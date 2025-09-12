search
12.09.2025 07:30

Τραγωδία στην Ολυμπία Οδό: Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει ο τραυματίας

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο 187ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Πατρών στο ύψος της Παναγοπούλας, στο ρεύμα προς Πάτρα, όπου δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Δυστυχώς, ένας από τους τραυματίες εξέπνευσε με αποτέλεσμα ο τραγικός απολογισμός από το τροχαίο να ανέβει σε δύο.

Δύο αυτοκίνητα, υπό συνθήκες που ερευνώνται, συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα το ένα να πιάσει φωτιά και η οδηγός να απανθρακωθεί.

Το βράδυ της Πέμπτης, ένας άνδρας από το έτερο όχημα που είχε τραυματιστεί δεν τα κατάφερε και δυστυχώς εξέπνευσε, σύμφωνα με το tempo24.news.

Στο νοσοκομείο εξακολουθεί να νοσηλεύεται ένας άνδρας σε σοβαρή κατάσταση.

Στο ένα αυτοκίνητο φέρεται να επέβαινε γυναίκα 70 ετών από το Αίγιο, ενώ το έτερο όχημα εμφανίζεται δηλωμένο στα Μέγαρα.

Ως προς τις συνθήκες του τροχαίου οι πληροφορίες είναι συγκεχυμένες. Τοπικά μέσα αναφέρουν πως η οδηγός του ΙΧ που απανθρακώθηκε φέρεται να μπήκε ανάποδα στο ρεύμα προς Αθήνα ή πως επιχείρησε να κάνει προσπέραση και συγκρούστηκε με το έτερο όχημα. 

