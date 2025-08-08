Μαίνεται η μεγάλη φωτιά στην Κερατέα – Μπαράζ 112, απεγκλωβίστηκαν πολίτες – Καίγονται σπίτια, μάχη με τους ανέμους

Ανεξέλεγκτη καίει η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην Κερατέα στην περιοχή Μανούτσο σε χαμηλή βλάστηση, με το 112 να ηχεί και τη φωτιά να καίει διάσπαρτα σπίτια στην περιοχή και ενώ πνέουν άνεμοι έντασης έως 9 μποφόρ. Οι αρχές έχουν προχωρήσει και σε απεγκλωβισμούς πολιτών.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 14.00 σε οικοπεδικούς χώρους και χαμηλή βλάστηση, κοντά σε οικισμούς, και κατευθύνεται νότια ενώ στο σημείο πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Η φωτιά έφτασε στις αυλές των σπιτιών και υπάρχουν αναφορές για σπίτια που έχουν παραδοθεί στις φλόγες.

Όπως φαίνεται και σε βίντεο του ΣΚΑΪ, η φωτιά έφτασε σε σπίτια ορισμένων οικισμών.

«Η κατασταση είναι πολύ δύσκολη, η φωτιά κατεβηκε απο το βουνο υπάρχουν σπίτια που απειλούνται», δήλωσε στην ΕΡΤ ο δήμαρχος Λαυρεωτικής, Δημήτρης Λουκάς.



«Εκκενώνονται οι οικισμοί. Είχε σταλεί και 112 για εκκένωση .Η φωτιά κατευθύνεται πλέον νοτιοανατολικά, αυτή τη στιγμή πηγαίνει για να βγει στον δρόμο Αναβύσσου Λαυρίου. Έχει μεγάλη ένταση», συνέχισε ο δήμαρχος.

Στο σημείο επιχειρούν 190 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 44 οχήματα, εθελοντές, καθώς και εναέρια μέσα με 11 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Παράλληλα, ο αντιδήμαρχος Λαυρεωτικής, Θανάσης Μακροδημήτρης, προειδοποιεί τους κατοίκους να απομακρυνθούν με ασφάλεια από την περιοχή.

«Όσοι είναι κοντά στη φωτιά να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους», είπε, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις υπάρχουν τέσσερις δυναμικές εστίες πυρκαγιάς σε απόσταση τουλάχιστον ενός χιλιομέτρου.



Η φωτιά καίει ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση ανάμεσα στους οικισμούς Μανούτσο, Μητροπήσι και Σάκκα.

Στην περιοχή έχουν σπεύσει και αστυνομικές δυνάμεις, καθώς 79 αστυνομικοί με 39 οχήματα είναι στην Κερατέα ώστε να βοηθήσουν στις εκκενώσεις και να παράσχουν οποιαδήποτε άλλη βοήθεια χρειαστεί.

Μάλιστα, έχουν γίνει 10 απεγκλωβισμοί πολιτών.

Νέα μηνύματα του 112 για εκκένωση

Μήνυμα του 112 εστάλη και στους κατοίκους του οικισμού Συντερίνα να εκκενώσουν προς Λαύριο.

‘Ηχησε το 112 και για τους κατοίκους της περιοχής Δημολάκι, που τους καλεί να εκκενώσουν προς Ανάβυσσο.

Μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους των Μαλιαστέικων και Αγιάσματος, το οποίο τους προειδοποιεί να απομακρυνθούν προς Ανάβυσσο.

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Μαλιαστέκα και #Αγίασμα απομακρυνθείτε προς #Ανάβυσσο», έγραφε το μήνυμα.

Νωρίτερα, μήνυμα του 112 εστάλη σε κατοίκους του οικισμού Χάρβαλου Κερατέας προκειμένου να απομακρυνθούν απ’ αυτόν και να κατευθυνθούν προς Ανάβυσσο, λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο Μανούτσο Κερατέας. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Χάρβαλο της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Χάρβαλο απομακρυνθείτε προς Ανάβυσσο».

Σημειώνεται ότι λίγο νωρίτερα ζητήθηκε μέσω του 112 η απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Δροσιά.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή

Σε νέες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις προχώρησε η Τροχαία στην ευρύτερη περιοχή της Κερατέας, λόγω των διαστάσεων που έχει πάρει η πυρκαγιά.

Σύμφωνα με την συνεχή ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, συνεχίζεται η διακοπή της κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Κερατέας-Αναβύσσου, ενώ πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους οικισμούς Χάρβαλο, Δημολάκι και Συντερίνα.

Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των τροχονόμων για την ασφάλεια τους, αλλά και για την διευκόλυνση των πυροσβεστικών οχημάτων.

Φιλοζωικο Σωματειο Προκρις: Μην αφήνετε τα κατοικίδια μόνα τους, υπάρχουν αδέσποτα στην περιοχή

Συμβουλές για τους έχοντες κατοικίδια, αλλά και για τη μεταχείριση των αδέσποτων ζώων στην περιοχή, εξέδωσε το Φιλοζωικο Σωματειο Προκρις.



«Περιοχές: Χαρβάλο, Μανουτσου, Μητροπησί, Σακκα Αρι. Υπάρχουν αδέσποτα ζώα στην περιοχή! Ειδοποιήστε μας για ζώα που κινδυνεύουν.

ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΣΚΥΛΙΑ ΣΑΣ Μόνα τους ΔΕΜΕΝΑ σε αυλές ή μπαλκόνια – κινδυνεύουν άμεσα!», έγραψε μεταξύ άλλων το σωματείο σε ανάρτησή του στο Facebook.

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στα Μέγαρα

Εν τω μεταξύ, χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η φωτιά poy ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή Κουμιντρί στα Μέγαρα.

Στην περιοχή επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

