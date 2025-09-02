Με τον φερόμενο εγκέφαλο της «μαφίας» της Κρήτης μιλούσε ο Πάνος Καμμένος, σύμφωνα με τον «κοριό» της ΕΛΑΣ

Τη μεσολάβηση του πρώην προέδρου των ΑΝΕΛ, Πάνου Καμμένου φέρονται να ζήτησαν τα δύο αδέλφια – ξενοδόχοι και φερόμενοι ως εγκέφαλοι της μαφίας της Κρήτης – προκειμένου να εκλεγεί στη θέση του μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου «δικός τους άνθρωπος».

Σύμφωνα με την ογκώδη δικογραφία, ο ένας εκ των αδελφών θέτει ευθέως το ζήτημα σε τηλεφωνική επικοινωνία που έχει με τον Πάνο Καμμένο και εκείνος τον διαβεβαιώνει ότι «εφόσον η εκλογή εξαρτάται από τον Αμερικάνικο παράγοντα θα επιτευχθεί μετά βεβαιότητας, καθόσον όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, το ελέγχει απόλυτα».



Ο Πάνος Καμμένος, σύμφωνα με τη δικογραφία, αποφεύγει την απευθείας τηλεφωνική επικοινωνία με τον ευνοούμενο των δύο αδελφών υποψήφιο, ωστόσο, ο ξενοδόχος τον οποίο έχει διαβεβαιώσει ότι ελέγχει τη θετική έκβαση του αιτήματος μεσολάβησης «εφόσον εξαρτάται από τον Αμερικανικό παράγοντα», του στέλνει γραπτό μήνυμα με τα στοιχεία του «εκλεκτού του» υποψηφίου μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου, Αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μόλις πριν από λίγες ημέρες, στα μέσα του περασμένου Αυγούστου, ο ένας εκ των δύο αδελφών επικοινωνεί με τον Πάνο Καμμένο και του αναγγέλλει πως έχει τον κατάλληλο ιεράρχη για τη θέση του Μητροπολίτη «εάν και εφόσον συμφωνεί και το Πατριαρχείο, η Αμερικανική Βάση στα Χανιά και άλλοι φορείς». Ο ένας εκ των δύο αδελφών ζητά να έρθουν σε επικοινωνία Καμμένος και αρχιμανδρίτης προκειμένου να συζητήσουν τις λεπτομέρειες. Σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν από αστυνομικές πηγές, ο Καμμένος αρνείται την επικοινωνία, ωστόσο δίνει διαβεβαιώσεις στον επιχειρηματία πως αν η εκλογή του Μητροπολίτη περνά από τον αμερικανικό παράγοντα, «θα επιτευχθεί μετά βεβαιότητας, αφού το… ελέγχει απόλυτα».

Μετά το τέλος της επικοινωνίας ο κατηγορούμενος στέλνει μήνυμα στον Πάνο Καμμένο με το όνομα του αρχιμανδρίτη και τη φράση «για δεσπότης Χανίων». Ο κατηγορούμενος επικοινωνεί στη συνέχεια με τον αρχιμανδρίτη και του μεταφέρει τις διαβεβαιώσεις Καμμένου.

Από την πλευρά του ο ιερέας ευχαριστεί τον επιχειρηματία και κατηγορούμενο για την παρέμβασή του, ωστόσο συνεχίζει να πιέζει ζητώντας να γίνουν άμεσα οι κινήσεις «αφού οι κινήσεις πρέπει να γίνουν μέχρι τα τέλη Αυγούστου».

