιλήσει επίσης ο ιταλός πρέσβης στην Ελβετία, Τζαν Λορέντσο Κορνάδο, μεταφέροντας τις υποθέσεις εργασίας των ελβετικών αρχών. Οι οποίες, εν αναμονή, θα συλλέξουν τα βίντεο που καταγράφουν την έναρξη της πυρκαγιάς, αλλά και άλλα, που ενδέχεται να αποκαλύπτουν μια επικίνδυνη συνήθεια. Όπως το βιντεοκλίπ που διαφήμιζε το ίδιο το «Le Constellation» και στο οποίο φαίνονται αρκετοί πελάτες να κρατούν ψηλά τα μπουκάλια σαμπάνιας, με τις «φοντανέλες» να αγγίζουν σχεδόν την οροφή.

Αγνοείται 15χρονη ελληνίδα – «Ηθελα να μπω να την ψάξω αλλά δεν με άφησαν» λέει ο αδερφός της

Τα ίχνη μιας 15χρονης, ελληνικής καταγωγής, που βρίσκονταν στο μπαρ «Le Constellation», στο Κραν Μοντανά, όταν ξέσπασε η φονική πυρκαγιά, αναζητούν οι συγγενείς της κάνοντας έκκληση για πληροφορίες μέσα από τα social media, την ώρα που επίσημες πηγές κάνουν λόγο για 47 νεκρούς.

H Αλίκη Καλλέργη (Alice Kallergis) βρισκόταν στο μπαρ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς μαζί με τις φίλες της.

«Είχαμε πάει μαζί με την αδερφή μου για να περάσουμε τις γιορτές. Η αδερφή μου ήταν μέσα στο κλαμπ όταν ξέσπασε η φωτιά μαζί με τις φίλες της. Εγώ ήμουν σε άλλο σημείο, δεν ήμουν στο ίδιο κλαμπ με την αδερφή μου. Όταν έφτασα εκεί, τα είδα όλα», περιέγραψε ο αδελφός της, Ρομέν Καλλέργης στο «Πρώτο Θέμα».

»Ήθελα να μπω μέσα να την ψάξω και δεν με άφηναν, την έπαιρνα τηλέφωνο και δεν απαντούσε στο κινητό της. Η είσοδος του κλαμπ είναι πάρα πολύ μικρή και ο κόσμος είχε ποδοπατηθεί, σπρωχνόντουσαν, ούρλιαζαν… Υπήρχαν άτομα λιπόθυμα κάτω στο έδαφος, ήταν τραγική η κατάσταση. Θέλω να ξέρετε πως τα περισσότερα άτομα που είδα εγώ εκείνο το βράδυ ήταν παιδιά και μιλάμε για ηλικίες 13 και 15 ετών. Η είσοδος ήταν ανοιχτή για όλους. Αυτό είναι παράνομο. Σέρβιραν αλκοόλ στους ανήλικους και δεν υπήρχε καμία ασφάλεια στο συγκεκριμένο κλαμπ», πρόσθεσε.

Έκκληση για πληροφορίες

Οι συγγενείς της ζητούν από όποιον γνωρίζει κάτι σχετικό με την τύχη της να επικοινωνήσει άμεσα με τις Αρχές.

Η έφηβη έχει διπλή υπηκοότητα, ελληνική και ελβετική, και είναι μόνιμος κάτοικος Ελβετίας.

Σε ανάρτησή του, ο αδελφός της αναφέρει πως «δεν έχουμε κανένα νέο» της και παρακαλεί όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει στο παρακάτω τηλέφωνο: +41789040021.

Ο αγώνας των αρχών για την ταυτοποίηση νεκρών και τραυματιών

Ο Εμανουέλε Γκαλεπίνι, 16χρονος ιταλός διεθνής γκόλφερ που ζούσε στο Ντουμπάι, είναι ο πρώτος ταυτοποιημένος νεκρός της τραγωδίας στο κλαμπ «Le Constellation» στο Κραν Μοντανά, καθώς οι αρχές αγωνίζονται για την ταυτοποίηση των νεκρών, αλλά και των τραυματιών.

Ελβετοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι τα εγκαύματα που έχουν υποστεί οι νεαροί θαμώνες του πάρτι της Πρωτοχρονιάς στο κλαμπ είναι τόσο εκτεταμένα που θα χρειαστούν μέρες για την ταυτοποίηση όλων των θυμάτων.

Οι ιταλικές αρχές ανακοίνωσαν ότι, βάσει των πληροφοριών που έχουν από τις ελβετικές αρχές, οι νεκροί ανέρχονται σε 47, ενώ περισσότεροι από 100 είναι οι τραυματίες, πολλοί από τους οποίους βρίσκονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Σχεδόν όλοι εκτός από πέντε από τους 112 τραυματίες έχουν πλέον ταυτοποιηθεί.

