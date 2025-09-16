Έντονη ανησυχία από τους ψυχολόγους για ιδιωτικά ΙΕΚ που θα δίνουν πτυχία εκτός πανεπιστημίων

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Την έντονη ανησυχία της εκφράζει η Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία μετά την πρόσφατη ανακοίνωση Ιδιωτικού ΙΕΚ σχετικά με την ίδρυση «Τμήματος Συμβουλευτικής Ψυχολογίας».
Η χρήση του όρου Ψυχολογία από μη πανεπιστημιακούς φορείς παραπλανά το κοινό και απαξιώνει την επιστημονική ταυτότητα του κλάδου, τονίζει η Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία (ΕΛΨΕ) σε σημερινή της ανακοίνωση και συνεχίζει:
«Ιδιαίτερα, ο όρος «Συμβουλευτική Ψυχολογία» αποτελεί επιστημονικό κλάδο της Ψυχολογίας που διδάσκεται μόνο σε πανεπιστημιακό επίπεδο, στο πλαίσιο ακαδημαϊκής και επαγγελματικής εξειδίκευσης.».
Η ΕΛΨΕ υπενθυμίζει ότι ο τίτλος «Ψυχολόγος» απονέμεται αποκλειστικά σε πτυχιούχους πανεπιστημιακών τμημάτων Ψυχολογίας (Ελλάδας ή εξωτερικού) και αποφοίτους αναγνωρισμένων κολλεγίων, οι οποίοι διαθέτουν άδεια άσκησης επαγγέλματος.
«Η συγκεκριμένη υπόθεση αναδεικνύει το θεσμικό κενό που υπάρχει σήμερα στη χώρα μας» επισημαίνει η ΕΛΨΕ και καλεί την Πολιτεία να προχωρήσει άμεσα στη δημιουργία του ΝΠΔΔ Ψυχολόγων που θα διασφαλίσει την ποιότητα της εκπαίδευσης, την επαγγελματική ταυτότητα και την προστασία της κοινωνίας.
