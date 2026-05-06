Απολογισμό από το πρόσφατο ταξίδι που πραγματοποίησε στην Ιορδανία, μετά και το νικητήριο buzzer-beater του στο δεύτερο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια στην Ισπανία, έκανε ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει μεταξύ άλλων ο Αμερικανός φόργουορντ του «τριφυλλιού», έκανε 38.121 βήματα (περισσότερα από το ταξίδι του στην Ινδία) και είδε ένα ακόμη θαύμα του κόσμου.
Η ανάρτηση του:
38.121 βήματα
438 διαστρέμματα αστραγάλου αποφεύχθηκαν
97 φορές ρωτήθηκα “γιατί μπορείς και διαβάζεις αραβικά”
9 ώρες οδήγηση
6 κομμάτια ταμρίγιε
1 νέο ρολόι
1 νέο θαύμα του Κόσμου
Υπόθετουμε ότι ήδη θα έχει προγραμματίσει το επόμενο ταξίδι του, στην περίπτωση που ο Παναθηναϊκός «σκουπίσει» απόψε τη Βαλένθια και περάσει στο φάιναλ φορ της Euroleague.
