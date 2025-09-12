search
12.09.2025 10:59

Η έκρηξη των ιδιωτικών ΙΕΚ: Γιατί αυξήθηκαν οι εγγραφές των φοιτητών την τελευταία 4ετία 

12.09.2025 10:59
Untitled design (32)

Μια νέα προσπάθεια ενίσχυσης της μεταλυκειακής επαγγελματικής εκπαίδευσης βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς το υπουργείο Παιδείας παρουσίασε σε δημόσια διαβούλευση – που θα διαρκέσει έως τις 25 Σεπτεμβρίου – σχέδιο νόμου για τη δημιουργία Ακαδημιών Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Οι νέες αυτές δομές θα λειτουργούν σε συνεργασία με επιχειρήσεις και θα εστιάζουν στην κάλυψη αναγκών της αγοράς, χωρίς ωστόσο να απονέμουν πτυχίο, όπως συμβαίνει σήμερα με τα Δημόσια ΙΕΚ.

Σύμφωνα με το σχέδιο, μία ή περισσότερες επιχειρήσεις θα μπορούν να ιδρύουν και να λειτουργούν μια ακαδημία σε τομείς με υψηλή τοπική ζήτηση και εξειδίκευση, αξιοποιώντας τις υποδομές τους και το προσωπικό τους.

Ήδη έχουν γίνει συζητήσεις με οινοποιούς και την τοπική αυτοδιοίκηση στη Νάουσα για την ίδρυση ακαδημίας οινοποιίας με επίκεντρο την ποικιλία ξινόμαυρο.

Αντίστοιχα, στη Θεσσαλία μεγάλες βιομηχανίες πλαστικών ενδιαφέρονται για την εκπαίδευση εξειδικευμένων τεχνικών, στη Βοιωτία εξετάζεται η δημιουργία ακαδημίας στον κλάδο των μεταλλευμάτων, ενώ στο Κιλκίς προγραμματίζεται ακαδημία για μηχανικούς και τεχνικούς συντήρησης εξοπλισμού εργοστασίων και μονάδων ανακύκλωσης.

Οι επιχειρήσεις θα είναι υπεύθυνες για την πρακτική άσκηση των σπουδαστών και θα δεσμεύονται να απορροφούν μέρος των αποφοίτων τους.

Παράλληλα, οι αριθμοί καταγράφουν αντίθετες τάσεις μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών ΙΕΚ.

Το χειμερινό εξάμηνο του 2020 στα δημόσια ΙΕΚ φοιτούσαν 41.242 σπουδαστές, ενώ το 2024 ο αριθμός έπεσε στους 37.142 – μείωση 10%.

Αντιθέτως, τα ιδιωτικά ΙΕΚ πέρασαν από 36.000 σπουδαστές το 2020 σε 46.000 το 2024, σημειώνοντας αύξηση 28%.

Έτσι, ενώ το 2020 η πλειονότητα των σπουδαστών (53%) βρισκόταν στα δημόσια ΙΕΚ, το 2024 η εικόνα αντιστράφηκε, με το 56% να φοιτά σε ιδιωτικά.

Αντίστοιχα, ο αριθμός των ιδιωτικών ΙΕΚ ανέβηκε από 84 σε 99, ενώ των δημοσίων μειώθηκε από 234 σε 214.

Η άνοδος των δημοσίων ΙΕΚ μετά το 2021 συνδέθηκε με την καθιέρωση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής στα πανεπιστήμια, που άφηνε κάθε χρόνο εκτός χιλιάδες υποψήφιους.

Τότε, μέσω του «παράλληλου μηχανογραφικού» οι μαθητές μπορούσαν να δηλώσουν θέσεις σε ΙΕΚ, χωρίς περιορισμό στον αριθμό επιλογών.

Ωστόσο, η αρχική αύξηση δεν φαίνεται να είχε μόνιμο χαρακτήρα, καθώς τα ιδιωτικά ΙΕΚ κατέγραψαν σημαντική και διαρκή ενίσχυση της θέσης τους.

