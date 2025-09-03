search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.09.2025 09:08
ΕΛΛΑΔΑ

03.09.2025 07:19

Παγκράτι: Ένοπλη ληστεία σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών (video)

03.09.2025 07:19
Στοχός ένοπλων ληστών έγινε το βράδυ της Τρίτης (2/9) ένα πρακτορείο ΟΠΑΠ στο Παγκράτι.

Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, οι δράστες ήταν δύο. Γύρω στις 10 το βράδυ, κρατώντας τα όπλα στα χέρια, οι ληστές ακινητοποίησαν όσους βρίσκονταν στο κατάστημα τυχερών παιχνιδιών.

Στη συνέχεια πήραν άγνωστο χρηματικό ποσό και διέφυγαν.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

