search
ΤΡΙΤΗ 02.09.2025 15:32
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.09.2025 13:38

Ζάκυνθος: Νεκρός 62χρονος τουρίστας στην παραλία του Λαγανά

02.09.2025 13:38
thalassa_navagosostis_0706_1460-820_new
φωτογραφία αρχείου

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (1/9), από τη θαλάσσια περιοχή του Λαγανά, ένας 62χρονος από τη Ρουμανία.

Στον 62χρονο τουρίστα, αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστες και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Λιμεναρχείο Ζακύνθου που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών.

Διαβάστε επίσης:

Θανατηφόρο τροχαίο στην Πάτρα: Έχασε τη ζωή του 27χρονος οδηγός μηχανής

Τροχαίο στην Εύβοια: Νεκρός και ο 35χρονος συνοδηγός της μηχανής που συγκρούστηκε με ΙΧ στα Ψαχνά (photos)

Στην αντεπίθεση η Αξιώτισσα: Προχωρά σε νομικές κινήσεις για τις συκοφαντίες – Στο «στόχαστρο» υπουργοί και η καθηγήτρια με την ακραία ανάρτηση

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kaja_kallas_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Κάγια Κάλας: Το τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών

45xroni porsche thessaloniki – new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με Porsche: Ελεύθερη με όρους η 45χρονη οδηγός

podence_0209_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Επίσημη η επιστροφή Ποντένσε στους «ερυθρόλευκους» (photos)

anna_diamantopoulou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Επίθεση Διαμαντοπούλου σε κυβέρνηση για ΟΠΕΚΕΠΕ και ρουσφέτια: Ο παρα-αναπτυξιακός πλουτισμός της Νέας Δημοκρατίας

syriza_grafeia_1311_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Βίντεο-παρέμβαση για τις Νομικές των ιδιωτικών πανεπιστημίων – Τι έλεγαν Μητσοτάκης-Κεραμέως όταν καταργούσαν την «κρατική» Νομική Πάτρας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ARHS_MOUGKOPETROS
LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: «Έχει το θράσος να πηγαίνει σε πανηγύρι, να γλεντάει»

tiletheasi_0909_1460-820_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ο ντόρος για το «Exathlon» ήταν μεγαλύτερος από την περιέργεια που εκφράστηκε σε τηλεθέαση

mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

bardinogannis pavlos kai agapi – new
LIFESTYLE

Παύλος Βαρδινογιάννης: Παντρεύεται με την Κατερίνα Μπιρμπίλη - Η αναγγελία του γάμου τους

ATM-machine
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απτόητες οι τράπεζες: Επαναφέρουν τις προμήθειες με άλλο όνομα, ως... «πάγιες χρεώσεις λογαριασμών και υπηρεσιών»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 02.09.2025 15:32
kaja_kallas_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Κάγια Κάλας: Το τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών

45xroni porsche thessaloniki – new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με Porsche: Ελεύθερη με όρους η 45χρονη οδηγός

podence_0209_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Επίσημη η επιστροφή Ποντένσε στους «ερυθρόλευκους» (photos)

1 / 3