Άνδρας εισέβαλε στο Παλάτι Κέσινγκτον – Έλειπαν η Κέιτ και ο Ουίλιαμ

01.01.2026 20:56
palace

Συνελήφθη 39χρονος που λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα παραβίασε το Παλάτι Κέσινγκτον.

Τα περιστατικά έλαβαν χώρα στις 21 και 23 Δεκεμβρίου. Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η πριγκίπισσα Κέιτ, που χρησιμοποιούν μία πτέρυγα του παλατιού ως κατοικία τους, απουσίαζαν.

Ο 39χρονος κατηγορείται για παραβίαση προστατευμένης περιοχής. Στο ίδιο παλάτι μένουν και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Η δίκη σε βάρος του θα γίνει την Τρίτη 6 Ιανουαρίου εν απουσία του, καθώς ο δικαστής έκρινε ότι έχει αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά.

