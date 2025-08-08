Φωτιά τώρα στην Κερατέα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής και στην Κερατέα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ η φωτιά καίει στην περιοχή Μανούτσο σε οικοπεδικούς χώρους και ξερά χόρτα, ενώ υπάρχουν και διάσπαρτες οικίες.

Στο σημείο επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, εθελοντές, καθώς και εναέρια μέσα με 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Μανούτσο Κερατέας Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 92 #πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, εθελοντές, 3 Α/Φ και 5 Ε/Π εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 8, 2025

Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