Γονείς αγνοουμένων απευθύνουν εκκλήσεις για τα παιδιά τους, ενώ οι ξένες πρεσβείες προσπαθούν να διαπιστώσουν αν πολίτες τους βρίσκονται μεταξύ των νέων που παγιδεύτηκαν σε μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες στην σύγχρονη ιστορία της Ελβετίας.

Απελπισία

«Αναζητώ τον γιο μου εδώ και 30 ώρες. Η αναμονή είναι αβάσταχτη», δήλωνε η Λετίσια, μητέρα του 16χρονου αγνοούμενου Αρθουρ, στο BFM TV, που προσπαθεί απεγνωσμένα να μάθει αν είναι νεκρός ή ζωντανός και πού βρίσκεται.

«Αν είναι στο νοσοκομείο, δεν ξέρω σε ποιο νοσοκομείο είναι. Αν είναι στο νεκροτομείο, δεν ξέρω σε ποιο νεκροτομείο είναι. Αν ο γιος μου είναι ζωντανός, είναι μόνος στο νοσοκομείο και δεν μπορώ να είμαι στο πλευρό του».

Οι αρχές έχουν προειδοποιήσει ότι η ταυτοποίηση των θυμάτων και ο οριστικός απολογισμός των νεκρών θα πάρει χρόνο διότι πολλά από τα θύματα είναι απανθρακωμένα.

«Όλη αυτή η επιχείρηση πρέπει να γίνει διότι οι πληροφορίες είναι τόσο τρομακτικές και ευαίσθητες που τίποτε δεν μπορεί να ειπωθεί στις οικογένειες αν δεν είμαστε 100% βέβαιοι», δήλωσε ο Ματιάς Ρενάρ, πρόεδρος της τοπικής κυβέρνησης του Βαλέ.

Οι ειδικοί χρησιμοποιούν οδοντικά στοιχεία και δείγματα DNA στην διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων, διευκρίνισε.

Ερευνα για τα αίτια

Το αίτιο της πυρκαγιάς δεν είναι επισήμως διαπιστωμένο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες επιζώντων και οπτικό υλικό που έχει κυκλοφορήσει ευρέως στα κοινωνικά δίκτυα, το ταβάνι του υπογείου του κλαμπ, φτιαγμένο από συνθετικά υλικά ηχομόνωσης, ανεφλέγη από πυροτεχνήματα που ήταν προσαρμοσμένα σε μπουκάλια σαμπάνιας που μεταφέρονταν από τις σερβιτόρες.

Σοκαρισμένοι επισκέπτες και κάτοικοι του Κραν Μοντανά αφήνουν κεριά και λουλούδια στην άκρη του δρόμου που οδηγεί στο δημοφιλές μπαρ. Ορισμένοι δηλώνουν τυχεροί που δεν βρέθηκαν στο εσωτερικό του στη νύχτα της Πρωτοχρονιάς αφού έφυγαν αποθαρρυμένοι από τις τεράστιες ουρές.

Η ζώνη είναι αποκλεισμένη από την αστυνομία. Τα σώματα ορισμένων θυμάτων παραμένουν στο μπαρ.

Σοκάρουν οι μαρτυρίες αυτοπτών

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν φρικιαστικές σκηνές. Κόσμος προσπαθούσε να σπάσει παράθυρα για να ξεφύγει, άλλοι, με τα σώματά τους να έχουν υποστεί εγκαύματα, έτρεχαν να βγουν έξω.

«Δεν θα δω ποτέ κάτι χειρότερο από εκείνη τη νύχτα», δήλωσε στην εφημερίδα L’ Essentiel νεαρός φοιτητής ονόματι Τζιάνι, ο οποίος βρισκόταν στο θέρετρο για διακοπές.

Ο 19χρονος φοιτητής, ο οποίος σπουδάζει Μηχανολογία στη Γενεύη, πρόσθεσε πως ενημερώθηκε για το συμβάν από φίλη του, η οποία έφτασε στο μπαρ λίγα λεπτά μετά την έκρηξη. «Άκουσε δυνατές εκρήξεις και είδε φλόγες. Κατάλαβα αμέσως ότι είχε συμβεί κάτι πολύ σοβαρό», εξήγησε.

