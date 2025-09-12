Δημήτης Λυμπεριάδης: Σήμερα η δίκη του γιατρού του Ιπποκρατείου για το φακελάκι

Ο καρδιοχειρουργός του Ιπποκρατείου, Δημήτρης Λυμπεριάδης, αναμένεται να δικαστεί σήμερα από το αυτόφωρο, για το φακελάκι που ζήτησε από ασθενή.

Ο γιατρός, που κατηγορείται για το πλημμέλημα της δωροληψίας, «πιάστηκε στα πράσα» να παίρνει φακελάκι με προσημειωμένα χαρτονομίσματα από σύζυγο ασθενούς.

Η γυναίκα περιέγραψε την εμπειρία της μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ: «Όταν μπήκα μέσα τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου μου είπε “όπως βλέπεις κορίτσι μου εγώ δεν σου μιλάω για χρήματα, με ενδιαφέρει να γίνει καλά ο σύζυγος”. Πέμπτη απόγευμα βγαίνει ο σύζυγός μου από τη ΜΕΘ και με παίρνει μαζί με την κόρη μου μέσα για να μας ενημερώσει. Είπε στην κόρη μου να βγει έξω και εκεί μου λέει “άκου Σοφία, εγώ παίρνω 5.000, για εσένα, επειδή είσαι εσύ 3.000”. Και έχω μείνει κάγκελο και λέω “τι συμβαίνει;”. Λέω “τι εννοείτε γιατρέ 3.000; Δεν έχω τόσα χρήματα επάνω μου”. “Αύριο τότε” μου λέει, “για να πληρώσω και τους μέσα”».

«Με γονάτισε! Αγχώθηκα. Οι σκέψεις μου ήταν πώς θα βρω αυτά τα χρήματα. Μετά ντράπηκα γιατί δεν μπορούσα να έχω αυτά τα χρήματα και μετά σκεφτόμουν μα πού βρίσκομαι; Σε ιδιωτικό, Σε δημόσιο;», ανέφερε η κυρία Σοφία και αποκάλυψε πως από μέσα της «έλεγα “και αν δεν τα δώσω; και αν γίνει αυτό; και αν γίνει το άλλο; και αν πάθει κάτι;”».

Υπενθυμίζεται ότι ο Δημήτρης Λυμπεριάδης φαίνεται να έχει ποινικό παρελθόν για το ίδιο αδίκημα , καθώς καταδικάστηκε πρωτόδικα για παρόμοια υπόθεση για φακελάκι και περιμένει την εκδίκασή της από το Εφετείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος γιατρός έχει καταδικαστεί πρωτόδικα στο παρελθόν για φακελάκι σε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή και εκκρεμεί η δίκη του σε δεύτερο βαθμό.

Πριν από λίγα χρόνια ένας άλλος καρδιοχειρουργός στο ίδιο τμήμα του Ιπποκρατείου, είχε συλληφθεί επ’ αυτοφώρω από την αστυνομία, να παίρνει φακελάκια από τους ασθενείς. Μάλιστα η αστυνομία είχε βάλει κάμερες και έβλεπαν σε πραγματικό χρόνο όλη τη δράση του. Ο γιατρός τέθηκε σε διαθεσιμότητα ωστόσο μετά από δυο χρόνια περίπου, επέστρεψε στη θέση του και έκανε πάλι τα ίδια.

Τη σκοτεινή πλευρά του Ιπποκρατείου που πλέον έρχεται όο και περισσότερο στο φως αποκάλυψε σε αναλυτικό ρεπορτάζ το topontiki.gr.

