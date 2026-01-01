Τα γονίδια του Τραμπ, οι ειδικές κάλτσες συμπίεσης, η ασπιρίνη για «ωραίο αραιό αίμα» και το πάθος για McDonald’s

Ο Τραμπ παίρνει περισσότερη ασπιρίνη από ό,τι του συστήνουν οι γιατροί του. Δοκίμασε για λίγο να φορέσει ειδικές κάλτσες συμπίεσης για τους πρησμένους αστραγάλους του, αλλά σταμάτησε επειδή δεν του άρεσαν.

Ο Τραμπ, 79 ετών, ο γηραιότερος άνδρας που ανέλαβε την προεδρία, δείχνει σημάδια γήρανσης δημόσια και ιδιωτικά, σύμφωνα με άτομα που βρίσκονται κοντά του. Ωστόσο, κατά καιρούς έχει αποφύγει τις συμβουλές των γιατρών του και έχει χλευάσει τις ευρέως αποδεκτές συστάσεις υγείας της ιατρικής κοινότητας, βασιζόμενος αντ’ αυτού σε αυτό που αποκαλεί «καλή γενετική». Ο Τραμπ και ο γιατρός του λένε ότι είναι σε άριστη υγεία και οι βοηθοί του λένε ότι διατηρεί ένα δυναμικό πρόγραμμα.

Ο Τραμπ κοιμάται λίγο και δυσκολεύεται να κρατήσει τα μάτια του ανοιχτά κατά τη διάρκεια αρκετών τηλεοπτικών εκδηλώσεων. Βοηθοί, δωρητές και φίλοι λένε ότι συχνά πρέπει να μιλούν δυνατά στις συναντήσεις με τον πρόεδρο επειδή δυσκολεύεται να ακούσει. Εκτός από το γκολφ, ο Τραμπ δεν ασκείται τακτικά και είναι γνωστό ότι καταναλώνει μια διατροφή πλούσια σε αλμυρά και λιπαρά τρόφιμα, όπως χάμπουργκερ και τηγανητές πατάτες.

Η μεγάλη δόση ασπιρίνης που επιλέγει να λαμβάνει καθημερινά του έχει προκαλέσει… μώλωπες, είπε, και οι γιατροί του τον έχουν ενθαρρύνει να παίρνει χαμηλότερη δόση. Αλλά ο Τραμπ αρνήθηκε να αλλάξει επειδή την παίρνει εδώ και 25 χρόνια. «Είμαι λίγο δεισιδαίμων», είπε στη συνέντευξη.

«Λένε ότι η ασπιρίνη είναι καλή για την αραίωση του αίματος και δεν θέλω παχύ αίμα να κυλάει στην καρδιά μου», είπε ο Τραμπ. «Θέλω ωραίο, αραιό αίμα να κυλάει στην καρδιά μου. Βγάζει νόημα αυτό;»

Ο Τραμπ αρνήθηκε ότι δυσκολεύεται να ακούσει. Αρνήθηκε επίσης ότι κοιμήθηκε σε πρόσφατες εκδηλώσεις του Λευκού Οίκου και είπε ότι πάντα τα κατάφερνε με λίγο ύπνο.

Ο πρόεδρος έχει περιγράψει πολλές φορές την ιατρική του περίθαλψη με ανακριβή τρόπο. Επί εβδομάδες έλεγε ότι υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία στο Εθνικό Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Walter Reed τον Οκτώβριο. Όταν ρωτήθηκε για τη διαδικασία από την Wall Street Journal, ο Τραμπ και ο γιατρός του είπαν ότι έκανε μια διαφορετική μορφή απεικόνισης: αξονική τομογραφία.

«Δεν ήταν μαγνητική τομογραφία», δήλωσε ο Τραμπ στην Journal. «Ήταν λιγότερο από αυτό. Ήταν μια σάρωση».

Ο λοχαγός του Ναυτικού Σον Μπαρμαμπέλα, γιατρός του Τραμπ, επιβεβαίωσε σε δήλωσή του στην Journal ότι ο Τραμπ είχε υποβληθεί σε αξονική τομογραφία. Ο Μπαρμαμπέλα είπε ότι οι γιατροί του Τραμπ του είπαν αρχικά ότι θα πραγματοποιούσαν είτε μαγνητική τομογραφία είτε αξονική τομογραφία, και τελικά αποφάσισαν να κάνουν το δεύτερο. Ο Μπαρμαμπέλα είπε ότι η αξονική τομογραφία έγινε «για να αποκλειστούν οριστικά τυχόν καρδιαγγειακά προβλήματα» και δεν αποκάλυψε ανωμαλίες. Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να διαθέσει τον Μπαρμαμπέλα για συνέντευξη.

