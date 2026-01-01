Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Τα σενάρια για το πώς ξέσπασε η φωτιά – Πενθήμερο εθνικό πένθος

Για «μία από τις χειρότερες τραγωδίες» που έχει βιώσει ποτέ η Ελβετία έκανε λόγο ο ομοσπονδιακός πρόεδρος της Ελβετίας, Γκι Παρμελέν, για την πολύνεκρη φωτιά στο Κραν Μοντανά, κηρύσσοντας πενθήμερο εθνικό πένθος.

Στον τελευταίο απολογισμό που έδωσε η αστυνομία του καντονιού Βαλέ, οι νεκροί από την τραγωδία ανέρχονται σχεδόν σε 40, ενώ οι τραυματίες σε 115. Πολλά από τα θύματα είναι νέοι που διασκέδαζαν για την έλευση του νέου χρόνου.

🇨🇭🔥🎉 EN IMAGES – Une vidéo montre le tout début de l’incendie au bar « Le Constellation » à Crans-Montana (VS), au moment où le plafond s’enflamme. 20 Minuten) pic.twitter.com/ZfcoZt73WL — SuisseAlert (@SuisseAlert) January 1, 2026

‼️ [ 🇨🇭 SUISSE ]



🔸️ Plusieurs personnes ont été tuées et d’autres grièvement blessées dans l’explosion d’un bar à la station de ski de Crans-Montana. Les médias locaux évoquent des dizaines de blessés, mais aucun bilan provisoire n’a encore été communiqué. pic.twitter.com/kosiFRoO5J — Little Think Tank (@L_ThinkTank) January 1, 2026

«Έχουμε καταμετρήσει περίπου 40 νεκρούς και περίπου 115 τραυματίες, οι περισσότεροι από τους οποίους σοβαρά», ανακοίνωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του καντονιού Φρεντερίκ Γκισλέρ , σε συνέντευξη Τύπου στη Σιόν (νοτιοδυτική Ελβετία).

Ο Παρμελέν ανακοίνωσε πως οι σημαίες στη χώρα θα κυματίζουν μεσίστιες για πέντε μέρες.

🚨🇨🇭🔥 Des personnes prises au piège par les flammes dans le bar de Crans-Montana tentent désespérément de s’échapper par la seule issue, qui est bloquée. (témoins) pic.twitter.com/aBQXtKRME9 — SuisseAlert (@SuisseAlert) January 1, 2026

Οι θεωρίες για τα αίτια της φωτιάς

Αν και μέχρι στιγμής τα αίτια της φονικής φωτιάς δεν έχουν γίνει επίσημα γνωστά, ωστόσο έχουν διατυπωθεί δύο πιθανές εξηγήσεις.

Η πρώτη εξ αυτών, ανέφερε ότι κάποιος άναψε ένα πυροτέχνημα εντός του μπαρ «Le Constellation», προκαλώντας φωτιά στην οροφή.

Η δεύτερη είναι ότι ένας μπάρμαν σήκωσε στους ώμους του έναν άλλο μπάρμαν, ο οποίος κρατούσε ένα κερί σε ένα μπουκάλι σαμπάνιας, με αποτέλεσμα και πάλι να πάρει φωτιά η οροφή.

🚨🇨🇭🔥 Le feu se propageant à grande vitesse dans le bar de Crans-Montana (VS) filmé par de nombreuses personnes, qui tentent ensuite de s’échapper. (témoins) pic.twitter.com/MrXD537KVh — SuisseAlert (@SuisseAlert) January 1, 2026

Η πυρκαγιά προκάλεσε εκρήξεις, πιθανώς λόγω της απελευθέρωσης εύφλεκτων αερίων, με πλήθος ανθρώπων να προσπαθεί απεγνωσμένα να διαφύγει από το υπόγειο ανεβαίνοντας μια στενή σκάλα και περνώντας από μια στενή πόρτα, ενώ άλλοι έσπασαν τα παράθυρα.

Την ίδια ώρα, τα συγκλονιστικά βίντεο από την τραγωδία κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας σοκ.

#Switzerland | Several people were killed and others injured after an explosion rocked a bar in the luxurious alpine ski resort of Crans-Montana, Swiss police said.



A spokesperson for the cantonal police said that the explosion was of unknown origin but confirmed multiple… pic.twitter.com/vzDcSNaasS — Deccan Chronicle (@DeccanChronicle) January 1, 2026

Η Γαλλία δέχεται τραυματίες στα νοσοκομεία της

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Γαλλία δέχεται τραυματίες σε γαλλικά νοσοκομεία μετά την φονική πυρκαγιά στο θέρετρο σκι Κραν Μοντανά.

