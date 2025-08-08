search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.08.2025 15:29
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.08.2025 14:50

Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου – Οι αλλαγές και οι ακυρώσεις δρομολογίων που ανακοίνωσε το Λιμεναρχείο Πειραιά

08.08.2025 14:50
apagoreftiko-new

Παραμένει σε ισχύ η απαγόρευση για τον απόπλου των πλοίων από τα λιμάνια Πειραιά, Λαυρίου και Ραφήνας εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων, με χιλιάδες επιβάτες να παραμένουν από τα ξημερώματα, εγκλωβισμένοι με τις αποσκευές τους ανά χείρας και τα οχήματά τους σε ουρές στα λιμάνια, αναμένοντας πότε θα καταφέρουν να ταξιδέψουν.

Σε μια αδιάκοπη διαδικασία συνεννόησης, οι εταιρείες εξετάζουν κάθε προορισμό ξεχωριστά, σταθμίζοντας αν οι τοπικές καιρικές συνθήκες επιτρέπουν τον απόπλου. Σε περιπτώσεις που οι άνεμοι το επιτρέπουν, κάποια πλοία αναχωρούν κανονικά παρακάμπτοντας το απαγορευτικό.

Πραγματοποιούνται δρομολόγια μόνον για τον Αργοσαρωνικό και το Μαρμάρι Ευβοίας

Οι ταξιδιώτες που έχουν πρόγραμματισμένα ταξίδια θα πρέπει να καλούν τα γραφεία των ακτοπλοϊκών εταιρειών καθώς ορισμένες από αυτές επιλέγουν να πραγματοποιηούν τα δρομολόγια τους παρά το απαγορευτικό, με δική τους ευθύνη, όπως προβλέπεται. 

Τα μόνα δρομολόγια που πραγματοποιούνται είναι αυτά που αφορούν τον Αργοσαρωνικό από το λιμάνι του Πειραιά και το Μαρμάρι της Εύβοιας.

Τροποποιημένα δρομολόγια από τον Πειραιά

Μετά τη σύγχυση που επικράτησε από το πρωί με το απαγορευτικό απόπλου, από το λιμάνι του Πειραιά, το Λιμεναρχείο εξέδωσε αναλυτική ανακοίνωση για το πώς θα κινηθούν τα πλοία τις επόμενες ώρες, ανακοινώνοντας, το μεσημέρι της Παρασκευής, τα τροποποιημένα δρομολόγια, λόγω καιρικών συνθηκών. Τα δρομολόγια που είναι διαγεγραμμένα, στον ακόλουθο πίνακα, είτε δεν εκτελέστηκαν είτε δεν θα εκτελεστούν.

Λήψη

Αλλαγές στα δρομολόγια της Blue Star Ferries

Η Blue Star Ferries ανακοίνωσε αλλαγές και τροποποιήσεις δρομολογίων, λόγω του απαγορευτικού απόπλου.

Ειδικότερα, τα δρομολόγια των πλοίων της εταιρείας θα διαμορφωθούν ως εξής:

HIGHSPEED 3

Το δρομολόγιο από Πειραιά 13:00, για Σύρο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη, Ηράκλειο θα παραμείνει ανεκτέλεστο.

HIGHSPEED 4

Το δρομολόγιο από Ηράκλειο 13:00, για Σαντορίνη, Ίο, Νάξο, Μύκονο, Πειραιά θα παραμείνει ανεκτέλεστο.

HELLENIC HIGHSPEED

Το δρομολόγιο από Πειραιά 13:00, για Πάρο, Νάξο, Κουφονήσι, Κατάπολα, Νάξο, Πάρο, Πειραιά θα παραμείνει ανεκτέλεστο.

BLUE STAR NAXOS

Το δρομολόγιο από Πειραιά 13:00, για Πάρο, Νάξο, Δονούσα, Αιγιάλη, Αστυπάλαια και επιστροφή θα παραμείνει ανεκτέλεστο.

BLUE STAR PAROS

Το δρομολόγιο του πλοίου Παρασκευή 08/08/2025 από Πειραιά 13:00, για Σύρο, Τήνο, Μύκονο και επιστροφή, δεν θα πραγματοποιηθεί.

BLUE STAR DELOS

Το πλοίο θα αναχωρήσει από Πειραιά την 16:00 (αντί 13:00), για Πάρο 21:00-21:35, Νάξο 22:25-23:00, Πάρο 23:45-00:15, άφιξη στον Πειραιά 05:15 και εν συνεχεία όπως εγκεκριμένα.
Η προσέγγιση στη Θήρα δεν θα πραγματοποιηθεί.

