ΕΛΛΑΔΑ

02.09.2025 11:35

Κόρινθος: Θρίλερ με τον νεκρό 22χρονο από τραύμα με μαχαίρι στον λαιμό – «Τον έφαγαν» φώναζε ο αδελφός του στο νοσοκομείο (video)

02.09.2025 11:35
nosokomeio_korinthos

Το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται, σύμφωνα με την αστυνομία, να δώσει απαντήσεις, σχετικά με τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες θανάτου του 22χρονου, ο οποίος μεταφέρθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (2/9) στο Νοσοκομείο Κορίνθου, φέροντας τραύματα στο λαιμό, ενώ λίγη ώρα αργότερα εξέπνευσε.

Τον νεαρό μετέφεραν με το αυτοκίνητό τους οι γονείς και ο αδελφός του, αφού τον είχαν βρει μέσα σε μια «λίμνη αίματος» στην πόρτα του σπιτιού της οικογένειας.

Όταν στις 2:30 τα ξημερώματα ο 22χρονος έφτασε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου της Κορίνθου είχε ακόμα τις αισθήσεις του και ο γιατρός που τον εξέτασε διέκρινε πως έφερε τραύμα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο (μαχαίρι).

Άμεσα ειδοποίησε την αστυνομία, ενώ έξω από το νοσοκομείο ο αδελφός του φώναζε με λυγμούς ότι ο 22χρονος είχε πέσει θύμα δολοφονικής επίθεσης.

«Τον έφαγαν» φέρεται να έλεγε ο αδελφός του αδικοχαμένου νεαρού δείχνοντας ως δράστες της επίθεσης άτομα με τα οποία ο 22χρονος διατηρούσε φιλικές σχέσεις.

Στο πλαίσιο των ερευνών που πραγματοποιούν οι αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου για την υπόθεση, λαμβάνουν καταθέσεις από άτομα που γνώριζαν τον 22χρονο, ενώ πραγματοποιούν έρευνες στο σπίτι, όπου βρέθηκε τραυματισμένος.

troxaio_evia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Εύβοια: Νεκρός και ο 35χρονος συνοδηγός της μηχανής που συγκρούστηκε με ΙΧ στα Ψαχνά (photos)

axiotissa_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ταβέρνα Αξιώτισσα: Προχωρά σε νομικές κινήσεις για τις συκοφαντίες – Στο «στόχαστρο» υπουργοί και η καθηγήτρια με την ακραία ανάρτηση

