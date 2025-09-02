Ένοπλη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής

Ανθρωποκυνηγητό εξαπέλυσε η αστυνομία για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, οι οποίοι λήστεψαν κοσμηματοπωλείο στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, γύρω στη 1 το μεσημέρι δύο δράστες εισέβαλαν στο κοσμηματοπωλείο και με την απειλή όπλου πήραν κοσμήματα και ρολόγια άγνωστης αξίας.

Προανάκριση διεξάγει το Α.Τ. Πολυγύρου.