BLUE STAR ΜYCONOS

Εφόσον οι καιρικές συνθήκες βελτιωθούν, τα δρομολόγια του πλοίου από την Παρασκευή 08/08/2025 έως και την Τρίτη 12/08/2025 (άφιξη Πειραιά) θα διαμορφωθούν αναλόγως.

Τρία δρομολόγια μετά τα μεσάνυχτα από Ραφήνα μόνο για Άνδρο

Τρία πλοία που θα κάνουν τρία τοπικά νυχτερινά δρομολόγια από Ραφήνα για Άνδρο ετοιμάζουν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες, ώστε να εξυπηρετήσουν τους χιλιάδες επιβάτες που θα ξεκινούσαν τις διακοπές τους την Παρασκευή 8 Αυγούστου και αποκλείστηκαν λόγω του απαγορευτικού.

Αναλυτικά θα ταξιδέψουν για Άνδρο:

α. στη 1:00 π.μ. το Andros Queen
β. στη 1:15 π.μ. το Fast Ferries Andros
γ. στη 1:30 π.μ. το Super Ferry

Και οι επιστροφές για Ραφήνα στις 9 Αυγούστου αντιστοίχως:

α. στις 3:15 π.μ. το Andros Queen
β. στις 3:30 π.μ. το Fast Ferries Andros
γ. στις 3:45 π.μ. το Super Ferry

Διαβάστε επίσης:

Φωτιά τώρα στην Κερατέα

Προσάραξη στα Νέα Στύρα: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο καπετάνιος του φέρι μποτ

Λένα Σαμαρά: Η επίσημη ανακοίνωση για τον θάνατό της – «Μετά από πλήρη έλεγχο κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή της» – Τη Δευτέρα η κηδεία της

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
korinthia_fotia_feneos
ΕΛΛΑΔΑ

Σε ύφεση η φωτιά στο Ριόλο Αχαΐας – Επιχειρούν και αεροσκάφη

fotia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς το Σάββατο σε Αττική και άλλες τρεις περιφέρειες

gaza 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία ανέστειλε τις εξαγωγές όπλων προς το Ισραήλ για χρήση στη Γάζα – Προβληματισμός φον ντερ Λάιεν για το σχέδιο Νετανιάχου

fotia_pyrosvestiki_1707_1460-820_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Στις φλόγες Κερατέα και Μέγαρα – Ήχησε το 112

apagoreftiko-new
ΕΛΛΑΔΑ

Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου – Οι αλλαγές και οι ακυρώσεις δρομολογίων που ανακοίνωσε το Λιμεναρχείο Πειραιά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
papadaks-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Γλέντησε στη Νάξο μέχρι το πρωί - Στην παρέα και ο Δημήτρης Οικονόμου (Video)

Untitled design
ΕΛΛΑΔΑ

Η τραγωδία του Αντώνη Σαμαρά: Ποια ήταν η κόρη του Λένα και πώς «έφυγε» ξαφνικά σε ηλικία 34 ετών

spanoulis 6654- new
LIFESTYLE

Γενέθλια για τον Βασίλη Σπανούλη – Πώς του ευχήθηκε η Ολυμπία Χοψονίδου και τα έξι παιδιά τους

valavani-moro-new
LIFESTYLE

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η συγκινητική ανάρτηση για τον νεογέννητο γιο της - «Και κάπως έτσι όλα απέκτησαν νέο νόημα» (Photo)

lytras_papadopoulou
ΕΛΛΑΔΑ

Του Απόστολου Λύτρα ήταν το σκάφος που προσάραξε σε ξέρα στην Σαντορίνη – Τραυματίστηκε ελαφρά η σύζυγός του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.08.2025 15:29
korinthia_fotia_feneos
ΕΛΛΑΔΑ

Σε ύφεση η φωτιά στο Ριόλο Αχαΐας – Επιχειρούν και αεροσκάφη

fotia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς το Σάββατο σε Αττική και άλλες τρεις περιφέρειες

gaza 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία ανέστειλε τις εξαγωγές όπλων προς το Ισραήλ για χρήση στη Γάζα – Προβληματισμός φον ντερ Λάιεν για το σχέδιο Νετανιάχου

1 / 3