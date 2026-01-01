search
ΚΟΣΜΟΣ

01.01.2026 20:32

Το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Κιμ Γιονγκ Ουν και η «αήττητη συμμαχία» της Βόρειας Κορέας με τη Ρωσία

Σε μήνυμα με την ευκαιρία της Πρωτοχρονιάς, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, επαίνεσε τα στρατεύματα της χώρας του που πολεμούν στο εξωτερικό σε μια «αήττητη συμμαχία» με τη Ρωσία, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της ερμητικά κλειστής χώρας.

Η Πιονγιάνγκ έχει στείλει χιλιάδες στρατιώτες για να υποστηρίξουν τις ρωσικές δυνάμεις στον πόλεμο που έχουν εξαπολύσει κατά της Ουκρανίας, σύμφωνα με νοτιοκορεατικές και δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Πολλοί ειδικοί διαβεβαιώνουν ότι σε αντάλλαγμα η Βόρεια Κορέα λαμβάνει οικονομική βοήθεια, στρατιωτική τεχνολογία και προμήθειες τροφίμων και ενέργειας από τη Ρωσία.

Ο Κιμ επαίνεσε τους άνδρες του που μάχονται σε μια «ξένη γη», συγχαίροντάς τους για την «ηρωική» υπεράσπιση της τιμής του έθνους και δίνοντάς τους οδηγίες να «είναι γενναίοι», ανέφερε το κρατικό Κεντρικό Πρακτορείο Ειδήσεων της Κορέας (KCNA).

«Καθώς ολόκληρη η χώρα έχει τυλιχθεί σε μια εορταστική ατμόσφαιρα υποδεχόμενος το νέο έτος, μου λείπετε ακόμη περισσότερο, που αγωνίζεστε γενναία στα πεδία των μαχών σε μια ξένη χώρα ακόμη και αυτή τη στιγμή», είπε, σύμφωνα με το KCNA.

Ο Κιμ σηματοδότησε την Πρωτοχρονιά με μια εντυπωσιακή εορταστική παράσταση και ομιλία στο στάδιο της Πρωτομαγιάς της Πιονγιάνγκ. Εικόνες που δημοσίευσε το KCNA έδειξαν τον Κιμ συνοδευόμενο από τη σύζυγό του, Ρι Σολ Τζου, και την κόρη του Τζου Άε, η οποία πιστεύεται ότι είναι η πιθανή διάδοχός του.

Δυτικοί αναλυτές υποψιάζονται ότι η εμβάθυνση της συμμαχίας της Βόρειας Κορέας με τη Ρωσία έχει προσφέρει μια οικονομική σανίδα σωτηρίας στο καθεστώς του Κιμ, επιτρέποντάς του να απορρίπτει τις εκκλήσεις για διάλογο.

