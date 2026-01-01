Ιρλανδία: Συναγερμός από τους αλιείς για τη δυσκολότερη χρονιά στην ιστορία του κλάδου

Η μείωση κατά ένα τρίτο της αλιευτικής ποσόστωσης το 2026 προδιαγράφει τη δυσκολότερη χρονιά στην ιστορία του ιρλανδικού αλιευτικού τομέα, σύμφωνα με εκπροσώπους του κλάδου.

Μπροστά στο μέγεθος των επιπτώσεων, η κυβέρνηση προχωρά στη σύσταση ειδικής ομάδας εργασίας με στόχο τη στήριξη των πληγέντων.

Η Seafood Ireland Alliance, ένας συνασπισμός κορυφαίων οργανώσεων αλιείας και μεταποίησης, αναφέρει ότι κινδυνεύουν 2.300 θέσεις εργασίας.

