Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στη μητέρα και τον σύντροφό της ο οποίος βίαζε τη δεκάχρονη κόρη της

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε εις βάρος 24χρονης μητέρας και του 37χρονου συντρόφου της που κατηγορούνται για σεξουαλική κακοποίηση της 10χρονης κόρης της γυναίκας, στη Θεσσαλονίκη.

Στους δύο απαγγέλθηκαν κατηγορίες για βιασμό ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου, γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικου και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη.

Η φρικτή υπόθεση αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ενδοοικογενειακής βίας από τον 37χρονο σε βάρος της 24χρονης, καθώς η γυναίκα «κατήγγειλε» τον σύντροφό της για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της ανήλικης κόρης της.

Το κορίτσι επιβεβαίωσε τα λεγόμενα της μητέρας της, καταγγέλλοντας παράλληλα ότι η ίδια η μητέρα της κρατούσε όσο ο σύντροφός της την κακοποιούσε σεξουαλικά, καθώς και ότι τη χτύπησαν και οι δύο.

Όπως είπε επίσης το κορίτσι στις αρχές, ο 37χρονος χτυπούσε τη μητέρα της μπροστά της.

Οι κατηγορούμενοι, σύντροφος και μητέρα παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στην 5η ανακρίτρια.

