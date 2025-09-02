search
02.09.2025
ΕΛΛΑΔΑ

02.09.2025

Τροχαίο με Porsche: Ελεύθερη με όρους η 45χρονη οδηγός

02.09.2025 15:26
Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε, μετά την απολογία της στην 3η ειδική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, η 45χρονη οδηγός της Porsche που κατηγορείται ότι προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και εγκατέλειψε δύο τραυματίες, τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών.

Μετά από πολύωρη διαδικασία, ανακρίτρια και εισαγγελέας ομόφωνα αποφάσισαν να αφεθεί ελεύθερη, υπό τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα του τόπου διαμονής, της στέρησης άδειας ικανότητας οδήγησης με ταυτόχρονη απαγόρευση οδήγησης οποιουδήποτε οχήματος και καταβολής εγγύησης ύψους 50.000 ευρώ.

Η 45χρονη κατηγορείται για ένα κακούργημα και τα τρία πλημμελήματα. Συγκεκριμένα, διώκεται για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα, κίνδυνος για άνθρωπο και είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη (κακούργημα), σωματική βλάβη από αμέλεια, εγκατάλειψη από τον υπαίτιο οδηγό του τόπου όπου συνέβη οδικό τροχαίο ατύχημα με σωματική βλάβη και οδήγηση υπό την επίδραση ναρκωτικών (πράξη που φέρεται να συνδέεται με τη λήψη ηρεμιστικού φαρμάκου, την οποία ομολόγησε).

Απολογούμενη φέρεται να αρνήθηκε ότι εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος, όπως επίσης ότι κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, ενώ υποστήριξε ότι δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ανέφερε ότι βρισκόταν σε κατάσταση σοκ κι ότι πληροφορήθηκε για το τροχαίο όταν την πήγε στο νοσοκομείο η φίλη της. «Ευτυχώς σώθηκαν τα παιδιά» φέρεται να είπε για τους δύο νεαρούς τραυματίες.

Στο μεταξύ, οι δύο τραυματίες, επιβάτες του δεύτερου αυτοκινήτου με το οποίο συγκρούστηκε το πολυτελές όχημα που οδηγούσε η 45χρονη, εξακολουθούν να νοσηλεύονται, εκτός κινδύνου, στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ- η 26χρονη οδηγός σε ΜΕΘ και ο 28χρονος φίλος της σε απλή κλίνη.

ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ θα δικαστεί στο Παρίσι για βιασμούς

ΚΟΣΜΟΣ

Κάγια Κάλας: Το τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών

ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με Porsche: Ελεύθερη με όρους η 45χρονη οδηγός

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Επίσημη η επιστροφή Ποντένσε στους «ερυθρόλευκους» (photos)

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Επίθεση Διαμαντοπούλου σε κυβέρνηση για ΟΠΕΚΕΠΕ και ρουσφέτια: Ο παρα-αναπτυξιακός πλουτισμός της Νέας Δημοκρατίας

LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: «Έχει το θράσος να πηγαίνει σε πανηγύρι, να γλεντάει»

MEDIA

ΣΚΑΪ: Ο ντόρος για το «Exathlon» ήταν μεγαλύτερος από την περιέργεια που εκφράστηκε σε τηλεθέαση

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

LIFESTYLE

Παύλος Βαρδινογιάννης: Παντρεύεται με την Κατερίνα Μπιρμπίλη - Η αναγγελία του γάμου τους

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απτόητες οι τράπεζες: Επαναφέρουν τις προμήθειες με άλλο όνομα, ως... «πάγιες χρεώσεις λογαριασμών και υπηρεσιών»

1 / 3