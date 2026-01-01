Άνδρας εισέβαλε στο Παλάτι Κέσινγκτον – Έλειπαν η Κέιτ και ο Ουίλιαμ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Συνελήφθη 39χρονος που λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα παραβίασε το Παλάτι Κέσινγκτον.
Τα περιστατικά έλαβαν χώρα στις 21 και 23 Δεκεμβρίου. Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η πριγκίπισσα Κέιτ, που χρησιμοποιούν μία πτέρυγα του παλατιού ως κατοικία τους, απουσίαζαν.
Ο 39χρονος κατηγορείται για παραβίαση προστατευμένης περιοχής. Στο ίδιο παλάτι μένουν και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας.
Η δίκη σε βάρος του θα γίνει την Τρίτη 6 Ιανουαρίου εν απουσία του, καθώς ο δικαστής έκρινε ότι έχει αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά.
