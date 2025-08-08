Φωτιά τώρα στην Κερατέα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής και στην Κερατέα.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ η φωτιά καίει στην περιοχή Μανούτσο σε οικοπεδικούς χώρους και ξερά χόρτα, ενώ υπάρχουν και διάσπαρτες οικίες.
Στο σημείο επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, εθελοντές, καθώς και εναέρια μέσα με 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.
Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
