Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου – Οι αλλαγές και οι ακυρώσεις δρομολογίων που ανακοίνωσε το Λιμεναρχείο Πειραιά

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Παραμένει σε ισχύ η απαγόρευση για τον απόπλου των πλοίων από τα λιμάνια Πειραιά, Λαυρίου και Ραφήνας εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων, με χιλιάδες επιβάτες να παραμένουν από τα ξημερώματα, εγκλωβισμένοι με τις αποσκευές τους ανά χείρας και τα οχήματά τους σε ουρές στα λιμάνια, αναμένοντας πότε θα καταφέρουν να ταξιδέψουν.
Σε μια αδιάκοπη διαδικασία συνεννόησης, οι εταιρείες εξετάζουν κάθε προορισμό ξεχωριστά, σταθμίζοντας αν οι τοπικές καιρικές συνθήκες επιτρέπουν τον απόπλου. Σε περιπτώσεις που οι άνεμοι το επιτρέπουν, κάποια πλοία αναχωρούν κανονικά παρακάμπτοντας το απαγορευτικό.
Οι ταξιδιώτες που έχουν πρόγραμματισμένα ταξίδια θα πρέπει να καλούν τα γραφεία των ακτοπλοϊκών εταιρειών καθώς ορισμένες από αυτές επιλέγουν να πραγματοποιηούν τα δρομολόγια τους παρά το απαγορευτικό, με δική τους ευθύνη, όπως προβλέπεται.
Τα μόνα δρομολόγια που πραγματοποιούνται είναι αυτά που αφορούν τον Αργοσαρωνικό από το λιμάνι του Πειραιά και το Μαρμάρι της Εύβοιας.
Μετά τη σύγχυση που επικράτησε από το πρωί με το απαγορευτικό απόπλου, από το λιμάνι του Πειραιά, το Λιμεναρχείο εξέδωσε αναλυτική ανακοίνωση για το πώς θα κινηθούν τα πλοία τις επόμενες ώρες, ανακοινώνοντας, το μεσημέρι της Παρασκευής, τα τροποποιημένα δρομολόγια, λόγω καιρικών συνθηκών. Τα δρομολόγια που είναι διαγεγραμμένα, στον ακόλουθο πίνακα, είτε δεν εκτελέστηκαν είτε δεν θα εκτελεστούν.
Η Blue Star Ferries ανακοίνωσε αλλαγές και τροποποιήσεις δρομολογίων, λόγω του απαγορευτικού απόπλου.
Ειδικότερα, τα δρομολόγια των πλοίων της εταιρείας θα διαμορφωθούν ως εξής:
HIGHSPEED 3
Το δρομολόγιο από Πειραιά 13:00, για Σύρο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη, Ηράκλειο θα παραμείνει ανεκτέλεστο.
HIGHSPEED 4
Το δρομολόγιο από Ηράκλειο 13:00, για Σαντορίνη, Ίο, Νάξο, Μύκονο, Πειραιά θα παραμείνει ανεκτέλεστο.
HELLENIC HIGHSPEED
Το δρομολόγιο από Πειραιά 13:00, για Πάρο, Νάξο, Κουφονήσι, Κατάπολα, Νάξο, Πάρο, Πειραιά θα παραμείνει ανεκτέλεστο.
BLUE STAR NAXOS
Το δρομολόγιο από Πειραιά 13:00, για Πάρο, Νάξο, Δονούσα, Αιγιάλη, Αστυπάλαια και επιστροφή θα παραμείνει ανεκτέλεστο.
BLUE STAR PAROS
Το δρομολόγιο του πλοίου Παρασκευή 08/08/2025 από Πειραιά 13:00, για Σύρο, Τήνο, Μύκονο και επιστροφή, δεν θα πραγματοποιηθεί.
BLUE STAR DELOS
Το πλοίο θα αναχωρήσει από Πειραιά την 16:00 (αντί 13:00), για Πάρο 21:00-21:35, Νάξο 22:25-23:00, Πάρο 23:45-00:15, άφιξη στον Πειραιά 05:15 και εν συνεχεία όπως εγκεκριμένα.
Η προσέγγιση στη Θήρα δεν θα πραγματοποιηθεί.
BLUE STAR ΜYCONOS
Εφόσον οι καιρικές συνθήκες βελτιωθούν, τα δρομολόγια του πλοίου από την Παρασκευή 08/08/2025 έως και την Τρίτη 12/08/2025 (άφιξη Πειραιά) θα διαμορφωθούν αναλόγως.
Τρία πλοία που θα κάνουν τρία τοπικά νυχτερινά δρομολόγια από Ραφήνα για Άνδρο ετοιμάζουν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες, ώστε να εξυπηρετήσουν τους χιλιάδες επιβάτες που θα ξεκινούσαν τις διακοπές τους την Παρασκευή 8 Αυγούστου και αποκλείστηκαν λόγω του απαγορευτικού.
Αναλυτικά θα ταξιδέψουν για Άνδρο:
α. στη 1:00 π.μ. το Andros Queen
β. στη 1:15 π.μ. το Fast Ferries Andros
γ. στη 1:30 π.μ. το Super Ferry
Και οι επιστροφές για Ραφήνα στις 9 Αυγούστου αντιστοίχως:
α. στις 3:15 π.μ. το Andros Queen
β. στις 3:30 π.μ. το Fast Ferries Andros
γ. στις 3:45 π.μ. το Super Ferry
Διαβάστε επίσης:
Προσάραξη στα Νέα Στύρα: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο καπετάνιος του φέρι μποτ
Λένα Σαμαρά: Η επίσημη ανακοίνωση για τον θάνατό της – «Μετά από πλήρη έλεγχο κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή της» – Τη Δευτέρα η κηδεία της
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.