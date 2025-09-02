Κρητική μαφία: «Του ’χα ράψει κοστούμι» – Οι συνομιλίες με τον δήμαρχο Χανίων και δημοσιογράφο για υπόθεση εκμίσθωσης ακινήτου

Νέα στοιχεία και αποκαλυπτικοί διάλογοι έρχονται στο φως σχετικά με την πολύπλευρη δράση της μαφίας της Κρήτης, με τον κοριό της ΕΛΑΣ να καταγράφει συνομιλίες του βασικού κατηγορούμενου με τον Δήμαρχο Χανίων, Παναγιώτη Σημανδηράκη, στο πλαίσιο παρακολούθησης του επιχειρηματία για υπόθεση εκμίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας του από δομή του Νοσοκομείου Χανίων.

Ο βασικός κατηγορούμενος φέρεται να ήθελε να διαθέσει το δικό του ακίνητο που λειτουργεί ως πολυτελής ξενοδοχειακή μονάδα, ωστόσο η εκμίσθωση προσκρούει σε απόφαση του δημοτικού συμβουλίου των Χανίων, κατόπιν αρνητικής ψήφου για μεταφορά της δομής στο ακίνητο, από μέλη του Δ.Σ.

Ο επιχειρηματίας συνομιλεί με τον Δήμαρχο και τον ενημερώνει ότι το ακίνητο στο οποίο πρόκειται να μεταφερθεί η δομή είναι το δικό του, ενώ παράλληλα επιδεικνύει εκβιαστικό προφίλ για την απόφαση σε συνεργάτη-συγγενή του.

Κατηγορούμενος: Έλα

Δήμαρχος: Έλα …

Κατηγορούμενος: «Τι κάνεις;»

Δήμαρχος: «Στο Δημοτικό Συμβούλιο ήρθα. Τώρα έφυγα»

Κατηγορούμενος: «Ξέρεις;; αυτή η απόφαση με τους αρρώστους στο Νοσοκομείο, ότι τους φέρανε στο δικό μου ξενοδοχείο; Γιατί εκεί που τους έχουνε είναι γάμ.. τα; Έχεις πάει;»

Δήμαρχος: «Όχι, και στο λόγο μου, δεν ήξερα σε ποιο ξενοδοχείο αναφέρονται»

Κατηγορούμενος: «Το δικό μου είναι χλίδα το ξενοδοχείο, σουίτες είναι. Αλλά άμα πας να δεις εκεί που τους έχουνε στις δομές. Ρώτα και τον ξάδερφο σου τον… …παρά εγώ του είπα άστο μην τον πάρεις.»

Δήμαρχος: «Ναι»

Κατηγορούμενος: «Θα βγάζεις αφρούς από το στόμα. Στα Κουνουπιδιανά και στον Καλαθά που τους έχουνε εκεί κάτω. Μόνο πάρε τον…, γιατί είναι δυο τρία κουμούνια τώρα εκεί που σε πείσανε…»

Δήμαρχος: «Ναι»

Κατηγορούμενος: «και σε βάλανε τώρα, γιατί ετοιμάζουνε μεγάλες αυτές. Του λέω μην κάνεις του λέω τίποτα…ησυχία…αφού σου..»

Δήμαρχος «Ο… ετοιμάζει;»

Κατηγορούμενος: «..ακατάληπτο…»

Δήμαρχος: «ε καλά μωρέ…ξέρει ο… και μια απόφαση και τι έγινε δηλαδή;»

Κατηγορούμενος: «Ε αυτό του πα και εγώ»

Δήμαρχος: «Και εν πάση περιπτώσει δεν ήταν θέμα του… , μια δομίτσα ήταν, δεν είναι θέμα του…; Για να πω εγώ ότι είχα θέμα με το… ».

Η συνομιλία με συνεργάτη του δημάρχου

Κατηγορούμενος: Είδε λοιπόν τρεις φορές ότι τον πήρα. Και ήτανε χεσμένο. Τώρα σου λέει τι έγινε τώρα για να με παίρνει τρεις φορές. Και το σηκώνει και του λέω, τι μαλ***α έκανες; Εχεις δει λέω που μένουνε οι άρρωστοι; Και που θέλουνε να τους φέρουνε; Που στο δικό σου; Και δεν ήξερα ότι είναι δικό σου; Ελα και τι έγινε δεν πειράζει; Και κάτι τέτοια. Μετά μου λέει, κλείσε μου λέει, να με παίρνει ο υπεύθυνος. Και μιλήσανε με τον υπεύθυνο, τον (…) και λέει ο (…), εγώ κάνω χρόνια λέει, δηλώσεις να φύγουν από εκεί που είναι, να τους πάμε σε ένα μέρος και δεν μπορούμε να το βρούμε. Και βρήκαμε ένα μέρος λέει και γιατί αντιδράς; Και όχι ρε παιδιά και δεν ήξερα και νααα… να πας με τον (διοικητή) μια βόλτα, να σου δείξει και τα λοιπά.

