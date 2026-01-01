Η φον ντερ Λάιεν καλωσόρισε την Κύπρο στην προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ με μήνυμα στα ελληνικά

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στα ελληνικά ήταν το καλωσόρισμα της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην Κύπρο, η οποία από σήμερα, 1/1, αναλαμβάνει τα ινία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έξι μήνες.
«Καλωσόρισες, Κυπριακή Προεδρία», έγραψε στα ελληνικά η πρόεδρος της Κομισιόν σε ανάρτησή της στο Χ, συνοδεύοντας το post της με μια φωτογραφία της παραλίας της Λεμεσού, με την επιγραφή «καλή επιτυχία».
Στο σύντομο μήνυμά της, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισημαίνει ότι η προεδρία της Κύπρου ξεκινά «σε μια κομβική στιγμή για την Ευρώπη» και θέτει ως άμεση προτεραιότητα «την ενίσχυση της αυτονομίας της Ευρώπης».
«Καλωσόρισες, @CY2026EU. Η Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κύπρο ξεκινά σε μια κομβική στιγμή για την Ευρώπη. Επομένως, η εστίασή της στην ενίσχυση της αυτονομίας της Ευρώπης είναι πολύ σημαντική. Ανυπομονώ να συνεργαστούμε για την ενίσχυση της ετοιμότητας και της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης», έγραψε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην ανάρτησή της.
