ΤΡΙΤΗ 02.09.2025 18:13
02.09.2025 17:44

Ρέθυμνο: Σοβαρά τραυματισμένος 19χρονος από ατύχημα με jet ski

02.09.2025 17:44
Photo: Αρχείου Eurokinissi

Σοβαρό ατύχημα με τζετ σκι συνέβη σε παραλία της πόλης του Ρεθύμνου, με αποτέλεσμα 19χρονος νεαρός να έχει τραυματιστεί σοβαρά και να χειρουργείται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Για τα αίτια του ατυχήματος που συνέβη στις 2.30 το μεσημέρι, έρευνες πραγματοποιεί το Λιμεναρχείο της πόλης, η διοίκηση του οποίου ζήτησε και την παύση κάθε θαλάσσιας δραστηριότητας στη συγκεκριμένη περιοχή, ώστε να διερευνηθούν λεπτομερώς οι συνθήκες του ατυχήματος, δεδομένου ότι στην περιοχή βρισκόταν παρέα ατόμων με τέσσερα jet ski, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση προς το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο νεαρός είναι πολυτραυματίας, με τραύματα σε ζωτικής σημασίας όργανα, αιμορραγία στον πνεύμονα και τους γιατρούς να προσπαθούν και χειρουργικά να τον σταθεροποιήσουν.

