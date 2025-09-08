Καλάβρυτα: Τα κειμήλια που ήθελε να πουλήσει ο ηγούμενος της Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου – Πώς δρούσε η σπείρα (Photos)

Eκκλησιαστικά κειμήλια πολύ μεγάλης αξίας κατηγορούνται ότι ήθελαν να πουλήσουν ο ηγούμενος και ένας μοναχός της Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι εκκλησιαστικοί θησαυροί στους οποίους μπήκε πωλητήριο ήταν:

-δύο ιερά ευαγγέλια του 1737 και του 1761,

-17 βυζαντινές εικόνες.

– Κι αρκετά αντικείμενα που υπάγονται στον νόμο περί αρχαιοτήτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η παγίδα που στήθηκε από το ελληνικό FBI περιλάμβανε μία γυναίκα αστυνομικό που υποδύθηκε την ενδιαφερόμενη πελάτισσα για την αγορά των εικόνων και μετά από διαπραγμάτευση έκανε τη συμφωνία για 200.000 ευρώ.

Για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση το μεσημέρι της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου, σε περιοχές της Πελοποννήσου, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν συνολικά 6 μέλη της, μεταξύ των οποίων ο 63χρονος ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα και ο 39χρονος βοηθός του.

Τι εντόπισε η ΕΛΑΣ

«Στέλεχος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), εμφανίστηκε ως πελάτης και μετά από διαπραγματεύσεις, συμφώνησε με τον ηγούμενο για την αγορά μέρους των κειμηλίων έναντι 200 χιλιάδων ευρώ. Οι ιερωμένοι πιάστηκαν με προσημειωμένα χαρτονομίσματα», λένε αστυνομικές πηγές.

Όπως όλα δείχνουν με βάση την έρευνα, οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI ανακάλυψαν πως κάποιες από τις εικόνες και συγκεκριμένα μία εικόνα αλλά και τα δύο ευαγγέλια είχαν κλαπεί από τη Σπάρτη με πλήθος ερωτημάτων να προστίθεται στην υπόθεση.

Ο ηγούμενος πέρασε το κατώφλι του εισαγγελέα και φέρεται να δηλώνει ότι ο εκκλησιαστικός θησαυρός δεν ήταν της μονής αλλά είναι μέρος της δικής του προσωπικής συλλογής.

Η Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, εν μέσω του σκανδάλου αυτού, απομάκρυνε από τη θέση του τόσο τον κατηγορούμενο ηγούμενο όσο και τον βοηθό του.

«Ηγούμενος και μοναχός θα παραμείνουν σε αργία μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση», ξεκαθάρισε ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, Ιερώνυμος με τη Μητρόπολη να δημοσιοποιεί άμεσα και τους αντικαταστάτες τους.

Ο ηγούμενος -σύμφωνα με πληροφορίες- μπήκε στο στόχαστρο επειδή ήταν υπεύθυνος για την φύλαξη των κειμηλίων ενώ ο ιερέας φέρεται να είναι αυτός που έκανε την διαπραγμάτευση.

Τι δήλωσε ο αδελφός του ηγουμένου

Ο αδερφός του ηγούμενου μίλησε στην εκπομπή Live News και μεταξύ άλλων είπε: «Δεν έχουν καμία αξία τα χρήματα μπροστά σε αυτή την πράξη που έχει γίνει. Αν είναι έτσι όπως τα γράφουν… Δεν ξέρω αν τον έχει μπλέξει κάποιος, δεν μπορώ να το διανοηθώ για τον αδελφό μου. Το παλιό το έβρισκε και το καθάριζε για να το έχει εκεί, εκεί – εδώ, όπου ήταν. Να το προφυλάξει, τι έχει γίνει δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω».

Ανάμεσα στους συλληφθέντες, εκτός από τον ηγούμενο και τον βοηθό του, είναι και τέσσερις ιδιώτες: ένας ιδιοκτήτης ενεχυροδανειστηρίου και η γυναίκα του, ένας μεσάζων κι ένας ιδιώτης που πουλούσε αρχαία. Όλοι έχουν συλληφθεί και έχουν οδηγηθεί στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση στην Αθήνα.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, υπεξαίρεση, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, όπλα, καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών περί προστασίας των αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και περί ανιχνευτών μετάλλων.

