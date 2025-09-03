Παγκράτι: Ένοπλη ληστεία σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών (video)

Στοχός ένοπλων ληστών έγινε το βράδυ της Τρίτης (2/9) ένα πρακτορείο ΟΠΑΠ στο Παγκράτι.

Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, οι δράστες ήταν δύο. Γύρω στις 10 το βράδυ, κρατώντας τα όπλα στα χέρια, οι ληστές ακινητοποίησαν όσους βρίσκονταν στο κατάστημα τυχερών παιχνιδιών.

Στη συνέχεια πήραν άγνωστο χρηματικό ποσό και διέφυγαν.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Διαβάστε επίσης:

ΔΕΘ 2025: «Φρούριο» το Σάββατο το κέντρο της Θεσσαλονίκης – 2.500 αστυνομικοί, κάμερες, drones

Επεισόδιο μεταξύ τουρκικών και ελληνικών αλιευτικών στη Σαμοθράκη (Videos)

Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε επιχείρηση στο Περιστέρι – Στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα ένα άτομο