Κρήτη: Μία γυναίκα στο νοσοκομείο μετά από ατύχημα με jet ski – Δύο συλλήψεις

Ατύχημα στη θάλασσα σημειώθηκε στη Χερσόνησο Κρήτης: μία 54χρονη τουρίστρια από την Ισπανία τραυματίστηκε μετά την ανατροπή ενός jet ski. Σύμφωνα με το cretapost.gr, οι λιμενικές αρχές συνέλαβαν τον χειριστή και τον υπεύθυνο της εκμίσθωσης.

Το περιστατικό συνέβη χθες το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή της Ανάληψης Χερσονήσου στη Κρήτη, όταν δύο τουρίστες —ένας 53χρονος Βέλγος και μία 54χρονη Ισπανίδα— νοίκιασαν ένα jet ski για θαλάσσια βόλτα.

Για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, το όχημα ανατράπηκε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί η επιβάτιδα ενώ ειδοποιήθηκαν άμεσα το ΕΚΑΒ και το Λιμενικό.

Η τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν κάκωση στο δεξί πόδι και αποφάσισαν την εισαγωγή της.

Παράλληλα, οι λιμενικές αρχές συνέλαβαν τον 53χρονο χειριστή του jet ski, καθώς και έναν 32χρονο υπήκοο Γεωργίας, υπεύθυνο για την εκμίσθωση των θαλάσσιων μέσων αναψυχής.

