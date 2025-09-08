search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.09.2025 15:06
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.09.2025 14:36

Καμίνια: Προφυλακιστέος ο 17χρονος που άρπαξε το βρέφος

08.09.2025 14:36
eisaggelia_0809_1920-1080_new

Στη φυλακή οδηγείται, μετά την απολογία του, ο 17χρονος που κατηγορείται για την αρπαγή βρέφους 30 ημερών από τη μητέρα του στο κέντρο του Πειραιά την περασμένη Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου.

Ο 17χρονος απολογήθηκε στην ανακρίτρια ανηλίκων για το αδίκημα -σε βαθμό κακουργήματος- της αρπαγής κατά συρροή, καθώς ομολόγησε ότι είναι υπαίτιος για την αρπαγή ακόμη ενός μωρού στα τέλη της περασμένης άνοιξης μέσα σε σούπερ μάρκετ στην Ομόνοια.

Κατηγορείται, επίσης, για πλημμεληματικου βαθμού έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο κατά συρροή.

Σύμφωνα με την υπεράσπισή του, ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα, θέμα που θα εξεταστεί στο πλαίσιο της ανάκρισης.

Διαβάστε επίσης:

Τέμπη: Στον εφέτη ανακριτή το πόρισμα για την πυρασφάλεια της μοιραίας αμαξοστοιχίας

Παγκράτι: Βίντεο – ντοκουμέντο από την ένοπλη ληστεία σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών

Τύρναβος: 88χρονος πυροβόλησε με αεροβόλο 18χρονο γιατί δεν ήθελε να έχει σχέση με την εγγονή του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ioanna-pappa-new
LIFESTYLE

Ιωάννα Παππά: «Υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός στις γυναίκες ηθοποιούς, τον βιώνω κι εγώ» (Video)

LEONIDAS FOTO2
ΥΓΕΙΑ

Μάριος Θεμιστοκλέους: «Ενισχύουμε τις αεροδιακομιδές και δημιουργούμε περισσότερες γέφυρες ζωής για όλους του Έλληνες όπου και εάν βρίσκονται»

mumbru
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

EuroBasket 2025: Ο προπονητής της Γερμανίας, Άλεξ Μουμπρού παραιτήθηκε για λόγους υγείας

mesologgi_elta_troxaio
ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: «Καρφώθηκε» με το ΙΧ στα ΕΛΤΑ και… εξαφανίστηκε (photos)

akis-diksimos-new
LIFESTYLE

Άκης Δείξιμος: Η οργισμένη ανάρτηση για τη συναυλία Μπιθικώτση – «Εύχομαι να γίνω καλός τραγουδιστής και να με πάρουν, ντροπή»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
viktor-dimas-gamos
LIFESTYLE

Ο Πύρρος Δήμας πάντρεψε τον γιο του στο Λιτόχωρο - Ποια είναι η σύζυγός του

nyfi-gampros
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νεόνυμφοι άφησαν τον γάμο και πήγαν στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη

LEX_NDP_FILE
ΜΟΥΣΙΚΗ

ΛΕΞ: Ο Ηρακλής «τινάζει στον αέρα» τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη - Έχει προγραμματιστεί αγώνας στο Καυτατζόγλειο

evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

NIKA_ARGYROS_SPLIT
LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα βάφτισαν τον γιο τους στη Μύκονο (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 08.09.2025 15:05
ioanna-pappa-new
LIFESTYLE

Ιωάννα Παππά: «Υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός στις γυναίκες ηθοποιούς, τον βιώνω κι εγώ» (Video)

LEONIDAS FOTO2
ΥΓΕΙΑ

Μάριος Θεμιστοκλέους: «Ενισχύουμε τις αεροδιακομιδές και δημιουργούμε περισσότερες γέφυρες ζωής για όλους του Έλληνες όπου και εάν βρίσκονται»

mumbru
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

EuroBasket 2025: Ο προπονητής της Γερμανίας, Άλεξ Μουμπρού παραιτήθηκε για λόγους υγείας

1 / 3