search
ΤΡΙΤΗ 02.09.2025 20:10
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.09.2025 18:35

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο 24χρονοι για επίθεση με οπαδικά κίνητρα

02.09.2025 18:35
peripoliko_elas_astynomia

Προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη πήραν δύο 24χρονοι οι οποίοι συνελήφθησαν εντός του ορίου του αυτοφώρου για επίθεση και απόπειρα ληστείας με οπαδικό κίνητρο. Μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, το βράδυ της της 31ης Αυγούστου οι συλληφθέντες επιτέθηκαν σε 2 άτομα, την ώρα που επιβιβάζονταν σε δίκυκλο.

Πιο αναλυτικά, ο πρώτος δράστης, αφού αποβιβάστηκε από όχημα και φόρεσε κράνος μοτοσικλετιστή, προσέγγισε απειλητικά τους παθόντες, τους οποίους εξύβρισε και επιτέθηκε εναντίον τους με γροθιές και με το κεφάλι του, επιχειρώντας να αφαιρέσει με τη βία μπλούζα με διακριτικά ομάδας, που φορούσε ένας από τους δύο. Παράλληλα, στο σημείο κατέφθασε και ο δεύτερος δράστης και παρείχε συνδρομή στην επίθεση, η οποία ανακόπηκε μετά από παρέμβαση διερχόμενου πολίτη.

Από την αστυνομική έρευνα, ταυτοποιήθηκαν οι δύο 24χρονοι, οι οποίοι τυγχάνουν οπαδοί αντίπαλης ομάδας, και οργανώθηκε επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Στο πλαίσιο αυτό, χθες το μεσημέρι εντοπίστηκε και συνελήφθη ο ένας από τους κατηγορούμενους, ενώ το απόγευμα της ίδιας μέρας εντοπίστηκε και συνελήφθη και ο δεύτερος, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Μάλιστα, ο τελευταίος, κατά τον εντοπισμό του, παρά το γεγονός ότι οι αστυνομικοί γνωστοποίησαν την ιδιότητά τους, επιχείρησε να διαφύγει καταρριχόμενος μέσω του εξωτερικού δικτύου φυσικού αερίου της οικίας του.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ως μέσο προσέγγισης και διαφυγής στον τόπο της επίθεσης, κράνος, καθώς και μια ηλεκτρονική συσκευή ανίχνευσης κρυφών καμερών – μικροφώνων και λοιπών συσκευών παρακολούθησης.

Εις βάρος των δύο 24χρονων ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ληστείας, σωματικές βλάβες, απειλή και εξύβριση, με τις επιβαρυντικές διατάξεις του αθλητικού Νόμου και μέχρι την απολογία τους παραμένουν υπό κράτηση.

Διαβάστε επίσης:

Εξαγοράσιμη η ποινή για 35χρονο που γρονθοκόπησε εν πτήσει συνεπιβάτη του προκαλώντας αναγκαστική προσγείωση στο «Μακεδονία»

Τροχαίο με την Porsche: «Δεν αντιλήφθηκα ότι συγκρούστηκα με άλλο όχημα, αμαυρώθηκε το όνομά μου» δηλώνει η 45χρονη οδηγός

Φωτιά σε ΙΧ στην Κηφισίας στο ύψος του Χαλανδρίου – Μποτιλιάρισμα στο σημείο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
REVI-KOURDIS
MEDIA

ΣΚΑΪ: Και φέτος η εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα», καθημερινά, αλλά με διαφοροποιήσεις, ίσως στην παρουσίαση

probata new
ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα αστρονομικά ποσά και το πάρτι με τις επιδοτήσεις, πώς «μοιράστηκαν» τα 22,7 εκατ. – Οι κραυγαλέες περιπτώσεις από την Κοζάνη μέχρι την Κρήτη

peristeri
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε κτίριο στο Περιστέρι – «Πνίγηκε» στους καπνούς η περιοχή, ανησυχία για εγκλωβισμένους

kammenos 112- new
ΕΛΛΑΔΑ

Mαφία της Κρήτης: Τι απαντά ο Καμμένος για τη συνομιλία με τον φερόμενο εγκέφαλο της σπείρας – Ο επίμαχος διάλογος από τον «κοριό» της ΕΛΑΣ

pierrakakis deth
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Η πραγματικότητα διαψεύδει για μια ακόμη φορά το ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ARHS_MOUGKOPETROS
LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: «Έχει το θράσος να πηγαίνει σε πανηγύρι, να γλεντάει»

tiletheasi_0909_1460-820_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ο ντόρος για το «Exathlon» ήταν μεγαλύτερος από την περιέργεια που εκφράστηκε σε τηλεθέαση

mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

bardinogannis pavlos kai agapi – new
LIFESTYLE

Παύλος Βαρδινογιάννης: Παντρεύεται με την Κατερίνα Μπιρμπίλη - Η αναγγελία του γάμου τους

ATM-machine
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απτόητες οι τράπεζες: Επαναφέρουν τις προμήθειες με άλλο όνομα, ως... «πάγιες χρεώσεις λογαριασμών και υπηρεσιών»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 02.09.2025 20:09
REVI-KOURDIS
MEDIA

ΣΚΑΪ: Και φέτος η εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα», καθημερινά, αλλά με διαφοροποιήσεις, ίσως στην παρουσίαση

probata new
ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα αστρονομικά ποσά και το πάρτι με τις επιδοτήσεις, πώς «μοιράστηκαν» τα 22,7 εκατ. – Οι κραυγαλέες περιπτώσεις από την Κοζάνη μέχρι την Κρήτη

peristeri
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε κτίριο στο Περιστέρι – «Πνίγηκε» στους καπνούς η περιοχή, ανησυχία για εγκλωβισμένους

1 / 3