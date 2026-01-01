Η φον ντερ Λάιεν καλωσόρισε την Κύπρο στην προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ με μήνυμα στα ελληνικά

Στα ελληνικά ήταν το καλωσόρισμα της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην Κύπρο, η οποία από σήμερα, 1/1, αναλαμβάνει τα ινία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έξι μήνες.

«Καλωσόρισες, Κυπριακή Προεδρία», έγραψε στα ελληνικά η πρόεδρος της Κομισιόν σε ανάρτησή της στο Χ, συνοδεύοντας το post της με μια φωτογραφία της παραλίας της Λεμεσού, με την επιγραφή «καλή επιτυχία».

Στο σύντομο μήνυμά της, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισημαίνει ότι η προεδρία της Κύπρου ξεκινά «σε μια κομβική στιγμή για την Ευρώπη» και θέτει ως άμεση προτεραιότητα «την ενίσχυση της αυτονομίας της Ευρώπης».

Το μήνυμα της φον ντε Λάιεν

«Καλωσόρισες, @CY2026EU. Η Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κύπρο ξεκινά σε μια κομβική στιγμή για την Ευρώπη. Επομένως, η εστίασή της στην ενίσχυση της αυτονομίας της Ευρώπης είναι πολύ σημαντική. Ανυπομονώ να συνεργαστούμε για την ενίσχυση της ετοιμότητας και της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης», έγραψε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην ανάρτησή της.

Καλωσόρισες, @CY2026EU!



Cyprus’ EU Council Presidency begins at a pivotal moment for Europe.



And so its focus on strengthening Europe’s autonomy couldn’t be more important.



I look forward to working together to boost Europe’s preparedness and competitiveness. pic.twitter.com/2jyFVKqpsd — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 1, 2026

