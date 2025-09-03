search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.09.2025
ΕΛΛΑΔΑ

03.09.2025

Επεισόδιο μεταξύ τουρκικών και ελληνικών αλιευτικών στη Σαμοθράκη (Videos)

03.09.2025 00:57
epeisodio tourkoi

Ένταση δημιουργήθηκε ανάμεσα σε αλιείς από την Τουρκία και σε ελληνικά αλιευτικά σκάφη στο Θρακικό πέλαγος.

Το kavalanews.gr, δημοσιεύει βίντεο με το επεισόδιο, το οποίο άρχισε στις 21:00 το βράδυ της Τρίτης σε μια περιοχή ανάμεσα σε Θάσο και Σαμοθράκη.

Μάλιστα, για το «θερμό» περιστατικό Έλληνας ψαράς καταγγέλλει στην ιστοσελίδα ThessΡost, ότι από τα τουρκικά σκάφη άνοιξαν πυρ εναντίον τους σε ελληνικά χωρικά ύδατα. Μάλιστα, το ίδιο Μέσο έδωσε στη δημοσιότητα και σχετικό βίντεο.

«Βρήκαμε 15-20 τουρκικά αλιευτικά, σαν φέρι μποτ, των 80 και 100 μέτρων. Άρχισαν να μας κυνηγούν και να μας πυροβολούν με καραμπίνες. Μίλησα με το Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης, να στείλει κάποιον. Λίγο έλειψε να μας βούλιαζαν τα καΐκια», δήλωσε ψαράς από την Κεραμωτή.

