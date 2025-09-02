Θανατηφόρο τροχαίο στην Πάτρα: Έχασε τη ζωή του 27χρονος οδηγός μηχανής

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 11.30 το πρωί της Τρίτης στη συμβολή της οδού Αμερικής και Ν.Ε.Ο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα με αποτέλεσμα να υπάρξει σοβαρός τραυματισμός.

Ο οδηγός του ΙΧ που ενεπλάκη στο τροχαίο έχει προσαχθεί στην Τροχαία και όπως υποστήριξε δεν εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου, αλλά «περίμενε το ασθενοφόρο και στη συνέχεια πήγαινε προς το Νοσοκομείο του Ρίου γιατί ήταν τραυματίας».

Ο 27χρονος οδηγός της μηχανής δεν τα κατάφερε τελικά και υπέκυψε στα τραύματά του.

