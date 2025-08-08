Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου – Οι αλλαγές και οι ακυρώσεις δρομολογίων που ανακοίνωσε το Λιμεναρχείο Πειραιά

Παραμένει σε ισχύ η απαγόρευση για τον απόπλου των πλοίων από τα λιμάνια Πειραιά, Λαυρίου και Ραφήνας εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων, με χιλιάδες επιβάτες να παραμένουν από τα ξημερώματα, εγκλωβισμένοι με τις αποσκευές τους ανά χείρας και τα οχήματά τους σε ουρές στα λιμάνια, αναμένοντας πότε θα καταφέρουν να ταξιδέψουν.

Σε μια αδιάκοπη διαδικασία συνεννόησης, οι εταιρείες εξετάζουν κάθε προορισμό ξεχωριστά, σταθμίζοντας αν οι τοπικές καιρικές συνθήκες επιτρέπουν τον απόπλου. Σε περιπτώσεις που οι άνεμοι το επιτρέπουν, κάποια πλοία αναχωρούν κανονικά παρακάμπτοντας το απαγορευτικό.

Πραγματοποιούνται δρομολόγια μόνον για τον Αργοσαρωνικό και το Μαρμάρι Ευβοίας

Οι ταξιδιώτες που έχουν πρόγραμματισμένα ταξίδια θα πρέπει να καλούν τα γραφεία των ακτοπλοϊκών εταιρειών καθώς ορισμένες από αυτές επιλέγουν να πραγματοποιηούν τα δρομολόγια τους παρά το απαγορευτικό, με δική τους ευθύνη, όπως προβλέπεται.

Τα μόνα δρομολόγια που πραγματοποιούνται είναι αυτά που αφορούν τον Αργοσαρωνικό από το λιμάνι του Πειραιά και το Μαρμάρι της Εύβοιας.

Τροποποιημένα δρομολόγια από τον Πειραιά

Μετά τη σύγχυση που επικράτησε από το πρωί με το απαγορευτικό απόπλου, από το λιμάνι του Πειραιά, το Λιμεναρχείο εξέδωσε αναλυτική ανακοίνωση για το πώς θα κινηθούν τα πλοία τις επόμενες ώρες, ανακοινώνοντας, το μεσημέρι της Παρασκευής, τα τροποποιημένα δρομολόγια, λόγω καιρικών συνθηκών. Τα δρομολόγια που είναι διαγεγραμμένα, στον ακόλουθο πίνακα, είτε δεν εκτελέστηκαν είτε δεν θα εκτελεστούν.

Αλλαγές στα δρομολόγια της Blue Star Ferries

Η Blue Star Ferries ανακοίνωσε αλλαγές και τροποποιήσεις δρομολογίων, λόγω του απαγορευτικού απόπλου.

Ειδικότερα, τα δρομολόγια των πλοίων της εταιρείας θα διαμορφωθούν ως εξής:

HIGHSPEED 3

Το δρομολόγιο από Πειραιά 13:00, για Σύρο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη, Ηράκλειο θα παραμείνει ανεκτέλεστο.

HIGHSPEED 4

Το δρομολόγιο από Ηράκλειο 13:00, για Σαντορίνη, Ίο, Νάξο, Μύκονο, Πειραιά θα παραμείνει ανεκτέλεστο.

HELLENIC HIGHSPEED

Το δρομολόγιο από Πειραιά 13:00, για Πάρο, Νάξο, Κουφονήσι, Κατάπολα, Νάξο, Πάρο, Πειραιά θα παραμείνει ανεκτέλεστο.

BLUE STAR NAXOS

Το δρομολόγιο από Πειραιά 13:00, για Πάρο, Νάξο, Δονούσα, Αιγιάλη, Αστυπάλαια και επιστροφή θα παραμείνει ανεκτέλεστο.

BLUE STAR PAROS

Το δρομολόγιο του πλοίου Παρασκευή 08/08/2025 από Πειραιά 13:00, για Σύρο, Τήνο, Μύκονο και επιστροφή, δεν θα πραγματοποιηθεί.

BLUE STAR DELOS

Το πλοίο θα αναχωρήσει από Πειραιά την 16:00 (αντί 13:00), για Πάρο 21:00-21:35, Νάξο 22:25-23:00, Πάρο 23:45-00:15, άφιξη στον Πειραιά 05:15 και εν συνεχεία όπως εγκεκριμένα.

Η προσέγγιση στη Θήρα δεν θα πραγματοποιηθεί.

BLUE STAR ΜYCONOS

Εφόσον οι καιρικές συνθήκες βελτιωθούν, τα δρομολόγια του πλοίου από την Παρασκευή 08/08/2025 έως και την Τρίτη 12/08/2025 (άφιξη Πειραιά) θα διαμορφωθούν αναλόγως.

Τρία δρομολόγια μετά τα μεσάνυχτα από Ραφήνα μόνο για Άνδρο

Τρία πλοία που θα κάνουν τρία τοπικά νυχτερινά δρομολόγια από Ραφήνα για Άνδρο ετοιμάζουν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες, ώστε να εξυπηρετήσουν τους χιλιάδες επιβάτες που θα ξεκινούσαν τις διακοπές τους την Παρασκευή 8 Αυγούστου και αποκλείστηκαν λόγω του απαγορευτικού.

Αναλυτικά θα ταξιδέψουν για Άνδρο:

α. στη 1:00 π.μ. το Andros Queen

β. στη 1:15 π.μ. το Fast Ferries Andros

γ. στη 1:30 π.μ. το Super Ferry

Και οι επιστροφές για Ραφήνα στις 9 Αυγούστου αντιστοίχως:

α. στις 3:15 π.μ. το Andros Queen

β. στις 3:30 π.μ. το Fast Ferries Andros

γ. στις 3:45 π.μ. το Super Ferry