Η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολίν Λίβιτ είπε ότι ο Λευκός Οίκος συχνά αναφερόταν στη διαδικασία ως «προηγμένη απεικόνιση» και δεν ανέφερε γιατί ο πρόεδρος δεν είχε διορθώσει το αρχείο νωρίτερα.

Ευαίσθητο δέρμα

Ο πρόεδρος προσπάθησε να αποκρύψει παθήσεις που έχουν οδηγήσει σε εικασίες για την υγεία του, καλύπτοντας μώλωπες στο χέρι του με μακιγιάζ. Κατά την πρώτη του θητεία, υποβάθμισε τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων του Covid-19 και αρνήθηκε να αποκαλύψει ότι έκανε κολονοσκόπηση.

Τα σωματικά σημάδια γήρανσης γίνονται όλο και πιο εμφανή σε ορισμένους από τους στενότερους συμβούλους του. Το δέρμα του είναι τόσο ευαίσθητο που η Παμ Μπόντι, τώρα γενική εισαγγελέας του, προκάλεσε αιμορραγία στο χέρι του όταν τον έκοψε με το δαχτυλίδι της ενώ τον χαιρέτησε στο Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών στο Μιλγουόκι.

Ο πρόεδρος έχει συχνά κατηγορήσει τον προκάτοχό του, τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος ήταν πέντε μήνες νεότερος από τον Τραμπ όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του, ότι έκρυβε την έκταση των προβλημάτων υγείας του. Ο Μπάιντεν αποφάσισε να μην επιδιώξει επανεκλογή μετά από μια καταστροφική συζήτηση στην οποία σκόνταψε σε λέξεις και φάνηκε να χάνει τον ειρμό του.

Ο Τραμπ ήταν σχεδόν παντού παρών στη δεύτερη θητεία του, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων μερικές φορές αρκετές φορές την ημέρα, κάνοντας αυτοσχέδιες δηλώσεις και διοργανώνοντας τακτικά δείπνα στον Λευκό Οίκο. Ο Τραμπ αλλάζει θέμα στις μακροσκελείς δημόσιες δηλώσεις του και μερικές φορές κάνει λάθη σε πραγματικά περιστατικά.

Ο Μπαρμαμπέλα ανέφερε σε δήλωσή του στην Journal ότι ο Τραμπ είναι «εξαιρετικά υγιής και απόλυτα κατάλληλος για να εκτελέσει τα καθήκοντά του ως Αρχιστράτηγος». Ο Λευκός Οίκος παρείχε στην Journal μια περίληψη μιας ανάλυσης του ηλεκτροκαρδιογραφήματος του Τραμπ με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης από την Mayo Clinic, η οποία εκτίμησε την καρδιακή ηλικία του προέδρου σε αυτή ενός 65χρονου.

Μια αυτοσχέδια συνέντευξη

Σε μια αυτοσχέδια τηλεφωνική συνέντευξη που δόθηκε μετά την κοινοποίηση λεπτομερειών σχετικά με την αναφορά της Journal στον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος εξέφρασε τον εκνευρισμό του για τη δημόσια συζήτηση για την υγεία του. Έχει αναστατωθεί με το δικό του προσωπικό του Λευκού Οίκου που δεν τον προώθησε ως πιο δυναμικό. «Ας μιλήσουμε ξανά για την υγεία για 25η φορά», είπε στην αρχή της συνέντευξης. «Η υγεία μου είναι τέλεια», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ είπε ότι συχνά ξεκινάει την ημέρα του νωρίς σε ένα γραφείο στην κατοικία του Λευκού Οίκου πριν κατέβει γύρω στις 10 π.μ. και εργαστεί στο Οβάλ Γραφείο μέχρι τις 7 μ.μ. ή 8 μ.μ. Ο Λευκός Οίκος παρείχε ένα ιδιωτικό ημερολόγιο για τις πρώτες 19 ημέρες του Δεκεμβρίου, το οποίο περιελάμβανε εκατοντάδες συναντήσεις και τηλεφωνικές κλήσεις με προσωπικό, διευθύνοντες συμβούλους, νομοθέτες και γραμματείς του υπουργικού συμβουλίου.

Είπε ότι είχε ζητήσει από το προσωπικό του να τροποποιήσει το πρόγραμμά του, ώστε να μπορεί να έχει λιγότερες, πιο σημαντικές συναντήσεις στις οποίες μπορεί να αφιερώσει περισσότερη προσοχή – μια αλλαγή που δεν αποδίδει στην ηλικία, αλλά στην πιο αποτελεσματική χρήση του χρόνου του. Αξιωματούχοι της κυβέρνησης δήλωσαν ότι δεν έχουν ακόμη περιορίσει το πρόγραμμα συναντήσεών του.