Το modus operandi της σπείρας

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων, με ειδικές ανακριτικές τεχνικές, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2025, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε δομημένη και με διαρκή δράση εγκληματική οργάνωση, με σκοπό τον εντοπισμό, απόκτηση και περαιτέρω διάθεση προς πώληση, αρχαιοτήτων, σε Ελλάδα και εξωτερικό, για την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Ως προς τον τρόπο δράσης (modus operandi), τα μέλη της οργάνωσης, σύμφωνα με την Αστυνομία, εντόπιζαν άτομα τα οποία διέθεταν αρχαία αντικείμενα που διατίθεντο να προβούν στην πώλησή τους και τους έφερναν σε επαφή με έτερο μέλος, ο οποίος εμφανιζόταν ως δήθεν ειδικός εκτιμητής.

Στη συνέχεια, αφού ολοκλήρωναν την αγοραπωλησία και έπαιρναν στην κατοχή τους τα αρχαία, προέβαιναν στην πώλησή τους, μέσω άγνωστων συνδέσμων της οργάνωσης, στο εξωτερικό.

Από τις έρευνες προέκυψε και ο ρόλος κάθε μέλους της οργάνωσης:

• 69χρονος είχε αρχηγικό ρόλο, λαμβάνοντας τις τελικές αποφάσεις σχετικά με τις αγοραπωλησίες και την κοστολόγηση των αρχαιοτήτων, ενώ εμφανιζόταν ως δήθεν εκτιμητής,

• 59χρονος και 66χρονος, ήταν επιφορτισμένοι με την εύρεση ατόμων που κατείχαν αρχαία αντικείμενα και προτίθεντο να προβούν στην πώληση αυτών, ενώ ο δεύτερος προέβαινε και σε αρχαιολογικές έρευνες και ανασκαφές,

• 3 άτομα (39, 63 και 64 ετών) ήταν κάτοχοι αρχαίων αντικειμένων, (Ευαγγέλια, αρχαία βιβλία και νομίσματα και βυζαντινές εικόνες), τα οποία είχαν συμφωνήσει να πωλήσουν στα έτερα μέλη. Σημειώνεται ότι ο 63χρονος είναι ο ηγούμενος, ενώ ο 39χρονος είναι βοηθός του.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και λοιπούς χώρους, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 264 νομίσματα,

• 14 θρησκευτικές εικόνες,

•2 Ιερά Ευαγγέλια και θρησκευτικό βιβλίο του 18ου αιώνα,

• 3 αρχιερατικά εγκόλπια,

• επαγγελματικό μηχάνημα ανίχνευσης μετάλλων,

• 2 κυνηγετικά όπλα,

• 262 κυνηγετικά φυσίγγια,

• μαχαίρι,

• 12.810 ευρώ

• χρυσή λίρα,

• 2 ζυγαριές ακριβείας,

• 2 οχήματα,

• 7 κινητά,

• τάμπλετ,

• φακός και μεγεθυντικός φακός,

• 18 φωτογραφίες που απεικονίζουν αρχαία αντικείμενα και

• πλήθος εγγράφων – σημειώσεων

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση η προέλευση των παραπάνω κατασχεθέντων εικόνων, των δύο Ιερών Ευαγγελίων και του εκκλησιαστικού βιβλίου βρίσκεται υπό διερεύνηση, ενώ θα παραδοθούν για φύλαξη και εκτίμηση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού.

Τα κατασχεθέντα αρχαία νομίσματα θα παραδοθούν στο Νομισματικό Μουσείο.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Διαβάστε επίσης:

Ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες της Ευρωκλινικής που κατηγορούνται για λάθος μετάγγιση αίματος – Εκτός κινδύνου ο ασθενής, τι απαντά η ιδιωτική κλινική

Τέμπη: Στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου τα στοιχεία της δικογραφίας για τους γενικούς γραμματείς

Εγνατία: Στις φλόγες φορτηγό – Συναγερμός στην Πυροσβεστική (Video)