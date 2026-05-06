search
ΤΕΤΑΡΤΗ 06.05.2026 14:34
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.05.2026 13:23

Χωρίς τέλος το θρίλερ του κρουαζιερόπλοιου με τον χανταϊό – Η ηγεσία των Κανάριων Νήσων διώχνει το πλοίο

06.05.2026 13:23
xantaios new

Οι Αρχές των Κανάριων Νήσων αρνούνται την πρόσδεση του κρουαζιερόπλοιου Hondius MV στο λιμάνι της Τενερίφης.

Η περιφερειακή κυβέρνηση των Κανάριων Νησιών είναι αντίθετη στο ενδεχόμενο να δέσει στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο έχει ξεσπάσει επιδημία χανταϊού, δήλωσε ο επικεφαλής Φερνάντο Κλαβίχο.

«Αυτή η απόφαση δεν βασίζεται σε κανένα τεχνικό κριτήριο, ούτε υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για να καθησυχάσουμε το κοινό ή να εγγυηθούμε την ασφάλειά του», τόνισε ο Κλαβίχο μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό COPE.

Αίτημα για έκακτη συνάντηση με τον Σάντσεθ

Παράλληλα επισήμανε ότι ζήτησε έκτακτη συνάντηση με τον Ισπανό πρωθυπουργό, Πέδρο Σάντσεθ, προκειμένου να συζητήσουν το θέμα.

Νωρίτερα, σήμερα, ο ισπανικός κρατικός σταθμός TVE, επικαλούμενος πηγές από το υπουργείο Υγείας της χώρας, μετέδωσε ότι το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius θα δέσει στην Τενερίφη.

Είχε γίνει μάλιστα γνωστό ότι οι υγειονομικές αρχές της Νότιας Αφρικής έχουν εντοπίσει το στέλεχος των Άνδεων του χανταϊού, που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, σε δύο πρόσωπα που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius στο οποίο έχει ξεσπάσει επιδημία της ασθένειας.

Με χανταϊό νοσηλεύεται στη Ζυρίχη άνδρας, ο οποίος επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο

Ένας άνδρας νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Ελβετίας με τον ιό, μετά από ταξίδι του με το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, ανακοίνωσε σήμερα η ελβετική κυβέρνηση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο άνδρας επέστρεψε από το ταξίδι του στη Νότια Αμερική «στα τέλη Απριλίου» και προσήλθε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ζυρίχης αφού παρουσίασε συμπτώματα.

Η κυβέρνηση αναφέρει ότι τέθηκε αμέσως σε απομόνωση, προσθέτοντας ότι «προς το παρόν, δεν υπάρχει κίνδυνος για το κοινό».

Οι αρχές διερευνούν εάν είχε οποιαδήποτε επαφή με άλλους ενώ ήταν άρρωστος.

Ο άνδρας συνοδευόταν στο ταξίδι από τη σύζυγό του, η οποία δεν έχει εμφανίσει ακόμη συμπτώματα, αλλά βρίσκεται επίσης σε απομόνωση ως προληπτικό μέτρο.

Ανησυχία με τα κρούσματα Χανταϊού

Σε παρουσίασή του στο κοινοβούλιο ο Νοτιοαφρικανός υπουργός Υγείας, Άαρον Μοτσοαλέντι, ανέφερε ότι οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν από το Εθνικό Ινστιτούτο Μολυσματικών Ασθενειών της Νότιας Αφρικής (NICD) έδειξαν ότι η Ολλανδή που πέθανε στο Γιοχάνεσμπουργκ είχε μολυνθεί από το στέλεχος των Άνδεων, όπως και ένας Βρετανός ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Και οι δύο αρρώστησαν όσο βρίσκονταν στο κρουαζιερόπλοιο.

«Αυτό είναι το μοναδικό στέλεχος που είναι γνωστό ότι μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά αυτή η μετάδοση είναι πολύ σπάνια και, όπως δήλωσα νωρίτερα, συμβαίνει μόνο σε περίπτωση πολύ στενής επαφής», τόνισε ο Μοτσοαλέντι.

