ΕΛΛΑΔΑ

02.09.2025 17:56

Φωτιά σε ΙΧ στην Κηφισίας στο ύψος του Χαλανδρίου – Μποτιλιάρισμα στο σημείο

Στις φλόγες τυλίχτηκε το απόγευμα της Τρίτης αυτοκίνητο το οποίο κινούνταν επί της Λεωφόρου Κηφισίας, στο ρεύμα προς την Αθήνα, στο ύψος του Χαλανδρίου.

Η φωτιά στο αυτοκίνητο, ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. 

Στο σημείο, εξαιτίας του περιστατικού, επικρατεί μποτιλιάρισμα.

