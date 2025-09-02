search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.09.2025 00:40
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.09.2025 22:48

Μηχανική βλάβη στο Flying Cat III – Πλέει προς τον Πόρο με χαμηλή ταχύτητα

02.09.2025 22:48
flying cat

Μηχανική βλάβη παρουσίασε το επιβατηγό-καταμαράν FLYING CAT III κατά τη διάρκεια προγραμματισμένου δρομολογίου από την Ύδρα προς Πόρο και Πειραιά.

Το πλοίο, στο οποίο επιβαίνουν 94 επιβάτες και 13 μέλη πληρώματος, συνεχίζει την πορεία του προς το λιμάνι του Πόρου με μειωμένη ταχύτητα, χωρίς να έχει ζητήσει συνδρομή από τις λιμενικές αρχές.

satelite
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ εκτόξευσε πύραυλο που θα θέσει σε τροχιά στρατιωτικό δορυφόρο (Video)

peristeri
ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε επιχείρηση στο Περιστέρι – Στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα ένα άτομο

mamdani zohran
ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης υποστηρίζει τον Μαμντάνι για το Δημαρχείο: «Έχει τις σωστές ιδέες»

zelensky_2304_1920-1080_2_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Η Ρωσία ενισχύει τα στρατεύματά της σε ορισμένες περιοχές, καθώς δεν επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου – Ο Πούτιν συνεχίζει τα παραμύθια

hospitals
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία δίνει εντολή στα νοσοκομεία να προετοιμαστούν για μια «μεγάλη εμπλοκή» έως τον Μάρτιο του 2026

ARHS_MOUGKOPETROS
LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: «Έχει το θράσος να πηγαίνει σε πανηγύρι, να γλεντάει»

tiletheasi_0909_1460-820_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ο ντόρος για το «Exathlon» ήταν μεγαλύτερος από την περιέργεια που εκφράστηκε σε τηλεθέαση

mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

bardinogannis pavlos kai agapi – new
LIFESTYLE

Παύλος Βαρδινογιάννης: Παντρεύεται με την Κατερίνα Μπιρμπίλη - Η αναγγελία του γάμου τους

ATM-machine
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απτόητες οι τράπεζες: Επαναφέρουν τις προμήθειες με άλλο όνομα, ως... «πάγιες χρεώσεις λογαριασμών και υπηρεσιών»