Άλλα στελέχη του χανταϊού – συνολικά 38 είναι γνωστά -συνήθως μεταδίδονται στους ανθρώπους μέσω της επαφής με μολυσμένα τρωκτικά ή τα ούρα, τα περιττώματα ή το σάλιο τους.

Τρεις οι νεκροί στο κρουαζιερόπλοιο

Τρεις επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου – ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός πολίτης – έχουν πεθάνει, ενώ 147 άνθρωποι – 59 μέλη του πληρώματος και 88 επιβάτες – από 23 χώρες παραμένουν στο πλοίο, το οποίο αναχώρησε τον Μάρτιο από την Αργεντινή.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, στο MV Hondius έχουν καταγραφεί επτά κρούσματα του χανταϊού, εκ των οποίων δύο είναι επιβεβαιωμένα σε εργαστήριο και πέντε ύποπτα.

Εξάλλου τρία από τα ύποπτα κρούσματα αποβιβάστηκαν στο λιμάνι της Πράια, πρωτεύουσας του Πράσινου Ακρωτηρίου, τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη και οδηγήθηκαν με ασθενοφόρο στο αεροδρόμιο για να απομακρυνθούν από τη χώρα, σημείωσε ο ΠΟΥ.

Διαβάστε επίσης

Απίστευτος Τραμπ: Μάζεψε παιδάκια στο Οβάλ Γραφείο και τους έλεγε ότι «το Ιράν θα τα σκότωνε σε δύο εβδομάδες» (video) 

Αποικία στον Άρη με 1 εκατ. κατοίκους ήθελε να φτιάξει ο Έλον Μάσκ – Εικόνες από το μέλλον 

Axios: ΗΠΑ και Ιράν πλησιάζουν σε μονοσέλιδο μνημόνιο για τον τερματισμό του πολέμου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
parastasi-new1
ΘΕΑΤΡΟ

«Μακμπέθ»: Ακρόαση για παιδιά 8-12 ετών στην παράσταση της Κατερίνας Ευαγγελάτου

trump usa
ΚΟΣΜΟΣ

Axios: ΗΠΑ και Ιράν πλησιάζουν σε μονοσέλιδο μνημόνιο για τον τερματισμό του πολέμου – Συγκρατημένα θετικό το Ιράν

karekles-dikastirio
ΕΛΛΑΔΑ

Έλληνας εκδίδεται στην Κύπρο, όπου κατηγορείται για βιασμό ανήλικης

hondius_0505_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός για πιθανό κρούσμα χανταϊού εκτός του κρουαζιερόπλοιου

zoi_mitarakis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επεισόδιο Κωνσταντοπούλου με Μηταράκη για την συμμετοχή του στη Θεσμών και Διαφάνειας – «Δεν μπορεί ένας “υπόδικος” να είναι εισηγητής»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Sia-Kosioni
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τελευταίο δελτίο την Παρασκευή με τη Σία

kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

livanos – tsipras- voridis- panagopoulos – new
ΚΑΛΧΑΣ

Τι λέει η ΝΔ για Λιβανό, Αραμπατζή, το άρθρο 144 για υποκλοπές, η φράση «είπε τέτοια μαλ..κία;» του Τσίπρα, ο Βορίδης και το σωσίβιο ΝΔ-ΠΑΣΟΚ για Παναγόπουλο  

euros_xrimata
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος και οι... έμμεσες συναλλαγές cash άνω των 500€ - Πώς θα αποτραπεί το... σπάσιμο των αποδείξεων 

vroxi suntagma
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Η άνοιξη ετοιμάζει βαλίτσες για τρεις μέρες... και εμείς βαλίτσες με μπουφάν και ομπρέλα!

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 06.05.2026 14:34
parastasi-new1
ΘΕΑΤΡΟ

«Μακμπέθ»: Ακρόαση για παιδιά 8-12 ετών στην παράσταση της Κατερίνας Ευαγγελάτου

trump usa
ΚΟΣΜΟΣ

Axios: ΗΠΑ και Ιράν πλησιάζουν σε μονοσέλιδο μνημόνιο για τον τερματισμό του πολέμου – Συγκρατημένα θετικό το Ιράν

karekles-dikastirio
ΕΛΛΑΔΑ

Έλληνας εκδίδεται στην Κύπρο, όπου κατηγορείται για βιασμό ανήλικης

1 / 3