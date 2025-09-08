Ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες της Ευρωκλινικής που κατηγορούνται για λάθος μετάγγιση αίματος – Εκτός κινδύνου ο ασθενής, τι απαντά η ιδιωτική κλινική

Ελεύθεροι με εντολή του εισαγγελέα αφέθηκαν για το νέο περιστατικό λανθασμένης μετάγγισης σε μεγάλη ιδιωτική κλινική στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην Ευρωκλινική. Το περιστατικό προκάλεσε σοκ στην οικογένεια του ασθενούς ενώ παράλληλα δημιουργεί πολλά ερωτηματικά σχετικά με το εάν τηρούνται, τελικά, τα ιατρικά πρωτόκολλα που αφορούν την ασφαλείας στα ιδιωτικά νοσοκομεία.

Αναλυτικά, λίγους μήνες μετά το τραγικό περιστατικό στο Τζάνειο νοσοκομείο, όπου μια 62χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από λάθος μετάγγιση, το ίδιο τραγικό λάθος φαίνεται να έγινε σε ιδιωτική κλινική, σήμερα Δευτέρα 8 Σεπτέμβριου, το πρωί.

Σύμφωνα με πληροφορίες νοσηλεύτρια προχώρησε σε χορήγηση αίματος λανθασμένης ομάδας σε άνδρα ασθενή. Το περιστατικό αντιλήφθηκε η σύζυγός του, η οποία ειδοποίησε άμεσα το προσωπικό, με αποτέλεσμα να διακοπεί η διαδικασία, αφού ήδη είχαν χορηγηθεί περίπου 40 ml από τα 200 ml της φιάλης.

Παράλληλα ειδοποίησε και την Αστυνομία όπου Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις. Για το περιστατικό συνελήφθησαν μια 26χρονη νοσηλεύτρια, μια 32χρονη γιατρός και ένας 50χρονος γιατρός για έκθεση σε κίνδυνο και βαριά σωματική βλάβη κατά συναυτουργία, ενώ στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες ο ασθενής 67 ετών νοσηλεύεται σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας.

Το υπουργείο Υγείας επιβεβαίωσε το τραγικό περιστατικό στο topontiki.gr τονίζοντας ότι δεν έχει καμία εμπλοκή, καθώς το περιστατικό έλαβε χώρα σε ιδιωτική κλινική: «σε αυτές τις περιπτώσεις, το υπουργείο Υγείας ενεργεί όταν δέχεται καταγγελία και την προωθεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Η οικογένεια κινήθηκε νομικά και έγιναν συλλήψεις», όπως είπαν έγκυρες πηγές από το γραφείο του υπουργού Άδωνι Γεωργιάδη.

Με εντολή του υπουργού Υγείας, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) απέστειλε το απόγευμα της Δευτέρας (8/9) κλιμάκιο επιστημόνων στην Ευρωκλινική Αθηνών, προκειμένου να διενεργήσει έλεγχο για το εάν τηρήθηκαν τα υγειονομικά πρωτόκολλα κατά τη διάρκεια της μετάγγισης. Μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος θα παραδοθεί -όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση- το πόρισμα στον υπουργό Υγείας.

Στην ανακοίνωσή της η Ευρωκλινική αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια έκτακτης μετάγγισης ξεκίνησε χορήγηση μονάδας αίματος που προοριζόταν για άλλον ασθενή, «κατά παρέκκλιση των αυστηρών διαδικασιών» που εφαρμόζονται.

Η κλινική αναφέρει ότι το λάθος έγινε άμεσα αντιληπτό και η διαδικασία διεκόπη χωρίς καθυστέρηση. Ο ασθενής, όπως επισημαίνεται, είναι καλά στην υγεία του, παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό και δεν διατρέχει κίνδυνο.

Παράλληλα, η Ευρωκλινική αναφέρει ότι ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές και δηλώνει ότι συνεργάζεται τους.

Η ανακοίνωση της Ευρωκλινικής για το περιστατικό:

«Σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες, σε έκτακτη μετάγγιση σε ασθενή της κλινικής μας και κατά παρέκκλιση των αυστηρών διαδικασιών που εφαρμόζουμε, ξεκίνησε χορήγηση μονάδας αίματος που προοριζόταν για άλλον ασθενή. Το περιστατικό έγινε άμεσα αντιληπτό και η διαδικασία διεκόπη χωρίς καθυστέρηση.

Ο ασθενής είναι καλά στην υγεία του, παρακολουθείται στενά από την ιατρική μας ομάδα και δεν διατρέχει κίνδυνο. Η κλινική έχει ενημερώσει και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές.

Η ασφάλεια και η φροντίδα των ασθενών μας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και αντιμετωπίζεται με τη μέγιστη σοβαρότητα από το σύνολο του προσωπικού μας».

