Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα αστρονομικά ποσά και το πάρτι με τις επιδοτήσεις, πώς «μοιράστηκαν» τα 22,7 εκατ. – Οι κραυγαλέες περιπτώσεις από την Κοζάνη μέχρι την Κρήτη

Στην Κρήτη εντοπίζονται τα περισσότερα από τα ΑΦΜ που οι έλεγχοι των αρχών εντόπισαν να έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Συγκεκριμένα, από τα 1.036 ΑΦΜ που εισέπραξαν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, συνολικού ύψους 22,7 εκατ. ευρώ, οι 850 περιπτώσεις αφορούν στην Περιφέρεια της Κρήτης, με τους επιτήδειους να εισέπραξαν συνολικά το ποσό των 17,2 εκατ. ευρώ. Οι 273 εξ αυτών έλαβαν ποσά άνω των 20.000 ευρώ, ενώ οι 577 ποσά κάτω των 20.000 ευρώ. Οι περιουσίες τους, όπως και όλων όσων εισέπραξαν παράνομα χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, βρίσκονται ήδη σε καθεστώς δέσμευσης.

Από εκεί και πέρα, στην Αττική βρέθηκαν 46 περιπτώσεις (761.250,80 ευρώ), στην Κεντρική Μακεδονία 53 περιπτώσεις (996.419,83 ευρώ), στη Θεσσαλία 20 περιπτώσεις (989.278,52 ευρώ), στη Δυτική Ελλάδα 16 (382.544,81 ευρώ), στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη μόλις 8 περιπτώσεις (274.678,66 ευρώ), στην Πελοπόννησο 5 (64.108.36 ευρώ), στη Στερεά Ελλάδα 22 (341.217,46 ευρώ), στο Νότιο Αιγαίο μία περίπτωση (12.941,07 ευρώ), στην Ήπειρο 4 (228.353,99 ευρώ), στη Δυτική Μακεδονία 7 περιπτώσεις (1.314.115,08 ευρώ), στην Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων 2 περιπτώσεις (40.950.39 ευρώ) και στο Βόρειο Αιγαίο 2, επίσης, περιπτώσεις (37.173,35 ευρώ).

Οι υποθέσεις που ξεχωρίζουν

Μεταξύ των υποθέσεων που ξεχωρίζουν είναι εκείνη ενός ατόμου 72 ετών από την Κοζάνη, ο οποίος αποκόμισε παράνομο περιουσιακό όφελος περίπου 980.000 ευρώ, καθώς και ενός 69χρονου από τα Τρίκαλα, που εισέπραξε 620.000 ευρώ με τη συνολική επιδότηση να ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ.

Από την Κρήτη, 28χρονος φέρεται να εισέπραξε 275.000 ευρώ και 48χρονος 200.000 ευρώ. Στο Αγρίνιο, 46χρονος εξασφάλισε 110.000 ευρώ, με το συνολικό ποσό που του αποδόθηκε να υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ, ενώ αντίστοιχο όφελος είχε και 46χρονος από το Μέτσοβο. Στην Κοζάνη, 83χρονος εισέπραξε παράνομα περίπου 100.000 ευρώ.

Αναλυτικά οι περιπτώσεις:

Άτομο 72 ετών από την Κοζάνη , κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου 980.000€.

Άτομο 69 ετών από τα Τρίκαλα, κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου 620.000€ ενώ η συνολική επιδότηση ήταν άνω του 1.000.000€.

Άτομο 28 ετών από την Κρήτη, κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου 275.000€.

Άτομο 48 ετών από την Κρήτη, κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου 200.000€.

Άτομο 46 ετών από το Αγρίνιο, κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου 110.000€ ενώ η συνολική επιδότηση ήταν άνω των 250.000€.

Άτομο 46 ετών από το Μέτσοβο, κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου 110.000€ ενώ η συνολική επιδότηση ήταν άνω των 250.000€.

Ατομο 83 ετών από την Κοζάνη, κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου 100.000€.