Συνεργάτης-συγγενής δημάρχου: Μπορεί να το πάρει πίσω;

Κατηγορούμενος: Ε τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να το πάρει πίσω, αλλά ο (διοικητής) μου λέει, εντάξει μου λέει… μαλ*******ο μου λέει είναι. Ητανε να το βγάλουνε και στα κανάλια, εγώ είπα στα κανάλια, σε όλα εν τω μεταξύ τους λέω μην το παίξετε κανείς.

Συνεργάτης-συγγενής δημάρχου: Ναι.

Κατηγορούμενος: Εκεί που μίλησα. Εεε κατάλαβε τη μ** του και το επαναφέρει τώρα με τον τρόπο του… ψιλοκυριλέ…ξέρεις.

Συνεργάτης-συγγενής δημάρχου: Ημουνα σίγουρος ότι δεν ήξερε, ήμουν σίγουρος φίλε…

Κατηγορούμενος: Ναι, εγώ Μανώλη μου να σου πω την αλήθεια, του ’χα βγάλει κουστούμι…

Συνεργάτης-συγγενής δημάρχου: Ναι.

Κατηγορούμενος: Του ’χα ράψει κουστούμι εγώ, άμα τυχόν και έκανε ζημιά, του ’χα ράψει κουστούμι.

Συνεργάτης-συγγενής δημάρχου: Ε μα… ακατάληπτο…

Κατηγορούμενος: Ε εντάξει… εντάξει τώρα. Εκεί τώρα αδερφάκι μου, δεν θα το ’βλεπα ότι είναι ξάδερφός σου. Κατάλαβες τι σου λέω…

Η συνομιλία με δημοσιογράφο

Οταν τελικά ο κατηγορούμενος αποφασίζει να μισθώσει το δικό του ακίνητο, έναντι πλέον μηνιαίου μισθώματος 25.000 ευρώ και όχι 16.500 που ήταν αρχικά, επικοινωνεί με δημοσιογράφο που διατηρεί γνωστή τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα και τον ενημερώνει ότι πρόκειται άμεσα να υπογράψει τα συμβόλαια.

Στη συνέχεια του ζητάει να μη δημοσιεύσει άρθρο επιβλαβή που θα μπορούσε να ματαιώσει την υπογραφή της σύμβασης. Σε αντάλλαγμα ο επιχειρηματίας λέει ότι οι δύο δημοσιογράφοι (ο συνομιλητής του και ακόμα ένας) θα είναι «δίπλα του», ενώ αναφέρει ευθέως ότι ετοιμάζει μία νέα δουλειά στην οποία θα είναι «μέσα», αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα ανταμειφθεί οικονομικά και ο δημοσιογράφος.

Ο κατηγορούμενος σε άλλη συνομιλία αναφερόμενος στον διοικητή του Γ.Ν. Χανίων τονίζει ότι όλοι «ήθελαν τα λάδια τους».

Κατηγορούμενος: (Ονομα συνομιλητή) πιστεύω αδερφάκι με τον (όνομα διοικητή) να κλείσει η δουλειά. Γιατί αν ήτανε δε θα ’ρχόταν ούτε στο τραπέζι. Δε θα ερχόταν να λεγε και του (όνομα) αυτό που του ’πε που βρεθήκανε. Δε θα στελνε και την άλλη να μου πει… και του λέω περίμενε να φυτέψω τις γλάστρες να μην είναι…, γιατί καήκανε λέω με τον ήλιο. Ναι μου λέει βάλ’ το να έρθει να το δει… Δηλαδή δε θα μου λεγε αυτά τα… ακατάληπτο… Αραγε το προχωράει και αυτός κατάλαβες;

Συνομιλητής: Ναι μωρέ αυτοί το ’χουνε κλείσει σίγουρα (όνομα κατηγορουμένου). Το θέμα είναι αυτός σου ’πα ήθελε να πούμε τα λάδια του να πούμε, αλλά δεν πειράζει.

Κατηγορούμενος: Το κλείσανε εντάξει. Πιάσανε τόπο τα λεφτά μου. Πώς να σ’ το πω.

Διαβάστε επίσης:

«Μαφία» της Κρήτης: Τις οικονομίες μιας καθαρίστριας φέρεται να απέσπασε ο φερόμενος ως εγκέφαλος της σπείρας

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα αστρονομικά ποσά και το πάρτι με τις επιδοτήσεις, πώς «μοιράστηκαν» τα 22,7 εκατ. – Οι κραυγαλέες περιπτώσεις από την Κοζάνη μέχρι την Κρήτη

Μeteo: Το τρίτο θερμότερο καλοκαίρι στην Ελλάδα από το 1960 το φετινό