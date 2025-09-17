Καύσωνας-δολοφόνος: 25.000 νεκροί στην Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι

Σχεδόν 25.000 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους στην Ευρώπη από την υπερβολική ζέστη αυτό το καλοκαίρι, σύμφωνα με πρώιμη ανάλυση της θνησιμότητας σε 854 μεγάλες πόλεις.

Μάλιστα, η ανθρωπογενής υπερθέρμανση είναι υπεύθυνη για τους δύο στους τρεις θανάτους.

Συγκεκριμένα, επιδημιολόγοι και κλιματολόγοι απέδωσαν 16.500 από τους 24.400 θανάτους λόγω καύσωνα από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο στην άνοδο της θερμοκρασίας που προκάλεσαν τα αέρια του θερμοκηπίου.

Πιο ζεστές πόλεις

Η ανάλυση διαπίστωσε ότι οι πόλεις έγιναν κατά 2,2 βαθμούς Κελσίου θερμότερες κατά μέσο όρο, γεγονός που αύξησε σημαντικά τον αριθμό των θανάτων λόγω καύσωνα.

«Η σύνδεση μεταξύ καύσης ορυκτών καυσίμων, ανόδου της θερμοκρασίας και αυξημένης θνησιμότητας είναι αδιαμφισβήτητη», δήλωσε η Φριντερίκε Οτο, κλιματολόγος στο Imperial College London και μία από τους συγγραφείς της έκθεσης.

«Αν δεν καίγαμε ορυκτά καύσιμα τις τελευταίες δεκαετίες, οι περισσότεροι από τους εκτιμώμενους 24.400 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους λόγω καύσωνα, αυτό το καλοκαίρι στην Ευρώπη, δεν θα είχαν πεθάνει», σημείωσε η ίδια.

Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν στοιχεία από διάφορες πόλεις σχετικά με τη θερμοκρασία και τον αριθμό των θανάτων για να μοντελοποιήσουν την υπερβολική θνησιμότητα κατά τους θερμότερους μήνες του έτους. Στη συνέχεια συνέκριναν τα αποτελέσματά τους με έναν υποθετικό κόσμο χωρίς κλιματική αλλαγή.

Τα στοιχεία προήλθαν από πόλεις όπου ζει σχεδόν το ένα τρίτο του ευρωπαϊκού πληθυσμού.

Διαπίστωσαν ότι η άνοδος της θερμοκρασίας ευθύνεται για το 68% περίπου των εκτιμώμενων θανάτων. Οι ηλικιωμένοι επλήγησαν περισσότερο από τις υψηλές θερμοκρασίες, σύμφωνα με τη μελέτη, με το 85% των νεκρών να είναι άνω των 65 ετών και το 41% ​​άνω των 85 ετών.

«Η συντριπτική πλειονότητα των θανάτων λόγω καύσωνα καταγράφονται σε σπίτια και νοσοκομεία. Ατομα με προβλήματα υγείας ωθούνται στα όριά τους», δήλωσε ο Γαρύφαλλος Κωνσταντινούδης, επιδημιολόγος στο Imperial College London και ένας από τους συγγραφείς της μελέτης.

«Ωστόσο, στα πιστοποιητικά θανάτου σπάνια υπάρχει αναφορά στον καύσωνα».

Υποτιμημένος κίνδυνος

Ο Κωνσταντινούδης τόνισε ότι ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία από τη ζέστη εξακολουθεί να υποτιμάται, παρόλο που έχει αυξηθεί.

«Κανείς δεν περιμένει από κάποιον να διακινδυνεύσει τη ζωή του συνεχίζοντας την εργασία του υπό καταρρακτώδη βροχή ή εν μέσω τυφώνων», τόνισε, προσθέτοντας: «Ωστόσο, η ζέστη εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται σχετικά αδιάφορα».

Οι πόλεις της Ευρώπης είναι καλύτερα προετοιμασμένες να αντιμετωπίσουν ακραίες θερμοκρασίες σε σχέση με το 2003, όταν ένα φονικό κύμα καύσωνα προκάλεσε τον θάνατο 70.000 ανθρώπων.

Ωστόσο, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δίνουν μάχη για να ανταποκριθούν στους κινδύνους που συνδέονται με την άνοδο της θερμοκρασίας και τη γήρανση του πληθυσμού.

Οι γιατροί προτείνουν να υπάρξουν τοπικά σχέδια δράσης για τους καύσωνες, να δημιουργηθούν περισσότεροι χώροι πρασίνου στις πόλεις – που είναι πιο ζεστές – και κλιματισμό για ευάλωτες ομάδες, όπως οι κάτοικοι οίκων ευγηρίας.

Η Μάντλιν Τόμσον, ειδικός σε θέματα προσαρμογής στο Wellcome, μη κερδοσκοπικό οργανισμό υγείας, η οποία δεν συμμετείχε στη μελέτη, δήλωσε ότι τα νέα δεδομένα έδειξαν ότι «καμία πόλη στην Ευρώπη δεν είναι άτρωτη» όσον αφορά τους θανάτους από ακραία ζέστη.

«Αν δεν δράσουμε τώρα, ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί», τόνισε, προσθέτοντας: «Πρέπει επειγόντως να καταργήσουμε σταδιακά τα ορυκτά καύσιμα και να εφαρμόσουμε πολιτικές που προστατεύουν όσους κινδυνεύουν περισσότερο από τους ολοένα πιο θανατηφόρους καύσωνες»

Διαβάστε επίσης

Φαρμακευτική κάνναβη και Σκλήρυνση κατά Πλάκας: Νέα δεδομένα και ελπίδα για τους ασθενείς

ΕΙΝΑΠ: Αλλαγή μέρας και ώρας στη στάση εργασίας για τον νευροχειρουργό του Θριάσιου

Έντονη ανησυχία από τους ψυχολόγους για ιδιωτικά ΙΕΚ που θα δίνουν πτυχία εκτός πανεπιστημίων