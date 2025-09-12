Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρή 19χρονη που παρασύρθηκε από όχημα ενώ διέσχιζε τον ΒΟΑΚ

Ακόμη μια τραγωδία σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (11/9) στους δρόμους της Κρήτης, καθώς μία 19χρονη κοπέλα βρήκε τραγικό θάνατο στον ΒΟΑΚ όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα, το οποίο οδηγούσε ένας 21χρονος.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή στο Κουτουλουφάρι του Δήμου Χερσονήσου.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, το αυτοκίνητο κινούνταν κανονικά στο ρεύμα του με κατεύθυνση προς τον Άγιο Νικολάο όταν η 19χρονη προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο κάθετα.

Μέσα στο σκοτάδι ο νεαρός οδηγός δεν την αντιλήφθηκε με αποτέλεσμα να την παρασύρει και να την τραυματίσει θανάσιμα.

Υπάρχει μαρτυρία διερχόμενου οδηγού, λίγο πριν από την τραγωδία, ο οποίος την τελευταία στιγμή αντιλήφθηκε την παρουσία της κοπέλας που κινούνταν πεζή στον ΒΟΑΚ και κατάφερε να την αποφύγει.

Στο σημείο της παράσυρσης έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά δυστυχώς ήταν ήδη πολύ αργά για την παροχή της οποιασδήποτε συνδρομής στη νεαρή .

Ο 21χρονος οδηγός του ΙΧ συνελήφθη.