«Η Γαλλία δέχεται τραυματίες σε νοσοκομεία της και είναι διαθέσιμη να παράσχει οποιαδήποτε βοήθεια. Ευχαριστώ τις ομάδες και τους εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης που κινητοποιήθηκαν», έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον ομοσπονδιακό πρόεδρο της Ελβετίας, Γκι Παρμελέν.

Ο Γάλλος πρόεδρος δεν διευκρίνισε πόσοι τραυματίες νοσηλεύονται στη Γαλλία ή σε ποια νοσοκομεία.

«Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες», είπε ο Μακρόν, ο οποίος εξέφρασε την «αλληλεγγύη» της Γαλλίας στην γειτονική χώρα και εξέφρασε τη θλίψη του για τον «φρικτό απολογισμό» από την πυρκαγιά στο μπαρ που ήταν γεμάτο κόσμο κατά τη διάρκεια ενός πρωτοχρονιάτικου πάρτι.

«Οι διπλωματικές και προξενικές μας ομάδες παρακολουθούν την κατάσταση και παρέχουν την απαραίτητη βοήθεια στους συμπατριώτες μας που επλήγησαν από αυτή την τραγωδία», δήλωσε ο Μακρόν.

Σημειώνεται ότι έξι Γάλλοι υπήκοοι τραυματίστηκαν στην πυρκαγιά, και οκτώ άλλοι δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί, σύμφωνα με νέο απολογισμό που έδωσε το βράδυ της Πέμπτης, 1/1, εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Περίπου δεκαπέντε Ιταλοί» μεταξύ των τραυματιών – Ισάριθμοι αγνοούνται

«Περίπου 15 Ιταλοί» τραυματίστηκαν στην πυρκαγιά στο και νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή, ενώ άλλοι εξακολουθούν να «αγνοούνται», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι στο τηλεοπτικό δίκτυο Rete4.

«Επί του παρόντος, δώδεκα με δεκαπέντε Ιταλοί βρίσκονται σε νοσοκομεία. Ισάριθμοι εξακολουθούν να αγνοούνται», είπε χαρακτηριστικά ο Ταγιάνι στο Rete4.

Πρόσθεσε ότι οι οικογένειες των αγνοουμένων «επικοινώνησαν με την μονάδα αντιμετώπισης κρίσεων και την πρεσβεία» για να ρωτήσουν για τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Ο Ιταλός ΥΠΕΞ τόνισε αργότερα στο ιταλικό τηλεοπτικό δίκτυο Sky TG24 TV, ότι ο αριθμός των αγνοουμένων Ιταλών είχε αυξηθεί σε 16, αλλά ότι ο τελικός απολογισμός παραμένει «αβέβαιος».

Μεταξύ των τραυματιών, τρεις νεαροί Ιταλοί που νοσηλεύονταν στο Σιόν της Ελβετίας, μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο το απόγευμα στην Μονάδα Εγκαυμάτων στο νοσοκομείο Νιγκουάρντα στο Μιλάνο, σύμφωνα με τον περιφερειακό σύμβουλο της Λομβαρδίας, Γκουίντο Μπερτολάσο.

«Είναι τρεις νέοι: Mια νεαρή γυναίκα κάτω των 30 ετών και δύο άλλοι έφηβοι, και οι δύο 16 ετών. (…) Είναι διασωληνωμένοι, επομένως η κατάστασή τους είναι σταθερή», δήλωσε ο Γκουίντο Μπερτολάσο, διευκρινίζοντας ότι έχουν υποστεί εγκαύματα «στο 30 έως 40% του σώματός τους».

Δύο άλλοι Iταλοί νοσηλεύονται στη Βέρνη και τη Ζυρίχη της Ελβετίας – οι οποίοι «δεν μπορούν να μεταφερθούν αυτή τη στιγμή» λόγω της κρίσιμης κατάστασής τους – ενδέχεται να μεταφερθούν στη Νιγκουάρντα αργότερα, σύμφωνα με τον Μπερτολάσο.

«Στη Μονάδα Εγκαυμάτων μας, διαθέτουμε 18 κρεβάτια. Τα απελευθερώσαμε όλα και έχουμε ανακαλέσει όλο το προσωπικό», τόνισε, σημειώνοντας ότι άλλοι Ιταλοί – οι οποίοι εξακολουθούν να μην έχουν ταυτοποιηθεί – νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή σε διάφορα ελβετικά νοσοκομεία.