Το προσωπικό του Τραμπ τον έχει ενθαρρύνει να επιβραδύνει τον ρυθμό του. Τον παρότρυναν να περάσει περίπου δύο εβδομάδες στη Νότια Φλόριντα γύρω από τα Χριστούγεννα και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, σύμφωνα με βοηθούς, μια σύσταση στην οποία ενήργησε.

Το προσωπικό του Τραμπ τον έχει επίσης συμβουλεύσει να προσπαθεί να κρατάει τα μάτια του ανοιχτά κατά τη διάρκεια δημόσιων εκδηλώσεων, φοβούμενοι την οπτική ότι θα φαινόταν να κοιμάται, είπε ένα άτομο που γνωρίζει το θέμα. Οι κάμερες τον κατέγραψαν να φαίνεται να νυστάζει τον Δεκέμβριο σε μια συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου και κατά τη διάρκεια μιας ανακοίνωσης του Νοεμβρίου σχετικά με τη μείωση του κόστους των φαρμάκων για την απώλεια βάρους.

Στα μέσα Ιουλίου, ο Τραμπ επισκέφθηκε τους γιατρούς του στο Walter Reed λόγω αυτού που ο γιατρός του περιέγραψε ως «ήπιο πρήξιμο στα κάτω άκρα». Οι υπέρηχοι των φλεβών του έδειξαν ότι ο πρόεδρος πάσχει από «χρόνια φλεβική ανεπάρκεια», σύμφωνα με ένα υπόμνημα. Πρόκειται για μια συχνή πάθηση μεταξύ των ηλικιωμένων στην οποία οι μονόδρομες βαλβίδες μέσα στις φλέβες δεν λειτουργούν σωστά, γεγονός που δυσκολεύει το αίμα να ταξιδέψει από τα πόδια προς την καρδιά.

Σε δήλωσή του στην εφημερίδα Journal, ο Barbabella ανέφερε ότι η πάθηση του προέδρου είναι «επιφανειακή χρόνια φλεβική ανεπάρκεια», η οποία επηρεάζει τις μικρότερες φλέβες του σώματος και οι γιατροί λένε ότι είναι θεραπεύσιμη.

Για να βοηθήσει στην αντιμετώπισή της, ο πρόεδρος φόρεσε για λίγο κάλτσες συμπίεσης. Αλλά οι κάλτσες δεν παρέμειναν για πολύ. «Δεν μου άρεσαν», είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

Ο Τραμπ και οι βοηθοί του δήλωσαν ότι το πρήξιμο στα πόδια του έχει βελτιωθεί. Ο πρόεδρος είπε ότι σηκώνεται από το γραφείο του και περπατάει λίγο περισσότερο, ένας άλλος συνηθισμένος τρόπος για να βελτιωθεί το πρήξιμο των κάτω άκρων.

Η άσκηση είναι «βαρετή»

Αλλά δεν ενδιαφέρεται για μια ρουτίνα άσκησης εκτός από το γκολφ. «Απλώς δεν μου αρέσει. Είναι βαρετό», είπε ο Τραμπ. «Το να περπατάς σε διάδρομο ή να τρέχεις σε διάδρομο για ώρες και ώρες όπως κάνουν μερικοί άνθρωποι, αυτό δεν είναι για μένα».

Ο Τραμπ παίρνει ροσουβαστατίνη και εζετιμίμπη για να ελέγχει τη χοληστερόλη του και χρησιμοποιεί κρέμα μομεταζόνης για να θεραπεύσει μια δερματική πάθηση, ανέφερε ο γιατρός του τον Απρίλιο.

Ο Barbabella, ο γιατρός του Trump, είπε ότι ο πρόεδρος χρησιμοποιεί ασπιρίνη για «καρδιακή πρόληψη». Είπε ότι ο Trump παίρνει 325 χιλιοστόγραμμα ασπιρίνης την ημέρα. Μια χαμηλή δόση ασπιρίνης είναι συνήθως 81 χιλιοστόγραμμα, σύμφωνα με την κλινική Mayo.

«Προτιμούν να πάρω τη μικρότερη», είπε ο Trump. «Παίρνω τη μεγαλύτερη, αλλά το κάνω εδώ και χρόνια και αυτό που κάνει είναι ότι προκαλεί μώλωπες».

