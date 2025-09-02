Ένοπλη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ανθρωποκυνηγητό εξαπέλυσε η αστυνομία για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, οι οποίοι λήστεψαν κοσμηματοπωλείο στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, γύρω στη 1 το μεσημέρι δύο δράστες εισέβαλαν στο κοσμηματοπωλείο και με την απειλή όπλου πήραν κοσμήματα και ρολόγια άγνωστης αξίας.
Προανάκριση διεξάγει το Α.Τ. Πολυγύρου.
