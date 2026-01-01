search
ΠΕΜΠΤΗ 01.01.2026 23:13
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.01.2026 21:15

Τουρκία: 55χρονη ισχυρίζεται ότι είναι κόρη του Τραμπ – Προσέφυγε σε δικαστήρια, ζητά εξέταση DNA

01.01.2026 21:15
osmen-kori-trump

Στη δημοσιότητα ήρθε η υπόθεση μιας 55χρονης γυναίκας από την Τουρκία, η οποία υποστηρίζει ότι βιολογικός της πατέρας είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και έχει ξεκινήσει νομικές διαδικασίες προκειμένου να αποδείξει την εγκυρότητα των ισχυρισμών της.

Ο λόγος για την Νετζλά Οζμέν, κάτοικο Άγκυρας, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν στο Ihlas News Agency (IHA), κατέθεσε αγωγή πατρότητας στην Άγκυρα, με αίτημα τη διενέργεια εξέτασης DNA προκειμένου να διαπιστωθεί η βιολογική της συγγένεια με τον 79χρονο Ρεπουμπλικανό.

Αν και το δικαστήριο απέρριψε αρχικά το αίτημα, η ενάγουσα προσέφυγε σε ανώτερο δικαστήριο και άσκησε έφεση, με αποτέλεσμα η νομική διαδικασία να βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Την ίδια ώρα, η 55χρονη έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για να ακολουθήσει αντίστοιχη νομική οδό και στις ΗΠΑ, μέσω διπλωματικών διαύλων.

Τι υποστηρίζει η 55χρονη

Σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται η ίδια, η 55χρονη άρχισε να αμφισβητεί τη βιολογική της καταγωγή, όταν εντόπισε ασάφειες στα επίσημα ληξιαρχικά της στοιχεία και άκουσε σχετικές αναφορές από μέλη της οικογένειάς της.

Η Οζμέν υποστηρίζει ότι η βιολογική της μητέρα ήταν Αμερικανίδα πολίτης με το όνομα Σοφία, που έμεινε έγκυος από μια παράνομη σχέση με τον Τραμπ. Ωστόσο, ο ίδιος φέρεται να εγκατέλειψε τη γυναίκα, λίγο μετά τη γέννηση της κόρης τους.

Η Οζμέν ανέφερε, επίσης, ότι καταχωρήθηκε ως παιδί άλλης γυναίκας που είχε προηγουμένως χάσει βρέφος, πρακτική που, όπως λέει, δεν ήταν ασυνήθιστη πριν από δεκαετίες σε περιπτώσεις άτυπης υιοθεσίας.

Όπως είπε, η γυναίκα που τη μεγάλωσε τότε της αποκάλυψε ότι ο Τραμπ ήταν ο πατέρας της, ισχυρισμό που η ίδια αρχικά δυσκολεύτηκε να αποδεχθεί.

Ωστόσο, στο πλαίσιο της γενικότερης αβεβαιότητας για το οικογενειακό της υπόβαθρο, η Οζμέν ξεκίνησε δικαστική διερεύνηση της πατρότητάς της, με κεντρικό της αίτημα την παροχή δείγματος DNA από τον Ντόναλντ Τραμπ, ώστε να διαπιστωθεί με σαφήνεια εάν υπάρχει βιολογική συγγένεια.

Παράλληλα, η Οζμέν ανέφερε ότι δεν επιδιώκει να κατηγορήσει ή να εκθέσει δημόσια τον Αμερικανό πρόεδρο, και θα ήθελε απλώς να τον συναντήσει, να μάθει αν γνώριζε την ύπαρξή της και, εφόσον αποδειχθεί ο ισχυρισμός της, να αναγνωριστεί από την οικογένειά του.

Η ίδια υποστηρίζει, επίσης, ότι θεωρεί πως μοιάζει εμφανισιακά με τον Τραμπ και με ορισμένα από τα παιδιά του, στοιχείο που, όπως λέει, ενίσχυσε την απόφασή της να κινηθεί νομικά.

Διαβάστε επίσης:

Άνδρας εισέβαλε στο Παλάτι Κέσινγκτον – Έλειπαν η Κέιτ και ο Ουίλιαμ

Η φον ντερ Λάιεν καλωσόρισε την Κύπρο στην προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ με μήνυμα στα ελληνικά

Διαδηλώσεις για την ακρίβεια στο Ιράν: Τουλάχιστον 6 νεκροί στις συγκρούσεις με την αστυνομία (Videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
crans-montana
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Τα σενάρια για το πώς ξέσπασε η φωτιά – Πενθήμερο εθνικό πένθος

peru
ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Τρεις νεκροί και 7 αγνοούμενοι μετά από επίθεση σε ανθρακωρύχους

filaki_ap_file_iran
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Αριθμός – ρεκόρ στις εκτελέσεις θανατοποινιτών για το 2025

asthenoforo troxaio
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Λάρισα με δύο τραυματίες

osmen-kori-trump
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: 55χρονη ισχυρίζεται ότι είναι κόρη του Τραμπ – Προσέφυγε σε δικαστήρια, ζητά εξέταση DNA

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Papageorgiou
ΕΛΛΑΔΑ

Στρατιώτης αποπέμφθηκε από τις Ειδικές Δυνάμεις επειδή μίλησε σε συγκέντρωση

prince-william-new
ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλύφθηκε ο ετήσιος «μισθός» του πρίγκιπα Ουίλιαμ για το 2025

katastimata
ΕΛΛΑΔΑ

Εορταστικό ωράριο: Τι ισχύει αύριο 2 Ιανουαρίου για σούπερ μάρκετ, καταστήματα και τράπεζες

lazaridis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Προκαλεί ο Λαζαρίδης: «Δεν χρωστάμε απολύτως τίποτα στους αγρότες»

pitsilis-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην ΑΑΔΕ από αύριο ο ΟΠΕΚΕΠΕ - «Κάθε ευρώ να πηγαίνει μόνο σε όσους πράγματι το δικαιούνται»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 01.01.2026 23:10
crans-montana
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Τα σενάρια για το πώς ξέσπασε η φωτιά – Πενθήμερο εθνικό πένθος

peru
ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Τρεις νεκροί και 7 αγνοούμενοι μετά από επίθεση σε ανθρακωρύχους

filaki_ap_file_iran
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Αριθμός – ρεκόρ στις εκτελέσεις θανατοποινιτών για το 2025

1 / 3