Για το περιστατικό στο οποίο προκλήθηκε αιμορραγία στο χέρι του, ο Trump είπε: «Το δαχτυλίδι χτύπησε το πίσω μέρος του χεριού μου και, ναι, υπήρχε μια μικρή τομή», είπε ο Trump. Η τομή ανησύχησε ορισμένους που ήταν μάρτυρες της ανταλλαγής, σύμφωνα με ένα άτομο που γνωρίζει το περιστατικό. Είναι μία από τις πολλές περιπτώσεις στις οποίες έχει κοπεί το χέρι του, είπαν.

Ο Τραμπ είπε ότι βάζει μακιγιάζ στα χέρια του αφού «τον χτυπήσει ξανά κάποιος». Πρόσθεσε: «Έχω μακιγιάζ που, ξέρετε, είναι εύκολο να το βάλεις, διαρκεί περίπου 10 δευτερόλεπτα».

Ο πρόεδρος δυσκολεύεται να κοιμηθεί καλά το βράδυ και, σύμφωνα με τη δική του αφήγηση, συχνά στέλνει μηνύματα και τηλεφωνεί στους βοηθούς του στις 2 π.μ. ή και αργότερα. Αρκετοί σύμμαχοι περιέγραψαν ότι έλαβαν μηνύματα από αυτόν αφού παρακολουθούσε τις εμφανίσεις τους στο Fox News τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ο ύπνος είναι ένα ιδιαίτερο πρόβλημα στο Air Force One, όπου ο Τραμπ κρατά τους συμβούλους του ξύπνιους, σύμφωνα με τους βοηθούς. Τα κορυφαία στελέχη κάθονται μαζί του εναλλάξ σε μεγάλα ταξίδια, εναλλάσσοντας έτσι ώστε οι άλλοι να μπορούν να κοιμούνται ενώ ένα άτομο παραμένει δίπλα του, σύμφωνα με αξιωματούχους του Λευκού Οίκου. Ο πρόεδρος είναι γνωστό ότι κοροϊδεύει τους βοηθούς επειδή κοιμούνται.

Ο Τραμπ είπε ότι δεν κοιμήθηκε κατά τη διάρκεια πρόσφατων γεγονότων στον Λευκό Οίκο. «Θα κλείσω. Είναι πολύ χαλαρωτικό για μένα», είπε περιγράφοντας το κλείσιμο των ματιών του. «Μερικές φορές με φωτογραφίζουν να ανοιγοκλείνω τα μάτια μου, να τα ανοιγοκλείνω, και με πιάνουν με το ανοιγοκλείσιμο των ματιών μου».

Κατά καιρούς ο πρόεδρος δυσκολεύεται να ακούσει ερωτήσεις από δημοσιογράφους που άλλοι άκουγαν. Κατά τη διάρκεια ενός δείπνου τον Σεπτέμβριο με επικεφαλής μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας, ο Τραμπ δέχτηκε ερωτήσεις από τον Τύπο και έκανε νόημα με το χέρι του σε έναν δημοσιογράφο να μιλήσει. Ο δημοσιογράφος ρώτησε αν ο Τραμπ σχεδίαζε να μιλήσει σύντομα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Τι έκανε—; Τι;» είπε ο Τραμπ. Στη συνέχεια έσκυψε προς τη σύζυγό του, Μελάνια, η οποία του επανέλαβε την ερώτηση, τα σχόλιά της καταγράφηκαν στο μικρόφωνό του. Ο Λίβιτ είπε ότι τέτοια περιστατικά είναι σπάνια.

Η Μπαρμαμπέλα περιέγραψε την ακοή του προέδρου ως «φυσιολογική» και είπε σε δήλωσή της στην Journal ότι ο Τραμπ δεν χρειάζεται ακουστικό βαρηκοΐας.

Ο Τραμπ είπε ότι δεν έχει κάνει αλλαγές στη διατροφή του. Σε μια συνέντευξη σε podcast τον Οκτώβριο, ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής των Ρεπουμπλικανών, Τζο Γκράτερς, περιέγραψε ότι σοκαρίστηκε από τις διατροφικές συνήθειες του Τραμπ όταν ταξίδευαν μαζί κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Ενώ πετούσε για μια εκδήλωση της προεκλογικής εκστρατείας, σύμφωνα με τον Γκράτερς, ο Τραμπ κατανάλωσε τηγανητές πατάτες, ένα χάμπουργκερ McDonald’s Quarter Pounder, ένα Big Mac και ένα Filet-O-Fish.

Ο Τραμπ είπε ότι είχε άφθονη ενέργεια, την οποία απέδωσε στους γονείς του, οι οποίοι, όπως είπε, ήταν ενεργητικοί μέχρι τα γεράματά τους.

«Η γενετική είναι πολύ σημαντική», είπε. «Και έχω πολύ καλή γενετική»