Χρυσοχοΐδης: Η Νομιμότητα, η ασφάλεια είναι ΔΙΚΟ μας καθήκον, αλλά και κοινή μας υπόθεση

Από την πλευρά του, ο Μ. Χρυσοχοΐδης σημείωσε τα εξής:

«Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ πλήγωσε την ελληνική κοινωνία. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι ανεκτό ορισμένοι να επιβουλεύονται τους πολύτιμους δημόσιους πόρους, είτε είναι εθνικοί είτε ευρωπαϊκοί. Οι πόροι αυτοί προορίζονται για τη στήριξη της ελληνικής αγροτικής οικονομίας, όχι για τον παράνομο και αδικαιολόγητο πλουτισμό κάποιων.

Δικό μας καθήκον μας, καθήκον, δηλαδή, της Πολιτείας, της κυβέρνησης και του κράτους είναι να θέτει σε λειτουργία όλους τους μηχανισμούς που διαθέτει, ώστε να προλαμβάνει και, όπου χρειάζεται, να ελέγχει, να εντοπίζει και να τιμωρεί την παραβατικότητα. Και οι μηχανισμοί γίνονται κάθε μέρα και πιο αποτελεσματικοί, με σύγχρονα μέσα, με άνδρες και γυναίκες που είναι πιστοί και αφοσιωμένοι στο καθήκον τους.

Η Νομιμότητα, η ασφάλεια είναι ΔΙΚΟ μας καθήκον, αλλά και κοινή μας υπόθεση- Κοινωνίας και Πολιτείας. Γιατί, αν θέλουμε ένα καλύτερο μέλλον, μόνο έτσι μπορούμε να το πετύχουμε. Με την κοινή μας δράση, με το ενδιαφέρον και την έγνοια μας για τον διπλανό μας και την πατρίδα μας.

Αναλυτικά σε ό,τι αφορά στην υπόθεση:

Μετά από συσκέψεις και επικοινωνίες των συναρμόδιων Υπηρεσιών, ΕΛ.ΑΣ, ΑΑΔΕ και Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και, με εντολή του Πρωθυπουργού, αποφασίστηκε η διερεύνηση σε βάθος της υπόθεσης που σχετίζεται με τις επιδοτήσεις που χορηγήθηκαν κατόπιν αιτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Επίσης, όπως είναι γνωστό, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διεξάγει ποινική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Έτσι, λοιπόν, από τον εποπτεύοντα, τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Εισαγγελέα εκδόθηκε παραγγελία για διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης, με την οποία ξεκίνησε η διερεύνηση, από τη Δ.Α.Ο.Ε. | Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης φυσικών και νομικών προσώπων, προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, των ετών 2019 – 2024.

Με την προαναφερόμενη παραγγελία διατάσσεται η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να συλλεγούν, με κάθε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία για να κριθεί, από τον αρμόδιο Εισαγγελέα, αν θα πρέπει να κινηθεί ποινική δίωξη για τις παρακάτω πράξεις:

εγκληματική οργάνωση/σύσταση/συμμορία, κοινή και διακεκριμένη απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις, άπαξ και κατ’ εξακολούθηση, κοινή και διακεκριμένη πλαστογραφία κατά μονάδα και κατά συναυτουργία, άπαξ και κατ’ εξακολούθηση, ηθική αυτουργία / συνέργεια στις ανωτέρω πράξεις κατά μονάδα και κατά συναυτουργία, κατά συρροή, άπαξ και κατ’ εξακολούθηση.

Για την εκτέλεση της εισαγγελικής παραγγελίας, η Υπηρεσία προέβη στις παρακάτω ενέργειες.

Θα σας αναφέρω ορισμένα στοιχεία, απολύτως τυπικά και θεσμικά, ωστόσο κρίσιμα για τη νομιμότητα, διαφάνεια και προστασία των στοιχείων και προσωπικών δεδομένων.

