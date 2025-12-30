O καιρός τρελάθηκε: Με 20 βαθμούς Κελσίου έκανε Χριστούγεννα η Ισλανδία

Ρεκόρ θερμοκρασιών, σχεδόν 20 βαθμών Κελσίου, σημειώθηκε στην Ισλανδία την παραμονή των Χριστουγέννων, σύμφωνα με την τοπική μετεωρολογική υπηρεσία.

Στο Seyðisfjörður, μια μικρή πόλη στα ανατολικά της Ισλανδίας, η θερμοκρασία έφτασε τους 19,8 βαθμούς Κελσίου στις 24 Δεκεμβρίου. Οι μέσες θερμοκρασίες Δεκεμβρίου στην Ισλανδία κυμαίνονται μεταξύ -1 και 4 βαθμών Κελσίου.

Το προηγούμενο ρεκόρ σημειώθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 2019, όταν η θερμοκρασία μετρήθηκε στους 19,7 βαθμούς Κελσίου στο Κβίσκεργιαρ στο Όρεφι, στα νοτιοανατολικά της Ισλανδίας.

Η Birgir Örn Höskuldsson, μετεωρολόγος στην Ισλανδική Μετεωρολογική Υπηρεσία, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων RÚV ότι οι συνθήκες για το ρεκόρ θερμοκρασίας δημιουργήθηκαν επειδή ο θερμός αέρας τροπικής προέλευσης βρισκόταν πάνω από τη χώρα. Ένα ισχυρό σύστημα υψηλής πίεσης έλκυε θερμό, υγρό αέρα προς τα νότια και εμπόδιζε την είσοδο ψυχρότερου αέρα.

Τον Μάιο, σημειώθηκαν ρεκόρ καύσωνα σε όλη τη χώρα, με περιοχές 3-4 βαθμούς Κελσίου θερμότερες από το συνηθισμένο. Ρεκόρ θερμοκρασίας Μαΐου σημειώθηκαν στο 94% όλων των αυτόματων σταθμών που λειτουργούν εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια. Η υψηλότερη θερμοκρασία ήταν 26,6 βαθμοί Κελσίου στο αεροδρόμιο Έγκιλσταντίρ στην Ανατολική Ισλανδία στις 15 Μαΐου.

Νωρίτερα φέτος, κουνούπια εντοπίστηκαν στην Ισλανδία για πρώτη φορά, καθώς η υπερθέρμανση του πλανήτη την καθιστά πιο φιλόξενη για τα έντομα. Η χώρα ήταν μέχρι τότε ένα από τα δύο μόλις μέρη που δεν είχαν πληθυσμό κουνουπιών, το άλλο ήταν η Ανταρκτική.

Μελέτες έχουν δείξει ότι η περιοχή της Αρκτικής θερμαίνεται με τετραπλάσιο ρυθμό από τον υπόλοιπο πλανήτη και η Ισλανδία έχει βιώσει ρεκόρ ζέστης φέτος. Οι παγετώνες έχουν καταρρεύσει και ψάρια από θερμότερα, νότια κλίματα, όπως το σκουμπρί, έχουν βρεθεί στα νερά της χώρας.

