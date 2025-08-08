Προσάραξη στα Νέα Στύρα: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο καπετάνιος του φέρι μποτ

Μετά την απολογία του για το σοβαρό ατύχημα το οποίο έγινε στα Νέα Στύρα, ο καπετάνιος του φέρι μποτ ποτ προσάραξε σε ξέρα αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Ο καπετάνιος του μοιραίου φέρι μποτ το οποίο ρυμουλκήθηκε το βράδυ της Πέμπτης από τα Νέα Στύρα, οδηγήθηκε στον ανακριτή Χαλκίδας το πρωί της Παρασκευής (08.08.2025).

Η απολογία του ολοκληρώθηκε λίγα λεπτά πριν τις 14:00 το μεσημέρι.

Με κοινή απόφαση Εισαγγελέα και Ανακριτή, ο καπετάνιος αφέθηκε ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της παρουσίασης του στο αστυνομικό τμήμα και της απαγόρευσης εξόδου του από τη χώρα, αναφέρει το evima.gr.

Ο καπετάνιος από την πρώτη στιγμή που έγινε το ατύχημα στα Νέα Στύρα υποστήριξε πως προσάραξε στη ξέρα καθώς υπήρξε βλάβη στα πηδάλια, παρά το πόρισμα του νηογνώμονα που αναφέρει πως δεν εντόπισε κανένα πρόβλημα.

Την ίδια ώρα, ανακοίνωση εξέδωσε η πλοιοκτήτρια εταιρεία του φέρι μποτ «Παναγία Παραβουνιώτισσα».

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην ανακοίνωση μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι: «Η πλοιοκτήτρια εταιρεία επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων της αναφορικά με όποια δυσμενή/δυσφημιστικά σχόλια, αβάσιμες καταγγελίες και άλλες ενέργειες που έλαβαν χώρα τις τελευταίες ημέρες. Όλα θα απαντηθούν εν ευθέτω χρόνο και αφού η ταλαιπωρία των επιβατών λάβει τέλος».

