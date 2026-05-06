search
ΤΕΤΑΡΤΗ 06.05.2026 14:34
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.05.2026 13:08

Τα 38.121 βήματα του «ταξιδιάρη» Χέιζ-Ντέιβις στην Ιορδανία σε ένα βίντεο

06.05.2026 13:08
hayes_davies_new

Απολογισμό από το πρόσφατο ταξίδι που πραγματοποίησε στην Ιορδανία, μετά και το νικητήριο buzzer-beater του στο δεύτερο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια στην Ισπανία, έκανε ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει μεταξύ άλλων ο Αμερικανός φόργουορντ του «τριφυλλιού», έκανε 38.121 βήματα (περισσότερα από το ταξίδι του στην Ινδία) και είδε ένα ακόμη θαύμα του κόσμου.

Η ανάρτηση του:

38.121 βήματα
438 διαστρέμματα αστραγάλου αποφεύχθηκαν
97 φορές ρωτήθηκα “γιατί μπορείς και διαβάζεις αραβικά”
9 ώρες οδήγηση
6 κομμάτια ταμρίγιε
1 νέο ρολόι
1 νέο θαύμα του Κόσμου

Υπόθετουμε ότι ήδη θα έχει προγραμματίσει το επόμενο ταξίδι του, στην περίπτωση που ο Παναθηναϊκός «σκουπίσει» απόψε τη Βαλένθια και περάσει στο φάιναλ φορ της Euroleague.

Διαβάστε επίσης:

Μπάγερν – Παρί: Μάχη μέχρις εσχάτων για μία θέση στον τελικό του Champions League

Ρεάλ Μαδρίτης: Ξέφυγε η κατάσταση στα αποδυτήρια – Ο Ρούντιγκερ χαστούκισε τον Καρέρας και ο Εμπαπέ σε… ταξιδάκι αναψυχής

Θρήνος για το παγκόσμιο μπάσκετ: Πέθανε ο Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
parastasi-new1
ΘΕΑΤΡΟ

«Μακμπέθ»: Ακρόαση για παιδιά 8-12 ετών στην παράσταση της Κατερίνας Ευαγγελάτου

trump usa
ΚΟΣΜΟΣ

Axios: ΗΠΑ και Ιράν πλησιάζουν σε μονοσέλιδο μνημόνιο για τον τερματισμό του πολέμου – Συγκρατημένα θετικό το Ιράν

karekles-dikastirio
ΕΛΛΑΔΑ

Έλληνας εκδίδεται στην Κύπρο, όπου κατηγορείται για βιασμό ανήλικης

hondius_0505_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός για πιθανό κρούσμα χανταϊού εκτός του κρουαζιερόπλοιου

zoi_mitarakis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επεισόδιο Κωνσταντοπούλου με Μηταράκη για την συμμετοχή του στη Θεσμών και Διαφάνειας – «Δεν μπορεί ένας “υπόδικος” να είναι εισηγητής»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Sia-Kosioni
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τελευταίο δελτίο την Παρασκευή με τη Σία

kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

livanos – tsipras- voridis- panagopoulos – new
ΚΑΛΧΑΣ

Τι λέει η ΝΔ για Λιβανό, Αραμπατζή, το άρθρο 144 για υποκλοπές, η φράση «είπε τέτοια μαλ..κία;» του Τσίπρα, ο Βορίδης και το σωσίβιο ΝΔ-ΠΑΣΟΚ για Παναγόπουλο  

euros_xrimata
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος και οι... έμμεσες συναλλαγές cash άνω των 500€ - Πώς θα αποτραπεί το... σπάσιμο των αποδείξεων 

vroxi suntagma
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Η άνοιξη ετοιμάζει βαλίτσες για τρεις μέρες... και εμείς βαλίτσες με μπουφάν και ομπρέλα!

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 06.05.2026 14:34
parastasi-new1
ΘΕΑΤΡΟ

«Μακμπέθ»: Ακρόαση για παιδιά 8-12 ετών στην παράσταση της Κατερίνας Ευαγγελάτου

trump usa
ΚΟΣΜΟΣ

Axios: ΗΠΑ και Ιράν πλησιάζουν σε μονοσέλιδο μνημόνιο για τον τερματισμό του πολέμου – Συγκρατημένα θετικό το Ιράν

karekles-dikastirio
ΕΛΛΑΔΑ

Έλληνας εκδίδεται στην Κύπρο, όπου κατηγορείται για βιασμό ανήλικης

1 / 3