Βρισκόταν αρκετά κοντά και έσπευσε να δει τι συνέβη, ακόμα δεν είχαν φτάσει στο μπαρ ούτε οχήματα της Πυροσβεστικής ούτε ασθενοφόρα. «Οι διασώστες ήρθαν σχετικά γρήγορα, αλλά από μακριά. Τα ασθενοφόρα άργησαν πολύ», σημείωσε. Μέχρι τότε, η κατάσταση είχε επιδεινωθεί. «Άνθρωποι ήταν πεσμένοι στο έδαφος, χωρίς μπλούζες, παραμορφωμένοι, καμένοι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αφού ο χώρος αποκλείστηκε, ο 19χρονος προσφέρθηκε να βοηθήσει τους πυροσβέστες, έχοντας κάποια μικρή εμπειρία στην πολιτική προστασία. «Δεν επαρκούσαν τα χέρια. Δεν έχω ξαναδεί τόσους πολλούς ανθρώπους σε τόσο κακή κατάσταση», τόνισε. Αρχικά βοήθησαν όσους μπορούσαν ακόμη να κινηθούν, όμως όσο περνούσε η ώρα τα περιστατικά γίνονταν όλο και πιο σοβαρά. «Εκτεταμένα εγκαύματα. Δεν υπήρχαν πια πρόσωπα, ούτε μαλλιά. Το δέρμα των ανθρώπων ήταν μαυρισμένο, τα ρούχα είχαν λιώσει πάνω του».

Μαζί με άλλους παρευρισκόμενους, δημιούργησαν αυτοσχέδια φορεία χρησιμοποιώντας μεταλλικές βάσεις από καναπέδες για να απομακρύνουν τους τραυματίες. Ο αριθμός των τραυματισμένων ήταν τεράστιος. Η έλλειψη εξοπλισμού και προσωπικού οδήγησε σε σκληρές αποφάσεις. «Κάποιες φορές έπρεπε να αφήσουμε ανθρώπους στο έδαφος για να πάμε να βγάλουμε άλλους που ήταν ακόμη μέσα», περέγραψε, κάνοντας λόγο για απόλυτο χάος. «Είδα ανθρώπους σχεδόν διαμελισμένους, που δεν αντιδρούσαν πια. Καρδιακές αναζωογονήσεις. Είδα πολλούς να πεθαίνουν μπροστά στα μάτια μου».

Χθες βράδυ, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν, σιωπηλοί, αψηφώντας το πολικό κρύο, μπροστά στο μπαρ, για να αποτίσουν φόρο τιμής στα θύματα.

Οι σημαίες στο ελβετικό ομοσπονδιακό παλάτι θα κυματίζουν μεσίστιες για πέντε ημέρες, γνωστοποίησε χθες ο πρόεδρος της ελβετικής συνομοσπονδίας Γκι Παρμελέν.

«Να αποδoθούν ευθύνες», ζητά o Ταγιάνι από το σημείο της τραγωδίας

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι έφτασε το μεσημέρι στο σημείο της τραγωδίας στο κλαμπ Le Constellation στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, όπου κατέθεσε λουλούδια.

Δεκατρείς Ιταλοί παραμένουν στο νοσοκομείο, με πέντε από αυτούς να έχουν υποστεί «σοβαρά τραύματα και εγκαύματα», σύμφωνα με τον Ιταλό υπουργό Εξωτερικών.

Ο Ταγιάνι δήλωσε νωρίτερα ότι μόνο τρεις από τους τραυματίες που νοσηλεύονται δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί. Πρόσθεσε ότι 13 Ιταλοί νοσηλεύονται και έξι παραμένουν αγνοούμενοι.

Ο Εμανουέλε Γκαλεπίνι, 16χρονος Ιταλός διεθνής γκόλφερ που ζούσε στο Ντουμπάι, είναι ο πρώτος ταυτοποιημένος νεκρός της τραγωδίας, καθώς οι αρχές αγωνίζονται για την ταυτοποίηση των νεκρών, αλλά και των τραυματιών.

«Σε ό,τι αφορά την έρευνα γύρω από το φονικό συμβάν, ο γενικός εισαγγελέας (της Ελβετίας) μου είπε ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δεκάδες ανακρίσεις. Στόχος είναι να προσδιοριστούν οι ευθύνες για αυτή την τεράστια τραγωδία», δήλωσε ο Ιταλός ΥΠΕΞ. «Κάτι εδώ πήγε στραβά, κάτι δεν λειτούργησε, αλλά εναπόκειται στη δικαιοσύνη να διεξαγάγει την έρευνα και να αποδώσει ευθύνες», σημείωσε ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας.

Η γαλλική εφημερίδα Le Midi Libre ανέφερε ότι μια Γαλλίδα ταυτοποίηθηκε μεταξύ των νεκρών στην πυρκαγιά. Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών δεν σχολίασε.

Η Ιταλία και η Γαλλία είναι μεταξύ των χωρών που έχουν δηλώσει ότι ορισμένοι από τους υπηκόους τους εξακολουθούν να αγνοούνται. Η Αυστραλία έχει επίσης δηλώσει ότι ένας Αυστραλός υπήκοος τραυματίστηκε.

