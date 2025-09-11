search
ΠΕΜΠΤΗ 11.09.2025 22:23
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.09.2025 21:18

Καλάβρυτα: Μέχρι και τοιχογραφίες της μονής του Μεγάλου Σπηλαίου ήθελε να βγάλει στο… σφυρί ο ηγούμενος

11.09.2025 21:18
igoumenos kalavryta anaritis- new

Ακόμη και τοιχογραφίες του μοναστηριού είχε σκοπό να πουλήσει ο ηγούμενος της μονής του Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα, όπως αποκαλύφθηκε μετά τη σύλληψή του από τους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, που παρουσίασε το Mega, ο ηγούμενος είχε έτοιμο και το σχέδιο για το πώς θα το έκανε και μάλιστα το σχέδιο το κατέγραψαν οι μυστικοί αστυνομικοί που ερευνούσαν την υπόθεση.

«Υπήρχε η πρόθεση, σε καταγραφές από τους μυστικούς αστυνομικούς του FBI, ο ηγούμενος ήθελε να πουλήσει τοιχογραφίες της ιεράς μονής. Είναι τοιχογραφίες έκτασης 433 τετραγωνικών μέτρων που για την αναπαλαίωση, τη συντήρηση, την επισκευή τους είχαν δοθεί 250.000 ευρώ. Είχε ολοκληρωθεί το σχετικό έργο το 2024 και ήθελαν να πουλήσουν ένα τμήμα αυτών των τοιχογραφιών σε αγνώστους» ανέφερε ο ρεπόρτερ Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Όπως είπε για να πετύχουν το σκοπό τους τα μέλη του κυκλώματος «θα έδιναν την εικόνα της κατάρρευσης των τοιχογραφιών, ενώ στην πράξη θα ήταν αφαίρεση και στη συνέχεια η πώλησή τους».

Άκαρπες οι έρευνες για το άγαλμα

Στο μεταξύ , χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκαν οι έρευνες της Αστυνομίας στο οικόπεδο κοντά στην ιερά Μονή Μεγάλου Σπηλαίου για τον εντοπισμό του αγάλματος της θεάς Αρτέμιδος.

Ο ηγούμενος φέρεται να αναζητούσε αγοραστή για το άγαλμα λέγοντας ότι μέχρι τότε το έχει θαμμένο κάπου κοντά στο μοναστήρι. Ο ίδιος ζητούσε 10 εκατ. ευρώ για το άγαλμα και μόνο αν βρισκόταν αξιόπιστος αγοραστής θα το έδειχνε στον ενδιαφερόμενο.

Οι έρευνες συνεχίζονται στη γύρω περιοχή για τον εντοπισμό του αγάλματος, ενώ ο ηγούμενος οδηγήθηκε στον ανακριτή.

Σε βάρος του ηγουμένου και των άλλων 5 που συνελήφθησαν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση που είναι κακούργημα, υπεξαίρεση και παράλειψη δήλωσης μνημείου, κατοχή και εμπορία.

Διαβάστε επίσης:

Τροχαίο στην Αχαΐα: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες έπειτα από σφοδρή σύγκρουση – Απανθρακώθηκε ο οδηγός, δύο τραυματίες (Video)

Συγκλονιστική μαρτυρία θύματος του 42χρονου μαστροπού: «Εκμεταλλεύτηκε τον θάνατο του μπαμπά μου, με έστελνε σε 7 ραντεβού τη μέρα»

Έρευνα MRB για ΕΕΑ: 6 στους 10 Αθηναίους κρίνουν αρνητικά τα μέτρα της ΔΕΘ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
simvoulio asfaleias oie 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

Δεν είδε… δεν άκουσε το ΣΑ του ΟΗΕ: Καταδίκασε τα πλήγματα στο Κατάρ, χωρίς να κατονομάσει το Ισραήλ

latinopoulou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Λατινοπούλου για δολοφονία Κερκ: Δέχομαι απειλές – Μου λένε «δες τι θα πάθεις, είσαι η επόμενη»

probata new
ΕΛΛΑΔΑ

Δίχως τέλος η απάτη στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Παρά τις αποκαλύψεις, ΚΥΔ από την Κρήτη δηλώνει ορφανές εκτάσεις του Δημοσίου στα… Τενάγη Φιλίππων

gaza_smoke_new
ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Η Γερμανία θα στηρίξει την πρόταση για Παλαιστινιακό Κράτος αλλά δεν το αναγνωρίζει

sizigos asthenous lymperiadi – new
ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Λυμπεριάδης: «Με γονάτισε, αγχώθηκα πώς θα βρω τόσα χρήματα», λέει η σύζυγος του ασθενή για το φακελάκι των 3.000 ευρώ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
spanoulis-vasilis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Βασίλης Σπανούλης κυνηγά ένα επίτευγμα που μόνο ένας έχει καταφέρει στην ιστορία του Eurobasket και ήταν… Ελληνας

saunders-sfairovolia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Αποκλεισμός 30 μηνών στην ολυμπιονίκη του Τόκιο Ρέιβεν Σόντερς για παραβάσεις κανόνων περί ντόπινγκ

Ippokrateio-fakelaki-lymperiadis (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Λυμπεριάδης: Καταδικάστηκε στο παρελθόν για φακελάκι ο γιατρός – Εκκρεμεί στο Εφετείο η υπόθεσή του

rama-omilia
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Αλβανία διορίζει την πρώτη υπουργό στον κόσμο δημιουργημένη από τεχνητή νοημοσύνη

odigoi-taxi-apergia
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: «Παλεύουμε με συμμορίες, η ΝΔ θα πέσει κάτω από το 18%» λέει ο Λυμπερόπουλος

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 11.09.2025 22:22
simvoulio asfaleias oie 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

Δεν είδε… δεν άκουσε το ΣΑ του ΟΗΕ: Καταδίκασε τα πλήγματα στο Κατάρ, χωρίς να κατονομάσει το Ισραήλ

latinopoulou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Λατινοπούλου για δολοφονία Κερκ: Δέχομαι απειλές – Μου λένε «δες τι θα πάθεις, είσαι η επόμενη»

probata new
ΕΛΛΑΔΑ

Δίχως τέλος η απάτη στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Παρά τις αποκαλύψεις, ΚΥΔ από την Κρήτη δηλώνει ορφανές εκτάσεις του Δημοσίου στα… Τενάγη Φιλίππων

1 / 3