Ζάκυνθος: Νεκρός 62χρονος τουρίστας στην παραλία του Λαγανά

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (1/9), από τη θαλάσσια περιοχή του Λαγανά, ένας 62χρονος από τη Ρουμανία.

Στον 62χρονο τουρίστα, αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστες και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Λιμεναρχείο Ζακύνθου που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών.

