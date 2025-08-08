Λένα Σαμαρά: Η επίσημη ανακοίνωση για τον θάνατό της – «Μετά από πλήρη έλεγχο κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή της» – Τη Δευτέρα η κηδεία της

Ανακοίνωση για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά εξέδωσε η 1η ΥΠΕ Αττικής.

Σε αυτήν περιγράφονται οι τελευταίες δραματικές ώρες από την ώρα που η 34χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο αρχικά στο Σισμανόγλειο μέχρι τη στιγμή που κατέληξε αφού είχε διακομιστεί στον Ευαγγελισμό.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται πως μετά από πλήρης κλινικό εργαστηριακό και απεικονιστικό έλεγχο που έγινε στο Σισμανόγλειο κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή της σε νευρολογική κλινική και μεταφερθηκε με ασθενοφόρο και συνοδεία γιατρού στον Ευαγγελισμό.

Όπως αναφέρεται ωστόσο εκεί «η ασθενής παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου η ασθενής κατέληξε στις 07/08 στις 22.29».

Όλη η ανακοίνωση της 1ης ΥΠΕ Αττικής

«Η ασθενής Ε.Σ. μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στις 7/8 περί τις 13.00 στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ κατά τη διάρκεια της πρωινής Εφημέρευσης, όπου και εξετάστηκε από ομάδα ιατρών (νευρολόγος, παθολόγος, καρδιολόγος, οφθαλμίατρος) και πραγματοποιήθηκε πλήρης νευρολογική, παθολογική, καρδιολογική και οφθαλμολογική εκτίμηση.

Αφού ολοκληρώθηκε ο πλήρης κλινικός, εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή της σε νευρολογική κλινική. Η ασθενής διακομίσθηκε σταθεροποιημένη με ασθενοφόρο και συνοδεία ιατρού στο νοσοκομείο Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός» και εισήχθη στη Νευρολογική Κλινική του νοσοκομείου για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση.

Κατά την διάρκεια της διερεύνησης των αιτιών της κατάστασης της, η ασθενής παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου η ασθενής κατέληξε στις 07/08 στις 22.29».

Ανάρτηση Σαμαρά για την κηδεία

Η κηδεία της θα γίνει τη Δευτέρα 11 Αυγούστου στις 13:00 στον Ιερό Νάο Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών, όπως έκανε γνωστό με ανάρτησή του ο Αντώνης Σαμαράς.

