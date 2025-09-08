search
08.09.2025 14:16

Παγκράτι: Βίντεο – ντοκουμέντο από την ένοπλη ληστεία σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών

enopli_listeia_pagrati

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε πριν λίγες ημέρες στο Παγκράτι, όταν δύο δράστες εισέβαλαν σε πρακτορείο του ΟΠΑΠ που βρίσκεται στην οδό Ευτυχίδου, ακινητοποίησαν τον ιδιοκτήτη και αφαίρεσαν το ποσό των 1.000 ευρώ.

Αποκλειστικό βίντεο από τη ληστεία προβλήθηκε στο Ertnews. Στο βίντεο διακρίνονται οι δράστες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους να απειλούν με όπλο τον ιδιοκτήτη και να αρπάζουν τις εισπράξεις.

Από το κλειστό κύκλωμα του πρακτορείου, αστυνομικοί είδαν τα χαρακτηριστικά των δραστών, τους αναζήτησαν στην ευρύτερη περιοχή, αλλά δεν κατάφεραν να τους εντοπίσουν.

Κλιμάκιο της σήμανσης ερεύνησε τους χώρους για δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό, αλλά είναι δύσκολο να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα, αναφέρουν πηγές της αστυνομίας, καθώς οι δράστες φορούσαν γάντια.

Το οπτικό υλικό αναλύεται στα εργαστήρια της αστυνομίας, σε μία προσπάθεια να ταυτοποιηθούν οι δύο κακοποιοί.

Την έρευνα για την εξιχνίαση της ένοπλης επίθεσης έχει αναλάβει η Ασφάλεια Αθηνών.

