Φωτιά σε ΙΧ στην Κηφισίας στο ύψος του Χαλανδρίου – Μποτιλιάρισμα στο σημείο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Στις φλόγες τυλίχτηκε το απόγευμα της Τρίτης αυτοκίνητο το οποίο κινούνταν επί της Λεωφόρου Κηφισίας, στο ρεύμα προς την Αθήνα, στο ύψος του Χαλανδρίου.
Η φωτιά στο αυτοκίνητο, ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.
Στο σημείο, εξαιτίας του περιστατικού, επικρατεί μποτιλιάρισμα.
Διαβάστε επίσης:
Ρέθυμνο: Σοβαρά τραυματισμένος 19χρονος από ατύχημα με jet ski
Με τον φερόμενο εγκέφαλο της «μαφίας» της Κρήτης μιλούσε ο Πάνος Καμμένος, σύμφωνα με τον «κοριό» της ΕΛΑΣ
Ξεκίνησε η λειτουργία του my1521 από την ΑΑΔΕ – Πώς λειτουργεί το νέο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.