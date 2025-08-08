Θεσσαλονίκη: Προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα (11/8) πήρε το ζευγάρι που κατηγορείται ότι βίαζε τη 10χρονη

Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα 11 Αυγούστου πήραν ο 37χρονος και η 24χρονη σύντροφος του, οι οποίοι κατηγορούνται ότι κακοποίησαν σεξουαλικά τη 10χρονη κόρη της γυναίκας στη Θεσσαλονίκη.

Η ανακρίτρια έδωσε σήμερα (8/8) στο ζευγάρι νέα προθεσμία, καθώς δεν εκπροσωπήθηκαν από δικηγόρο της επιλογής τους. Μάλιστα ορίστηκε αυτεπάγγελτος συνήγορος υπεράσπισης.

Υπενθυμίζεται ότι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για βιασμό ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου, γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικου και ενδοικογενειακή σωματική βλάβη.

Ο εφιάλτης που ζούσε το κοριτσάκι αποκαλύφθηκε, όταν η μητέρα κατήγγειλε στην αστυνομία τον σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία αλλά και για την τέλεση γενετήσιων πράξεων σε βάρος της ανήλικης κόρης της.

Η 10χρονη επιβεβαίωσε στην αστυνομία τα καταγγελλόμενα, αλλά ανέφερε ότι κατά την τέλεση των πράξεων, η μητέρα της ήταν παρούσα και την κρατούσε, καθώς και ότι τόσο ο 37χρονος όσο και η 24χρονη τη χτύπησαν.

