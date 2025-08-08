Απαγορευτικό απόπλου: Μέχρι τη 01:00 του Σαββάτου παραμένουν δεμένα τα πλοία – Εγκλωβισμένοι χιλιάδες εκδρομείς

Σε ισχύ μέχρι τη 01:00 του Σαββάτου παραμένει το απαγορευτικό απόπλου, που είναι ήδη σε ισχύ, στα μεγάλα λιμάνια της Αττικής – και συγκεκριμένα στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαύριου – λόγω της έντονης κακοκαιρίας και της περαιτέρω ενίσχυσης των βορείων ανέμων.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε νέο δελτίο θυελλωδών ανέμων, επισημαίνοντας ότι ισχυρές ριπές αναμένονται σε Νοτιοανατολικό Αιγαίο, Νότιο Ευβοϊκό, Βορειοανατολικό Αιγαίο, Δυτικό Κρητικό Πέλαγος.

Σήμερα, Παρασκευή, οι άνεμοι πλήττουν με ιδιαίτερη σφοδρότητα περιοχές όπως η Ανατολική Στερεά, η Νότια Εύβοια, οι Κυκλάδες και τοπικά η Νότια Κρήτη, με ριπές που φτάνουν έως και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα.

Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, αναγκάζοντας τις Αρχές να λάβουν αυστηρά μέτρα για την ασφάλεια των επιβατών.

Μέχρι την 01:00 του Σαββάτου το απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια

Το απαγορευτικό απόπλου που έχει επιβληθεί στο λιμάνι του Πειραιά, και ισχύει μέχρι τη μία μετά τα μεσάνυχτα, προκαλεί μεγάλη ταλαιπωρία στους επιβάτες που είχαν προγραμματίσει ταξίδια σήμερα, Παρασκευή 8/8.

Κλειστοί καταπέλτες, δεμένα πλοία και ουρές από επιβάτες αλλά και οχήματα μπροστά από τα πλοία είναι η εικόνα της ταλαιπωρίας που καταγράφεται από νωρίς το πρωί στο λιμάνι.

Πολλοί ταξιδιώτες έφτασαν χωρίς ενημέρωση στο λιμάνι του Πειραιά και βρέθηκαν αντιμέτωποι με μεγάλες ουρές και ακυρώσεις.

Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν προληπτικά με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα τοπικά λιμεναρχεία για να ενημερώνονται για τις εξελίξεις και να αποφύγουν επιπλέον ταλαιπωρία.

Συναγερμός στον κρατικό μηχανισμό

Συναγερμός έχει σημάνει στον κρατικό μηχανισμό, καθώς σήμερα υπάρχει ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω ενίσχυσης των ανέμων.

Οι βοριάδες έχουν ήδη ενισχυθεί στο Αιγαίο και στα ανατολικά από χθες και σύμφωνα με την ΕΜΥ, σήμερα οι θυελλώδεις άνεμοι θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν ενισχυμένοι τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή.

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του στο Facebook δεν αποκλείει να δημιουργηθούν τοπικές θύελλες» σε:

Κάβο Ντόρο

Νότιο Ευβοϊκό

Βόρειες Κυκλάδες

Καρπάθιο Πέλαγος

Δυτικά – Νότια της Κρήτης

«Καλό θα ήταν οι επίδοξοι ταξιδιώτες από τα λιμάνια: Πειραιά, Ραφήνας, Λαυρίου για τις νησιωτικές περιοχές και από αυτές, να επικοινωνήσουν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία. Επίσης ασφαλίστε αντικείμενα (κεραίες, γλάστρες, τέντες κ.λ.π) για τυχόν ατυχήματα σε Αττική, Εύβοια Κυκλάδες, ανατολική Πελοπόννησο. Οι θυελλώδεις άνεμοι με αυξομειώσεις θα διατηρηθούν μέχρι την παραμονή του Δεκαπεντάυγουστου», καταλήγει στην ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, την Παρασκευή 08/08 αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση των βορείων ανέμων, με τις ριπές τους σε Ανατολική Στερεά, Νότια Εύβοια, Κυκλάδες και τοπικά στη Νότια Κρήτη να φτάνουν τα 100 km/h, όπως ευδιάκριτα αποτυπώνεται στον παρακάτω Χάρτη 1.

Χάρτης 1. Οι εκτιμώμενες μέγιστες ριπές των ανέμων (πορτοκαλί αποχρώσεις) και οι διευθύνσεις τους (μαύρα βελάκια) για τις μεσημεριανές ώρες της Παρασκευής 08/08, όπως υπολογίζεται από το υψηλής ανάλυσης αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr.

Επισημαίνεται ότι λόγω της ενίσχυσης των ανέμων, οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες θα επιδεινωθούν σημαντικά στα ανατολικά τμήματα, με κύρια χαρακτηριστικά:

Πολύ υψηλό δυναμικό για καθοδηγούμενες από τον άνεμο δασικές πυρκαγιές με δυνητικά υψηλά θερμικά φορτία στα ανατολικά και νότια.

Σημαντική αύξηση της δυσκολίας ελέγχου σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιών στα ανατολικά και νότια, κυρίως σε περιοχές όπου δεν σημειώθηκαν βροχές τις τελευταίες ημέρες.

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε 3 Περιφέρειες

Σε συναγερμό έχει τεθεί η χώρα για σήμερα (8/8), καθώς ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προβλέπει κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών στο υψηλότερο επίπεδο σε μεγάλο μέρος της επικράτειας.

Η Αττική, η Εύβοια, τα Κύθηρα, η Πελοπόννησος και άλλες περιοχές εισέρχονται σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» (κατηγορία 5), ενώ σε πολλές ακόμα ο κίνδυνος παραμένει εξαιρετικά αυξημένος (κατηγορία 4).

Οι αρχές καλούν τους πολίτες σε αυξημένη επαγρύπνηση, καθώς οι καιρικές συνθήκες – με υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρούς ανέμους – δημιουργούν εκρηκτικό μείγμα.

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025, προβλέπεται:

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Λακωνίας)

