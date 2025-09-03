Επεισόδιο μεταξύ τουρκικών και ελληνικών αλιευτικών στη Σαμοθράκη (Videos)

Ένταση δημιουργήθηκε ανάμεσα σε αλιείς από την Τουρκία και σε ελληνικά αλιευτικά σκάφη στο Θρακικό πέλαγος.

Το kavalanews.gr, δημοσιεύει βίντεο με το επεισόδιο, το οποίο άρχισε στις 21:00 το βράδυ της Τρίτης σε μια περιοχή ανάμεσα σε Θάσο και Σαμοθράκη.

Μάλιστα, για το «θερμό» περιστατικό Έλληνας ψαράς καταγγέλλει στην ιστοσελίδα ThessΡost, ότι από τα τουρκικά σκάφη άνοιξαν πυρ εναντίον τους σε ελληνικά χωρικά ύδατα. Μάλιστα, το ίδιο Μέσο έδωσε στη δημοσιότητα και σχετικό βίντεο.

«Βρήκαμε 15-20 τουρκικά αλιευτικά, σαν φέρι μποτ, των 80 και 100 μέτρων. Άρχισαν να μας κυνηγούν και να μας πυροβολούν με καραμπίνες. Μίλησα με το Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης, να στείλει κάποιον. Λίγο έλειψε να μας βούλιαζαν τα καΐκια», δήλωσε ψαράς από την Κεραμωτή.

