Τη Δευτέρα (11/8) στο Α’ Νεκροταφείο η κηδεία της Λένας Σαμαρά – Σοκ και θλίψη από τον αιφνίδιο χαμό της

Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά, μετά τον αιφνίδιο θάνατο της κόρης του, Λένας, αργά χθες το βράδυ από ανακοπή.

Η Λένα Σαμαρά έφυγε ξαφνικά από τη ζωή την Πέμπτη (7/8) σε ηλικία μόλις 34 ετών.

Η κηδεία της θα γίνει τη Δευτέρα 11 Αυγούστου στις 13:00 στον Ιερό Νάο Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών, όπως έκανε γνωστό με ανάρτησή του ο Αντώνης Σαμαράς.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Λένα Σαμαρά διακομίστηκε αρχικά χθες στο Σισμανόγλειο, καθώς αισθανόταν αδιαθεσία και ζάλη.

Σύμφωνα με τον Άδωνι Γεωργιάδη, η Λένα Σαμαρά εξετάστηκε στο Σισμανόγλειο (και) από νευρολόγο, ο οποίος ζήτησε τη μεταφορά της στον «Ευαγγελισμό», που έχει νευρολογική κλινική.

«Η Λένα Σαμαρά εξετάστηκε πλήρως και ενδελεχώς με όλες τις προβλεπόμενες εξετάσεις στο “Σισμανόγλειο” Νοσοκομείο το οποίο είχε και νευρολόγο ο οποίος και την εξέτασε και αυτός κανονικά. Δεδομένου ότι ο νευρολόγος του “Σισμανογλείου” έκρινε ότι χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος, ζήτησε τη μεταφορά της στην Νευρολογική Κλινική του “Ευαγγελισμού” καθώς το “Σισμανόγλειο” δεν έχει Νευρολογική κλινική», έγραψε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Υγείας.

Παράλληλα, ο Άδωνις Γεωργιάδης κάνει λόγο για «τοξικότητα και κακία των πολιτικών μας αντιπάλων» που «δεν σέβεται ούτε τον θάνατο ενός νέου ανθρώπου, ούτε την τραγωδία που βιώνει η οικογένεια Σαμαρά».

«Δεν είναι όλα πολιτική. Δείξτε επιτέλους λίγο σεβασμό. Ένας νέος άνθρωπος έφυγε και μία οικογένεια πενθεί», καταλήγει στην ανάρτησή του στο Χ ο Άδωνις Γεωργιάδης

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη


Λίγο μετά τη μεταφορά της στον Ευαγγελισμό, η Λένα Σαμαρά φέρεται να κατέρρευσε μετά από επιληπτική κρίση.

Υπέστη ανακοπή στη ΜΕΘ του νοσοκομείου και άφησε την τελευταία της πνοή παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών που προσπάθησαν επί περίπου μία ώρα να την επαναφέρουν στη ζωή.

Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος στέκεται με δηλώσεις του στο πλευρό της οικογένειας Σαμαρά.

