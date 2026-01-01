Άνδρας εισέβαλε στο Παλάτι Κέσινγκτον – Έλειπαν η Κέιτ και ο Ουίλιαμ

Συνελήφθη 39χρονος που λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα παραβίασε το Παλάτι Κέσινγκτον.

Τα περιστατικά έλαβαν χώρα στις 21 και 23 Δεκεμβρίου. Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η πριγκίπισσα Κέιτ, που χρησιμοποιούν μία πτέρυγα του παλατιού ως κατοικία τους, απουσίαζαν.

Ο 39χρονος κατηγορείται για παραβίαση προστατευμένης περιοχής. Στο ίδιο παλάτι μένουν και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Η δίκη σε βάρος του θα γίνει την Τρίτη 6 Ιανουαρίου εν απουσία του, καθώς ο δικαστής έκρινε ότι έχει αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά.

Διαβάστε επίσης

Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Πάνω από 40 νεκροί και 115 τραυματίες – Συγκλονιστικό βίντεο με θαμώνες να βγαίνουν από παράθυρο για να σωθούν

Διαδηλώσεις για την ακρίβεια στο Ιράν: Τουλάχιστον 6 νεκροί στις συγκρούσεις με την αστυνομία (Videos)

Ζοχράν Μαμντάνι: Και επίσημα δήμαρχος της Νέας Υόρκης – Οι συμβολισμοί μιας διαφορετικής τελετής ορκωμοσίας (photos)