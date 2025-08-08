search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.08.2025 15:23
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.08.2025 14:37

Φωτιά τώρα στην Κερατέα

08.08.2025 14:37
pirosvestis-fotia-dasos-dentro

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής και στην Κερατέα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ η φωτιά καίει στην περιοχή Μανούτσο σε οικοπεδικούς χώρους και ξερά χόρτα, ενώ υπάρχουν και διάσπαρτες οικίες.

Στο σημείο επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, εθελοντές, καθώς και εναέρια μέσα με 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Διαβάστε επίσης:

Προσάραξη στα Νέα Στύρα: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο καπετάνιος του φέρι μποτ

Λένα Σαμαρά: Η επίσημη ανακοίνωση για τον θάνατό της – «Μετά από πλήρη έλεγχο κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή της» – Τη Δευτέρα η κηδεία της

Απαγορευτικό απόπλου: Μέχρι τη 01:00 του Σαββάτου παραμένουν δεμένα τα πλοία – Εγκλωβισμένοι χιλιάδες εκδρομείς

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gaza 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία ανέστειλε τις εξαγωγές όπλων προς το Ισραήλ για χρήση στη Γάζα – Προβληματισμός φον ντερ Λάιεν για το σχέδιο Νετανιάχου

fotia_pyrosvestiki_1707_1460-820_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Στις φλόγες Κερατέα και Μέγαρα – Ήχησε το 112

apagoreftiko-new
ΕΛΛΑΔΑ

Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου – Οι αλλαγές και οι ακυρώσεις δρομολογίων που ανακοίνωσε το Λιμεναρχείο Πειραιά

Xpeng-P7
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο που «τίναξε» την μπάνκα στις πωλήσεις

pirosvestis-fotia-dasos-dentro
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Κερατέα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
papadaks-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Γλέντησε στη Νάξο μέχρι το πρωί - Στην παρέα και ο Δημήτρης Οικονόμου (Video)

Untitled design
ΕΛΛΑΔΑ

Η τραγωδία του Αντώνη Σαμαρά: Ποια ήταν η κόρη του Λένα και πώς «έφυγε» ξαφνικά σε ηλικία 34 ετών

spanoulis 6654- new
LIFESTYLE

Γενέθλια για τον Βασίλη Σπανούλη – Πώς του ευχήθηκε η Ολυμπία Χοψονίδου και τα έξι παιδιά τους

valavani-moro-new
LIFESTYLE

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η συγκινητική ανάρτηση για τον νεογέννητο γιο της - «Και κάπως έτσι όλα απέκτησαν νέο νόημα» (Photo)

lytras_papadopoulou
ΕΛΛΑΔΑ

Του Απόστολου Λύτρα ήταν το σκάφος που προσάραξε σε ξέρα στην Σαντορίνη – Τραυματίστηκε ελαφρά η σύζυγός του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.08.2025 15:23
gaza 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία ανέστειλε τις εξαγωγές όπλων προς το Ισραήλ για χρήση στη Γάζα – Προβληματισμός φον ντερ Λάιεν για το σχέδιο Νετανιάχου

fotia_pyrosvestiki_1707_1460-820_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Στις φλόγες Κερατέα και Μέγαρα – Ήχησε το 112

apagoreftiko-new
ΕΛΛΑΔΑ

Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου – Οι αλλαγές και οι ακυρώσεις δρομολογίων που ανακοίνωσε το Λιμεναρχείο Πειραιά

1 / 3