Διασφάλιση του γνήσιου και απαραβίαστου των ψηφιακών δεδομένων, με την εξαγωγή αντιγράφου και κατάσχεση αυτού από το Πληροφοριακό Σύστημα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. όπου αφορούν Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε) φυσικών/ νομικών προσώπων προς τον Οργανισμό. Η διαδικασία αυτή διήρκησε από τις 9 Ιουλίου 2025 έως τις 28 Ιουλίου 2025. Με την έγκριση του Εισαγγελέα τέθηκαν κριτήρια για την έναρξη της έρευνας και τον εντοπισμό των αρχικών μορφών απάτης. Ο καθορισμός των κριτηρίων μέχρι την τρέχουσα χρονική περίοδο, προέκυψε από την προγενέστερη διερεύνηση παρόμοιων υποθέσεων της Υπηρεσίας, την αξιολόγηση καταγγελλόμενων στοιχείων, παρεχόμενων πληροφοριών και λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την παροχή των επιδοτήσεων.

Σημειώνουμε ότι από τους Α.Φ.Μ., που προέκυψαν με την εφαρμογή των προαναφερόμενων κριτηρίων, επιλέχθηκαν να διερευνηθούν, από τους χειριστές της Υπηρεσίας, αυτοί που -από την πρώτη έρευνα- παρουσίαζαν χαρακτηριστικά παραβατικότητας – απάτης. Μέχρι σήμερα, έχουν προκύψει τα εξής στοιχεία:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΑΦΜ) ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ: 6.354

ΕΞΑΓΟΜΕΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ: 1.036

ΠΟΣΑ: 22.667.522,17 ευρώ

Επιπρόσθετα, σας αναφέρω ότι η διαβίβαση ανακριτικών εκθέσεων στην εισαγγελική Aρχή, μέχρι σήμερα, έχει ως αποτέλεσμα τη δέσμευση περιουσιακών δικαιωμάτων των αιτούντων για αχρεωστήτως καταβληθείσες ενισχύσεις.

Συνοπτικά, κατά τη διάρκεια της έρευνας εξήχθησαν τα ψηφιακά δεδομένα που αφορούν 819.620 αιτήσεις μοναδικών δικαιούχων για το χρονικό διάστημα από το 2019 έως και 2024.

Η, έως σήμερα, διερεύνηση των περιπτώσεων, που διαπιστώθηκε απάτη στη λήψη οικονομικών επιδοτήσεων, έχει αναδείξει τις εξής μεθόδους:

Παραποίηση της νόμιμης κυριότητας των δηλωθέντων αγροτεμαχίων από τους αιτούντες.

Ψευδή δήλωση κυριότητας αγροτεμαχίων θανόντων ιδιοκτητών κατόπιν κληρονομικών δικαιωμάτων ή ελλείψει αυτών.

Ψευδής δήλωση κυριότητας ζωικού κεφαλαίου.

Υποβολή μοναδικών αιτήσεων από δικαιούχους χωρίς πληρότητα κριτηρίων επιλογής.

Ή ψευδής δήλωση αγροτεμαχίων εκμετάλλευσης από δικαιούχους εκτός της έδρας διαμονής ή επαγγελματικής δραστηριοποίησής τους.

Η παραγγελία του Εισαγγελέα εκτελείται αδιάλειπτα και για αυτόν τον σκοπό θα δημιουργηθεί μία ειδική ομάδα αστυνομικών από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που θα αναλάβει τη συνέχιση της έρευνας, με τους εξής στόχους:

Συνεχή επικαιροποίηση των κριτηρίων επισήμανσης αιτήσεων μοναδικών δικαιούχων (ΑΦΜ).

Εξέταση δραστηριοποίησης εγκληματικών ομάδων, οι οποίες έδρασαν οργανωμένα για τη λήψη σχετικών επιδοτήσεων.

Τον προσδιορισμό, εκ νέου, μεθόδων που αναπτύχθηκαν για την εξαπάτηση του μηχανισμού παροχής επιδοτήσεων».

