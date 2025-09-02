search
ΤΡΙΤΗ 02.09.2025 20:22
ΕΛΛΑΔΑ

02.09.2025 18:52

Λαμία: Όμηρος ληστών για έξι ώρες 30χρονος, υπό την απειλή όπλων, για να του αποσπάσουν χρήματα από την τράπεζα

Τον απόλυτο τρόμο έζησε 30χρονος στη Λαμία στα χέρια ληστών, οι οποίοι με την απειλή μαχαιριού και πιστολιού, τον κράτησαν όμηρο για έξι ώρες, με σκοπό να του αποσπάσουν χρήματα που είχε στους τραπεζικούς του λογαριασμούς. Τελικά, για το περιστατικό συνελήφθησαν δύο 25χρονοι Λαμιώτες.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, οι δράστες ξημερώματα της περασμένης Κυριακής έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, είχαν στήσει καρτέρι στο 30χρονο θύμα τους έξω από το σπίτι του σε περιοχή της Λαμίας. Με την απειλή πιστολιού και μαχαιριού, αρχικά άρπαξαν το κινητό και το πορτοφόλι του και στη συνεχεία τον επιβίβασαν στο όχημά του, οδηγώντας τον σε ΑΤΜ όπου με τη χρήση μιας εκ των τριών χρεωστικών καρτών που διέθετε του αφαίρεσαν το ποσό των 4.000 ευρώ.

Νωρίτερα τον είχαν οδηγήσει σε απόμερη τοποθεσία στο παλιό γήπεδο του Κάστρου Λαμίας, όπου με τη χρήση σωματικής βίας και απειλών, του είχαν αποσπάσει τους κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής. Η δράση τους συνεχίστηκε και σε ΑΤΜ σε διπλανή Κοινότητα όπου λόγω του τραπεζικού συστήματος ασφαλείας δεν μπόρεσαν να διεκπεραιώσουν συναλλαγή. Δεν το έβαλαν κάτω όμως και αφού τον ανάγκασαν να ανοίξει λογαριασμό σε άλλη τράπεζα, τους μετέφερε εκεί το ποσό των 2.300 ευρώ, το οποίο και εκταμίευσαν από άλλο ΑΤΜ. Μάλιστα, όλες αυτές οι μετακινήσεις γίνονταν με το όχημα του 30χρονου τον οποίο και απειλούσαν όλο αυτό το διάστημα με το πιστόλι και το μαχαίρι.

Συνολικά το περιστατικό κράτησε έξι ώρες και στη συνέχεια τον άφησαν ελεύθερο στην περιοχή του Κάστρου κι εκείνοι διέφυγαν πεζοί. Το θύμα ενημέρωσε αμέσως την αστυνομία που άμεσα ταυτοποίησε τον έναν εκ των δύο δραστών που εκτελούσε ντελίβερι σε γνωστό κατάστημα του κέντρου.

Οι δύο Λαμιώτες, ηλικίας 25 ετών, συνελήφθησαν τη Δευτέρα (1/9) το πρωί από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, με τις κατηγορίες της αρπαγής τύπου «Tiger», της ληστείας, της απάτης μέσω υπολογιστή, της παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων και της πρόκλησης σωματικών βλαβών.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικίες των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι κρότου, μετά της γεμιστήρας αυτού, ένα ρόπαλο, με προσαρτημένα καρφιά, ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι, ένα κινητό τηλέφωνο και χρηματικό ποσό. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον της Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας που τους παρέπεμψε σε κύρια ανάκριση, ενώ ζήτησαν προθεσμία να απολογηθούν.

ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Μακεδονία: Ο Μίτσκοσκι καταγγέλλει πως υπήρξε θύμα παρακολούθησης όταν ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης

MEDIA

ΣΚΑΪ: Και φέτος η εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα», καθημερινά, αλλά με διαφοροποιήσεις, ίσως στην παρουσίαση

ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα αστρονομικά ποσά και το πάρτι με τις επιδοτήσεις, πώς «μοιράστηκαν» τα 22,7 εκατ. – Οι κραυγαλέες περιπτώσεις από την Κοζάνη μέχρι την Κρήτη

ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε κτίριο στο Περιστέρι – «Πνίγηκε» στους καπνούς η περιοχή, ανησυχία για εγκλωβισμένους

ΕΛΛΑΔΑ

Mαφία της Κρήτης: Τι απαντά ο Καμμένος για τη συνομιλία με τον φερόμενο εγκέφαλο της σπείρας – Ο επίμαχος διάλογος, ο «παπάς» και η «Κίμπερλι»

LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: «Έχει το θράσος να πηγαίνει σε πανηγύρι, να γλεντάει»

MEDIA

ΣΚΑΪ: Ο ντόρος για το «Exathlon» ήταν μεγαλύτερος από την περιέργεια που εκφράστηκε σε τηλεθέαση

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

LIFESTYLE

Παύλος Βαρδινογιάννης: Παντρεύεται με την Κατερίνα Μπιρμπίλη - Η αναγγελία του γάμου τους

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απτόητες οι τράπεζες: Επαναφέρουν τις προμήθειες με άλλο όνομα, ως... «πάγιες χρεώσεις λογαριασμών και υπηρεσιών»

