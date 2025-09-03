Παγκράτι: Ένοπλη ληστεία σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στοχός ένοπλων ληστών έγινε το βράδυ της Τρίτης (2/9) ένα πρακτορείο ΟΠΑΠ στο Παγκράτι.
Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, οι δράστες ήταν δύο. Γύρω στις 10 το βράδυ, κρατώντας τα όπλα στα χέρια, οι ληστές ακινητοποίησαν όσους βρίσκονταν στο κατάστημα τυχερών παιχνιδιών.
Στη συνέχεια πήραν άγνωστο χρηματικό ποσό και διέφυγαν.
Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.
