Τουρκία: 55χρονη ισχυρίζεται ότι είναι κόρη του Τραμπ – Προσέφυγε σε δικαστήρια, ζητά εξέταση DNA

Στη δημοσιότητα ήρθε η υπόθεση μιας 55χρονης γυναίκας από την Τουρκία, η οποία υποστηρίζει ότι βιολογικός της πατέρας είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και έχει ξεκινήσει νομικές διαδικασίες προκειμένου να αποδείξει την εγκυρότητα των ισχυρισμών της.

Ο λόγος για την Νετζλά Οζμέν, κάτοικο Άγκυρας, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν στο Ihlas News Agency (IHA), κατέθεσε αγωγή πατρότητας στην Άγκυρα, με αίτημα τη διενέργεια εξέτασης DNA προκειμένου να διαπιστωθεί η βιολογική της συγγένεια με τον 79χρονο Ρεπουμπλικανό.

Αν και το δικαστήριο απέρριψε αρχικά το αίτημα, η ενάγουσα προσέφυγε σε ανώτερο δικαστήριο και άσκησε έφεση, με αποτέλεσμα η νομική διαδικασία να βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Την ίδια ώρα, η 55χρονη έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για να ακολουθήσει αντίστοιχη νομική οδό και στις ΗΠΑ, μέσω διπλωματικών διαύλων.

Ankara’da yaşayan Necla Özmen (55), biyolojik babasının Donald John Trump olduğunu iddia ederek açtığı babalık davasında ret kararı aldı. Mahkeme, iddianın somut delillere dayanmadığını belirtti. Özmen, karara itiraz etti. pic.twitter.com/0ewNBlehZx — Daily Ports (@dailyportscom) January 1, 2026

Τι υποστηρίζει η 55χρονη

Σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται η ίδια, η 55χρονη άρχισε να αμφισβητεί τη βιολογική της καταγωγή, όταν εντόπισε ασάφειες στα επίσημα ληξιαρχικά της στοιχεία και άκουσε σχετικές αναφορές από μέλη της οικογένειάς της.

Η Οζμέν υποστηρίζει ότι η βιολογική της μητέρα ήταν Αμερικανίδα πολίτης με το όνομα Σοφία, που έμεινε έγκυος από μια παράνομη σχέση με τον Τραμπ. Ωστόσο, ο ίδιος φέρεται να εγκατέλειψε τη γυναίκα, λίγο μετά τη γέννηση της κόρης τους.

Η Οζμέν ανέφερε, επίσης, ότι καταχωρήθηκε ως παιδί άλλης γυναίκας που είχε προηγουμένως χάσει βρέφος, πρακτική που, όπως λέει, δεν ήταν ασυνήθιστη πριν από δεκαετίες σε περιπτώσεις άτυπης υιοθεσίας.

Όπως είπε, η γυναίκα που τη μεγάλωσε τότε της αποκάλυψε ότι ο Τραμπ ήταν ο πατέρας της, ισχυρισμό που η ίδια αρχικά δυσκολεύτηκε να αποδεχθεί.

Trump'a babalık davası açan Necla Özmen:



"İnşallah babam çıkar. Bana sahip çıkmasını istiyorum. Ailesine kabul etmesini istiyorum." https://t.co/eOVmTmDah1 pic.twitter.com/6FZCNYV8rs December 31, 2025

Ωστόσο, στο πλαίσιο της γενικότερης αβεβαιότητας για το οικογενειακό της υπόβαθρο, η Οζμέν ξεκίνησε δικαστική διερεύνηση της πατρότητάς της, με κεντρικό της αίτημα την παροχή δείγματος DNA από τον Ντόναλντ Τραμπ, ώστε να διαπιστωθεί με σαφήνεια εάν υπάρχει βιολογική συγγένεια.

Παράλληλα, η Οζμέν ανέφερε ότι δεν επιδιώκει να κατηγορήσει ή να εκθέσει δημόσια τον Αμερικανό πρόεδρο, και θα ήθελε απλώς να τον συναντήσει, να μάθει αν γνώριζε την ύπαρξή της και, εφόσον αποδειχθεί ο ισχυρισμός της, να αναγνωριστεί από την οικογένειά του.

Η ίδια υποστηρίζει, επίσης, ότι θεωρεί πως μοιάζει εμφανισιακά με τον Τραμπ και με ορισμένα από τα παιδιά του, στοιχείο που, όπως λέει, ενίσχυσε την απόφασή της να κινηθεί νομικά.

